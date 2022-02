De Elgato Key Light is een populaire optie om tijdens videogesprekken en gamesessies goed in beeld te zijn. Nu is er ook een kleinere uitvoering, eveneens met appbediening.

Elgato Key Light Mini

Elgato is gespecialiseerd in game-accessoires. Met de Key Light Mini spreken ze echter een bredere doelgroep aan: mensen die in het thuiskantoor moeten videobellen en daarbij goed verlicht in beeld willen zitten. Maar ook mensen die veel onderweg zijn en bijvoorbeeld in een hotelkamer een TikTok- of Instagram-video willen opnemen. Het draagbare LED-paneel is een stuk kleiner dan de eerder verschenen Key Light en ook een stuk goedkoper: 99 euro (o.a. bij Amazon). Het enige wat je verder nog nodig hebt is een goede webcam.



De Key Light Mini heeft een maximale helderheid van 800 lumen en kan licht uitstralen van warm naar koud: via de bijbehorende app kun je een kleurtemperatuur tussen de 2900 en 7000 Kelvin. Je kunt het paneel ook dimmen. Bij een intensiteit van 50% gaat de ingebouwde batterij vier uur mee. In 60 minuten is de accu weer helemaal opgeladen.

Je kunt de Elgato Key Light Mini ook continu op je bureau neerzetten. Daardoor is de studiomodus aanwezig, waarbij je de interne accu niet nodig hebt. Een 1/4″ schroefdraad zorgt ervoor dat je de lamp ook op een statief of selfiestick kunt vastmaken.

De Key Light Mini levert geen flikkerende lampjes op en geeft je dankzij ‘multi layer diffusion’ indirecte verlichting, zodat je redelijk flatteus in beeld bent, zonder enorme schaduwen. Om via de app te bedienen moet de lamp met het aanwezige WiFi-netwerk gekoppeld zijn en dat kan in een hotelkamer nog wel eens problemen geven. Je kunt via de bediening op de behuizing echter ook snel helderheid en kleurtemperatuur aanpassen. Verder is de Key Light Mini compatibel met Elgato’s Stream Deck.

De Elgato Key Light Mini is met €99 weliswaar een stuk goedkoper dan de eerder verschenen grotere uitvoering, maar toch is er concurrentie. Logitech kondigde onlangs de Litra Glow aan en die kost maar 69 euro. De Logitech heeft echter geen oplaadbare batterij, kan op minder manieren worden bevestigd en heeft minder heldere LED’s. Voor de grotere Elgato Key Light betaal je 199 euro.