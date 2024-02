Gloednieuwe Apple-producten hebben vaak een paar jaar nodig om door te dringen tot het gewone publiek. Dat geldt bij de Apple Vision Pro nog eens extra: het is een duur apparaat dat moeilijk verkrijgbaar is en dat je op dit moment nog moeilijk als ‘onmisbaar’ kunt bestempelen. Apple denkt daar intern blijkbaar ook zo over. Mark Gurman van Bloomberg heeft via bronnen binnen Apple gehoord dat het team dat aan de Vision-producten werkt, er nog niet helemaal tevreden over is. Het zou vier generaties kunnen duren voordat het apparaat functioneert zoals het zou moeten. Tot die tijd is de “Vision Pro in feit een prototype, waarvoor je moet betalen om het te mogen testen”, vindt Gurman.

Duur prototype met betasoftware

Bij de iPhone, iPad en Apple Watch duurde het ook vier generaties voordat de apparaten tot het grote publiek doordrongen. Voorlopig is de headset nog een speeltje voor early adopters, die het geld ervoor over heben om het nu alvast te proberen. De eerste generatie van een Apple-product is meestal indrukwekkend, maar ze worden pas echt goed als er een paar iteraties overheen zijn gegaan. Veel reviews van de headset wekken de indruk dat je hiermee de toekomst in handen hebt, maar Gurman is het daar niet mee eens. Hij vindt het “meer een vooruitblik op de toekomst dan de toekomst zelf”. Het ding is te zwaar en te onhandig, de batterijduur is veel te kort en er zijn niet genoeg speciale apps.

Vision Pro demo-unit in de Apple Store: kijken, niet aanraken. (c) Glenn Haak voor iCulture.nl

visionOS bevat bovendien meer bugs dan je zou verwachten van een eerste generatie Apple-product. Wanneer wordt het wel beter? Gurman denkt dat het software-updateproces moet worden aangepast, zodat er snel bugfixes kunnen worden uitgebracht. De software voelt nu nog teveel aan als een betaversie en er moet nog zeker een jaar overheen gaan om het voldoende te verbeteren dat je het voor dagelijks gebruik door consumenten kunt aanraden.

Ondertussen werken we achter de schermen aan een eigen review van de Vision Pro, gericht op wat je er in Nederland zoal mee kunt doen. Binnenkort meer!