Apple gaat na vele jaren eindelijk weer een nieuwe productcategorie betreden. De mixed reality-headset komt eraan – en de aankondiging lijkt nu erg dichtbij te komen. Apple zou de headset hebben gedemonstreerd aan de 100 belangrijkste topfiguren in het bedrijf. Dit gebeurde in het Steve Jobs Theater met een dure demonstratie die als “gepolijst, flitsend en opwindend” wordt omschreven. De meeste betrokkenen hadden het product al wel eens gezien, meldt Mark Gurman van Bloomberg. Maar deze keer ging het om een zeer uitgebreide demo van alle mogelijkheden.



“Deze keer was het anders”, schrijft Gurman. “Eerdere demonstraties waren bescheidener van opzet, bedoeld om de vooruitgang te tonen en om de betrokkenen over te halen door te gaan met de ontwikkeling. De meest recente preview vond plaats in het Steve Jobs Theater, wat suggereert dat een publieke onthulling dichtbij komt.” Gurman meldt ook dat een deel van het management zich bewust is van de vele uitdagingen die erbij komen kijken als Apple een nieuwe productcategorie wil betreden.

Personeel is sceptisch over headset

In een artikel van de New York Times blijkt dat er op meer niveau’s sprake is van twijfel. De krant sprak met acht voormalige en huidige medewerkers, die anoniem wilden blijven. Ze zijn bezorgd over de hoge prijs van rond de 3.000 dollar en vragen zich ook af of er een markt voor is en of het product wel nuttig genoeg is. Het komt wel vaker voor dat een nieuw product eerst wat moeizamer van start gaat, maar deze keer zou het toch anders zijn. “Kritische medewerkers vragen zich af of het nieuwe product alleen maar een oplossing is, op zoek naar een probleem”. Terwijl de iPod ervoor zorgde dat je gemakkelijk honderden liedjes kon meenemen en de iPhone een muziekspeler en een telefoon combineerde, is dat bij de headset minder duidelijk.

Sommige medewerkers zijn daarom vertrokken, met name vanuit het designteam. Na het vertrek van Jony Ive in 2019 heeft ook zijn opvolger Evans Hankey aangekondigd te gaan vertrekken. Eerder vertrokken er al drie sleutelfiguren uit het designteam. Er is sindsdien geen nieuw hoofd voor industrieel design aangetrokken en de ontwikkeling van de headset zou nu in handen zijn van een team engineers onder leiding van Mike Rockwell. Onlangs waren er geruchten dat het designteam het nog te vroeg vindt om de headset uit te brengen, maar dat Tim Cook een snelle release heeft doorgedrukt.

Apple zal de headset waarschijnlijk onthullen tijdens de Worldwide Developer Conference (WWDC) in juni. De productie zou volgens bronnen van de New York Times al zijn begonnen en Apple stuurt nog steeds aan op een introductie in juni. Over het uiterlijk is nog niet zoveel bekend, al zijn er wel diverse afbeeldingen en mogelijke onderdelen gelekt. Het zou kunnen gaan om een headset die oogt als een skibril, die via een kabel is verbonden met de accu, die je in je broekzak moet steken. Het eerste model is niet bedoeld voor het algemene publieke, maar voor ontwikkelaars. Een goedkopere versie zou volgend jaar kunnen volgen.