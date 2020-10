Memoji maken op de Apple Watch

Ook op de Apple Watch kun je Memoji maken. Deze kun je vervolgens gebruiken als sticker of als wijzerplaat voor je Apple Watch. Zo werkt het.

Memoji op de Apple Watch

Sinds watchOS 7 kun je Memoji maken en bewerken op je Apple Watch. Dit is vooral toegevoegd zodat kinderen een eigen Memoji kunnen maken. Met de eveneens nieuw toegevoegde functie Gezinsconfiguratie kunnen ouders namelijk een Apple Watch beheren voor het kind, zonder dat deze beschikt over een eigen iPhone. Het is een leuke bezigheid om deze plaatjes te maken en vervolgens te delen met vrienden. Op de Apple Watch werkt het eigenlijk net zo gemakkelijk als op de iPhone.

Memoji bekijken en bewerken op de Apple Watch

Je kunt in de nieuwe Memoji-app op de Apple Watch je bestaande Memoji bekijken en eventueel aanpassen. Hiervoor ga je naar de app, waarbij je meteen eventuele eerder gemaakte Memoji te zien krijgt. Tik erop om te bewerken. Wil je een variant op een bestaande Memoji maken, bijvoorbeeld een variant met mondkapje, dan tik je op Dupliceren zodat je niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen.

Apple Watch Memoji maken

Zo maak je een nieuwe Memoji op de Apple Watch:

Open de Memoji-app op je Apple Watch. Veeg naar de bovenkant van de lijst. Tik op het plusje (+). Begin met het maken van de nieuwe Memoji. Voeg huidskleur, haar, accessoires en meer toe. Tik op Gereed als je klaar bent.

Net als op de iPhone kun je ogen, vorm van het hoofd, tongpiercing, gezichtsbedekking en meer aanpassen. Als je klaar bent is de Memoji ook op je andere Apple-apparaten te zien en te gebruiken.

Memoji-stickers gebruiken

Je kunt de Memoji als stickers gebruiken in je chatgesprekken, ook rechtstreeks op de Apple Watch. Hiervoor open je een gesprek in de Berichten-app en tik je op het Memoji-icoontje. Kies vervolgens een van de gezichtsuitdrukkingen. Zodra je deze aantikt, wordt het meteen verstuurd naar de ontvanger.

Memoji instellen als wijzerplaat

Je kunt sinds watchOS 7 ook Memoji als wijzerplaat gebruiken. Het poppetje beweegt mee en je krijgt een close-up als je erop tikt.

Het maken van een Memoji-wijzerplaat kan op twee manieren: op de gebruikelijke manier door je vinger even op de huidige wijzerplaat te leggen. Vervolgens blader je naar rechts om op het plusje (+) te tikken, waarna je de Memoji-wijzerplaat kiest.

Het kan ook sneller:

Open de Memoji-app op je Apple Watch. Tik op de gewenste Memoji en blader omlaag. Kies Maak wijzerplaat.

Je kunt deze wijzerplaat nu nog wat verder aanpassen, door bijvoorbeeld de gloeiende kleur rondom het hoofd te wijzigen. Verder heb je twee complicaties tot je beschikking, boven en onder de Memoji. Je kunt hier bijvoorbeeld de datum of een shortcut naar je favoriete app in zetten.

