Het lijkt toch echt te gaan gebeuren: de aankondiging van Apple’s mixed reality-headset tijdens de WWDC 2023. De vraag die bij veel mensen naar boven komt, is wat je er nou eigenlijk mee kan doen. Mark Gurman van Bloomberg deelt op dit vlak meer details. Het meest opvallende is dat de iPad (als het om apps gaat) als basis gebruikt gaat worden. Veel iPad-apps en functies van Apple’s tablet ga je ook op de mixed reality-headset zien, zo zegt Gurman.



‘iPad apps maken overstap naar mixed reality-headset’

Apple werkt zelf aan een hele reeks standaardapps en diensten voor de headset. De voornaamste toepassingen zijn te vinden op het gebied van gaming, fitness, tools om samen te werken, het kijken van sport en FaceTime. Daarbij werkt Apple aan een hele reeks van geoptimaliseerde versies van bekende Apple-apps. Volgens Bloomberg gaat het om deze apps:

Safari

Agenda

Contacten

Bestanden

Woning

Mail

Kaarten

Berichten

Notities

Foto’s

Herinneringen

Muziek

News

Aandelen

Weer

FaceTime

Apple TV

Freeform

Wat Bloomberg daarbij opmerkt, is dat de apps er ongeveer gelijk uit zullen zien als de iPad-versies. Apple lijkt dus de iPad-apps als basis te gaan gebruiken, maar dan aangepast voor virtual- en augmented reality. Het zou zelfs mogelijk zijn om de reeds beschikbare miljoenen iPad-apps van derden te gebruiken in de nieuwe 3D-interface. Apple werkt daarnaast aan een headsetversie van Fitness+ en het zou mogelijk zijn om via Freeform samen te werken aan projecten op het virtuele whiteboard. Of het allemaal volwaardige apps worden of slechts kleine functies (bijvoorbeeld je volgende agenda-afspraak zien, in plaats van een complete Agenda-app), is nog niet helemaal duidelijk.

De headset wordt, als het goed is, tijdens de WWDC 2023 onthuld. Eerder dit jaar lekten er al veel details over Apple’s mixed reality-headset uit, waaronder de bediening en delen van het ontwerp. Mogelijk gaat de headset de naam Reality Pro krijgen en draait het op het besturingssysteem xrOS. Lees ook ons artikel met verwachtingen van de WWDC 2023 en de laatste geruchten over Apple’s mixed reality-headset.