We hebben nog weinig echt beeldmateriaal van Apple's aankomende mixed reality-headset gezien, maar nu zou toch het eerste onderdeel gelekt zijn. Maar wat zien we hier nou eigenlijk?

Gaat het dan deze zomer eindelijk gebeuren? Er gaan al jaren geruchten over een mixed reality-headset van Apple en volgens de laatste informatie gaat Apple deze headset tijdens de aankomende WWDC in juni dan eindelijk officieel aankondigen. Waarschijnlijk zullen we voor die tijd nog meer details van de headset horen uit het geruchtencircuit, maar gaan we ook al beelden zien? In ieder geval zijn er vandaag onderdelen van de headset opgedoken. Helaas kunnen we er niet veel uit afleiden.



‘Onderdeel Apple-headset gelekt’

Het onderdeel is gedeeld door Mr. White op Twitter, die vaker prototypes van Apple-producten gedeeld heeft. Op de verschillende foto’s zien we de mogelijke bekabeling van de headset. Op één foto zien we duidelijk de vorm van een bril of headset, al blijft het lastig om te achterhalen of dit echt van Apple’s mixed reality-headset afkomstig is. Op een andere foto is een drietal sensoren te zien. Die laatste toont dan weer veel overeenkomsten met een onderdeel in de HomePod, zoals iemand op Twitter opmerkte. Dat betekent overigens niet dat de onderdelen niet echt van de headset zijn. Apple kan bijvoorbeeld onderdelen hergebruiken, zoals ze wel vaker doen.

Op de foto’s zien we typische onderdelen die je in producten vindt. De zogenaamde ribbon cable wordt vaak gebruikt om onderdelen met elkaar te verbinden, zoals het scherm met het moederbord. Dat deze onderdelen binnenin de aankomende headset zitten, is dan ook geen verrassing. Maar functies of specifieke eigenschappen zijn uit deze afbeeldingen helaas niet af te leiden.

Onlangs waren er wel al veel details van de Reality Pro-headset uitgelekt, onder andere over de bediening met hand- en ooggebaren. Wat daar allemaal van klopt, weten we hopelijk in juni als Apple de headset eindelijk gaat onthullen. Overigens zou Tim Cook degene zijn die de headset snel wil uitbrengen, terwijl het designteam het liefst nog gewacht had.