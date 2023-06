Apple deel hints naar mixed reality-headset

Al jarenlang wordt er over gesproken: een eigen headset van Apple. Waar het eerst nog ging over een AR-bril of een VR-headset, lijkt het uiteindelijk een combinatie van beide te worden. Een headset met mixed reality dus. De afgelopen maanden werden de geruchten steeds hardnekkiger dat Apple de headset aan gaat kondigen tijdens de WWDC 2023. Hoewel we het definitieve antwoord natuurlijk pas op 5 juni (de dag van de keynote) weten, is het Apple zelf die de afgelopen dagen hier en daar hints verspreid over de komst van de headset. Ook ontwikkelaars hebben hier de afgelopen weken naar verwezen.



Hint #1: “A new era begins”

Daags voor een Apple-event deelt Apple altijd een tweet met een slogan van het event. Twitter-gebruikers kunnen deze een like geven, waarna zij een persoonlijke herinnering krijgen zodra het event begint. De tweet begint met de niet zo cryptische slogan “a new era begins”, oftewel: een nieuw tijdperk staat op het punt van beginnen. De mixed reality-headset is voor Apple een geheel nieuw product en volgens eerdere berichten wordt de headset ook een stuk geavanceerder dan soortgelijke headsets van concurrenten. Een dergelijke slogan klinkt wat overdreven voor een nieuwe iOS-versie (die volgens geruchten ook niet zo heel spectaculair wordt) of een nieuwe grotere MacBook Air. Dit moet dus wel een verwijzing zijn naar de compleet nieuwe headset, wat voor Apple tevens een geheel nieuwe productcategorie is.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

Hint #2: “Code new worlds”

Op haar eigen WWDC-pagina heeft Apple nog een andere slogan geplaatst: “Code new worlds”. De WWDC is er in eerste instantie voor ontwikkelaars, waar zij leren over de nieuwste mogelijkheden voor apps. De aankondiging van de mixed reality-headset en het bijbehorende besturingssysteem zou vooral bedoeld zijn om ontwikkelaars te laten zien wat er allemaal mogelijk is, zodat zij aan de slag kunnen met het ontwikkelen van apps zodra de headset later dit jaar uit komt. De nieuwe werelden waar in de slogan over gesproken wordt, zijn overduidelijk een verwijzing naar de augmented en virtual reality-werelden waarin je je bevindt als je de headset gebruikt.

Hint #3: Ontwikkelaar No Man’s Sky

Een jaar geleden maakte Apple tijdens de WWDC bekend dat de populaire game No Man’s Sky later in 2022 naar de iPad en Mac zou komen. Die deadline is niet gehaald, maar dat is mogelijk niet geheel zonder reden. Er is namelijk ook een VR-versie van de game, dus dit uitstel zou zomaar eens te maken kunnen hebben met Apple’s mixed reality-headset. De ontwikkelaar van de game heeft deze week dan ook twee niet zulke geheimzinnige hints op Twitter gedeeld: een tweet met 🍎 en een tweede tweet met 🍏. Dit is overduidelijk een verwijzing naar het aankomende Apple-event.

Hoewel in deze hints niet per se verwezen wordt naar de VR-versie, is één plus één wat ons betreft gewoon twee. Apple werkt vaak samen met een select groepje ontwikkelaars, die hun nieuwste app of game alvast kunnen tonen op het podium bij Apple bij de aankondiging van het nieuwste Apple-product. Een samenwerking met No Man’s Sky-ontwikkelaar Hello Games is, gezien de eerdere aankondiging tijdens WWDC 2022, zeker niet uitgesloten.

Display content from Twitter Klik om inhoud van Twitter te tonen.

Learn more in Twitter’s privacy policy. Always display content from Twitter

Hint #4: Ontwikkelaar Beat Saber

Beat Saber is futuristische en muzikale VR-game, waarin je op de beat van bekende muziek in een neonwereld met Star Wars-achtige lightsabers gekleurde blokken moet raken. Beat Saber is beschikbaar op meerdere headsets, waaronder de PSVR en Oculus-headset. Ontwikkelaar van de game Jaroslav Beck plaatste een tweet waarin hij zijn enthousiasme voor de aankomende Apple-keynote deelt. Of de ontwikkelaar daadwerkelijk al een versie van Beat Saber paraat heeft staan, blijkt niet uit de tweet. In een reactie zegt hij wel dat hij enthousiast is over hoe de wereld van virtual en augmented reality zich gaat ontwikkelen. We verwachten in ieder geval dat de game uiteindelijk naar Apple’s headset komt.

Daarnaast bleek eerder al dat Apple voor de WWDC 2023-keynote diverse VR-experts uitgenodigd heeft en sprak Oculus-oprichter Palmer Luckey zich eerder al zeer positief uit over Apple’s headset. Tot slot zien wij in Apple’s artwork voor de WWDC van dit jaar ook nog wat verwijzingen naar een headset, al kun je daar elk jaar wel in zien wat je stiekem zelf wíl zien.

Weten wat de headset nou eigenlijk te bieden heeft? Lees dan ook onze pagina over Apple’s Reality Pro-headset. Voor de meest recente geruchten over Apple’s mixed reality-headset hebben we een apart overzicht.