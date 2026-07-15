Ontwikkelaars die een iOS-app indienen bij Apple gaan vaak een onzekere periode tegemoet. Hoe snel zal Apple de app reviewen? Krijg je te maken met lastige vragen? Om de kans op goedkeuring te vergroten zorg je dat de app aan de technische vereisten voldoet. Maar daarnaast zijn er nog allerlei zaken om het goedkeuringsproces van je app soepeler te laten verlopen. Hieronder vind je een aantal tips als Apple je app moet goedkeuren.

iOS-ontwikkelaars weten wel ongeveer aan welke eisen een app moet voldoen: de leeftijdsaanduiding moet kloppen, er mogen alleen goedgekeurde API’s worden gebruikt en je mag geen misleidende trucs gebruiken. Om het goedkeuringsproces zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn er nog meer dingen die je kunt doen.

#1 Lever een testaccount mee

Heeft de app een verplicht account of gebruikersregistratie nodig, dan is het verstandig om dat bij het indienen van je app meteen de inloggegevens van een testaccount mee te leveren. De reviewer hoeft dan niet zelf een account aan te maken op een voor hem of haar onbekende website. Uit de rechtszaak met Epic is gebleken dat appreviewers bij Apple gemiddeld 50 tot 100 apps per dag beoordelen. Soms besteden ze nog geen minuut aan een app. Bovendien hebben deze reviewers niet altijd een technische achtergrond. Maak het de reviewer daarom zo gemakkelijk mogelijk.

Voor dergelijke testaccounts is een apart veld aanwezig in App Store Connect, de tool die je gebruikt om je app bij Apple in te dienen. De inloggegevens van het testaccount zullen niet zichtbaar zijn in de App Store, maar wordt wel als extra informatie meegenomen in het reviewproces. Je kunt hier ook algemene instructies achterlaten die voor de reviewer nuttig zijn om te weten, bijvoorbeeld als er sprake is van een beperking (alleen te gebruiken in Nederland, alleen via Wi-Fi, enzovoort).

#2 Gebruik een duidelijke, korte apenaam

Apple verbiedt sinds 2017 het gebruik van prijsaanduidingen zoals ‘Gratis’ en ‘Free’. Het gebruik van speciale tekens was al langer verboden, net als het gebruik van extreem lange appnamen. Ook mag je niet de naam van concurrenten gebruiken. Kies bij voorkeur een naam die niet door iemand anders wordt gebruikt en die meteen duidelijk maakt waar de app voor bedoeld is.

#3 Gebruik een herkenbaar appicoon

Gebruikers hechten grote waarde aan een mooi appicoontje, waarmee je in één oogopslag de app kunt herkennen. Maar ook Apple stelt eisen aan het appicoontje. Je mag geen afbeelding van een iPhone of een ander Apple-product in het appicoon gebruiken (ook geen schematische tekening die erop lijkt) en uiteraard mag het icoon niet aanstootgevend zijn. Hoe minder Apple op te merken heeft over het icoon, hoe beter.

#4 Maak slim gebruik van trefwoorden

App Store Optimisation (ASO) is een apart vakgebied geworden, al heeft Apple het wel een stuk moeilijker gemaakt. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om te zeggen: “Ook interessant voor gebruikers van…”, gevolgd door een enorme lijst met populaire appnamen. Wel mag je in de omschrijving zeggen dat de “speelwijze vergelijkbaar is met Cut The Rope” of iets dergelijks, zolang je maar geen opsommingen maakt of de indruk wekt dat je met trucs beter wilt scoren. Zorg in ieder geval dat de appomschrijving alle relevante trefwoorden bevat waarop gebruikers eventueel zoeken.

#5 Een app moet voldoende functionaliteit bevatten

Als de app niet veel meer is dan een digitale reclamefolder voor een betaalde app, dan is de kans groot dat Apple je app afwijst. Breng je een Lite-app uit of een Freemium-app, dan moet deze wel voldoende functionaliteit bevatten. Kan de app alleen gebruikt worden na een in-app aankoop, dan moet je dat als ontwikkelaar duidelijk aangeven. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Netflix, waar je een abonnement voor nodig hebt om er gebruik van te maken.

Apple raadt af om beperkingen te stellen in de Lite-versie, bijvoorbeeld in het aantal keren opstarten of in de gebruiksduur. Apps die na een paar minuten niet meer te gebruiken zijn of die na verloop van tijd niet meer op te starten zijn, stimuleren niet om de volledige app te kopen. Dat geldt ook voor games: moet je een gevecht voeren in een game, maar lukt dat alleen als je wapens uit de volledige versie tot je beschikking hebt, dan zullen mensen gefrustreerd raken en geen zin hebben om verder te spelen.

Ook is het belangrijk dat een app uniek is en geen kopie is van reeds bestaande apps. Een bekend voorbeeld zijn de apps met WhatsApp-stickers. WhatsApp riep ontwikkelaars op om hun eigen sticker ste maken, maar die konden alleen via losse apps aan WhatsApp toegevoegd worden. Apple verwijderde vervolgens deze losse apps, omdat de apps heel erg op elkaar lijken en dezelfde functies bieden. Zorg er dus voor dat je app iets nieuws doet, hoe lastig dat ook is.

Apple wil dat je de nieuwste versie van Xcode gebruikt, het ontwikkeltool dat vanuit Apple beschikbaar wordt gesteld. Zo is het sinds 29 april 2026 alleen nog mogelijk om apps en updates aan te leveren die met Xcode 26 zijn gemaakt. Dit schuift in de loop van de tijd steeds verder op.

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