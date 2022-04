30 dagen de tijd om te updaten

Dat ontdekte The Verge, die ook het mailtje met de titel ‘App Improvement Notice’ onder ogen kreeg. Het gaat om apps die ‘al behoorlijke tijd’ niet meer zijn bijgewerkt. “U kunt deze app beschikbaar houden voor nieuwe gebruikers om te ontdekken en te downloaden in de App Store door binnen 30 dagen een update ter beoordeling in te dienen.”, schrijft Apple. “Als er binnen 30 dagen geen update wordt ingediend, wordt de app uit de verkoop gehaald.” Hij verdwijnt dus uit de App Store, maar blijft nog wel op toestellen staan van gebruikers die de app eerder hebben gedownload.



Ontwikkelaars zijn niet blij met de opruimactie. Zo ontving Protopop Games-ontwikkelaar Robert Kabwe een waarschuwing omdat zijn game Motivoto sinds maart 2019 geen update meer heeft gekregen. De game werkt echter prima en een update is volgens Kabwe helemaal niet nodig.

Ook zijn ontwikkelaars om heel andere redenen boos. Zo voert ontwikkelaar Kosta Eleftheriou al jarenlang strijd tegen spam- en flutapps die Apple toestaat. Zijn FlickType-keyboard voor blinden werd uit de App Store gegooid omdat Apple telkens moeilijk deed over de updates die Eleftheriou indiende. Inmiddels is de app al twee jaar niet bijgewerkt, terwijl de ontwikkelaar dat wel graag zou willen. Tegelijk vindt Eleftheriou het onterecht dat de app Pocket God (zie afbeelding) nog steeds in de App Store staat, terwijl het al sinds 2015 geen update kreeg.

Een oude app updaten kost veel moeite

Wat de ontwikkelaars verder dwars zit, is dat ze maar kort de tijd krijgen om een update in te dienen. Om aan de huidige ontwikkelaarsrichtlijnen te voldoen moet je je app vaak met een nieuwere versie van Xcode en met nieuwe API’s (programmeerinterfaces) bouwen en dat kost tijd. Even een knopje een paar millimeter verplaatsen om de indruk te wekken dat er iets veranderd is, is niet voldoende. Apple zegt zelf dat er een continu proces is om apps te evalueren en te verwijderen als ze niet langer werken zoals bedoeld. Ook apps die niet meer aan de huidige richtlijnen voldoen kunnen worden weggehaald. Sinds 2016 is Apple hier al mee bezig, maar het lijkt erop dat de maatregel nu weer wat strenger wordt toegepast. Het treft vooral kleine indie-studio’s en eenmansbedrijfjes die te weinig mankracht hebben om de apps regelmatig bij te werken.

Ook Google is bezig met een voorjaarsschoonmaak: begin april kondigden ze aan dat apps die niet de tools van de afgelopen twee jaar gebruiken beperkt zichtbaar zullen zijn in de Google Play Store. Apple zou natuurlijk ook voor zo’n maatregel kunnen kiezen en de apps alleen nog tonen als er expliciet naar wordt gezocht. In plaats daarvan verwijdert Apple ze helemaal. Bij Google heb je tot 1 november 2022 de tijd om je app te updaten en je kunt dit nog verlengen met zes maanden, door een aanvraag te doen.

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom ontwikkelaars hun apps niet meer bijwerken. Vaak komt het door een verschuiving van interesses, een andere levensfase, omdat het subsidiepotje leeg is of domweg omdat iemand er geen zin meer in heeft. Deze verlaten apps zijn op zich wel een probleem, omdat mensen ze nog steeds installeren en daarna een teleurstellende ervaring hebben.