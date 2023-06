WhatsApp-groepen zijn inmiddels de normaalste zaak van de wereld. Dit kan gebruikt worden voor je vriendengroep, maar bijvoorbeeld ook door een sportteam, je collega’s of mensen met gelijke hobby’s. Je kunt een groep zelfs zo instellen dat alleen de beheerder berichten kan sturen. Maar bij groepen zit altijd een beperking op het aantal deelnemers, waardoor het minder geschikt is als middel voor bedrijven of bepaalde personen berichten kunnen sturen naar een grote groep volgers. Daarvoor komt WhatsApp binnenkort met de functie Kanalen.



WhatsApp Kanalen: ontvang updates van bedrijven en personen

WhatsApp omschrijft de Kanalen-functie als een eenzijdige uitzendingstool. Dat wil zeggen dat alleen de maker van zo’n kanaal berichten, foto’s, video’s en stickers kan sturen, meteen naar een grote groep gebruikers. Zodra de functie beschikbaar komt, vind je hem onder een nieuw Updates-tabblad. Dit Updates-tabblad komt in plaats van de Status-tabblad, helemaal linksonder in het menu van WhatsApp. Je kan daar zoeken naar nieuwe kanalen, bijvoorbeeld van een sportclub of een lokale instelling. Als voorbeelden geeft WhatsApp bijvoorbeeld een kanaal van de gemeenteraad of FC Barcelona.

Op het moment dat je zo’n kanaal volgt, worden je persoonlijke gegevens niet zichtbaar voor de beheerder of andere volgers. Een kanaal kan duizenden volgers hebben, dus het is dan wel zo fijn dat deze info niet openbaar is. Ook de beheerder van het kanaal kan deze info afschermen.

Berichten in het kanaal worden maximaal dertig dagen opgeslagen op de server. Opvallend genoeg heeft WhatsApp ervoor gekozen om kanalen niet standaard te voorzien van end-to-end encryptie. De reden daarvoor geeft WhatsApp niet, maar mogelijk wil de chatdienst niet dat er in dergelijke kanalen illegale dingen in het geheim besproken worden. Als gebruikers weten dat de berichten in kanalen niet end-to-end versleuteld zijn, is er minder kans dat de kanaalfunctie misbruikt wordt voor illegale doeleinden.

De kanalenfunctie van WhatsApp komt binnenkort beschikbaar. De functie komt als eerste beschikbaar in Colombia en Singapore.