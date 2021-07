iDOS 2 kwam de afgelopen weken in het nieuws vanwege een nieuwe ontwikkeling in de app. Volgens de App Store omschrijving is de app bedoeld om oude Windows-games te spelen, maar technologiejournalist Harry McCracken vond een manier om het hele Windows 3.1-systeem te draaien. Ontwikkelaar Chaoji Li viel naar eigen zeggen door de mand toen hij onlangs een update wilde uitbrengen voor iDOS 2.

iDOS 2 emulator mag geen emulator zijn

Apple stelt in artikel 2.5.2 van de App Store richtlijnen dat apps geen code mogen draaien die vanuit een andere plek is geïmporteerd. Ontwikkelaars moeten dus een app ontwikkelen die werkt zonder extra downloads buiten de App Store om.

Omdat iDOS 2 een emulator is, is de hoofdfunctionaliteit precies hierom te doen. Na het kopen van de app kun je via het internet uitvoerbare code downloaden en importeren. iDOS 2 zal de code dan uitvoeren. Vorige week schreven wij in onze rubriek App Gemist nog over de mogelijkheid om ook Windows 3.1 te draaien als uitvoerbare code.

Bekijk ook De leukste apps van week 28-2021 in App Gemist Wat waren de leukste iOS- en Mac-apps van afgelopen week? iCulture zet de oogst van week 28 in 2021 voor je op een rijtje. Deze moet je zeker eens proberen!

“Download het voordat het te laat is”

iDOS ontwikkelaar Li wordt nu door Apple gesommeerd om de functionaliteit aan te passen. Gebeurt dit niet binnen 14 dagen, dan wordt de app uit de winkel gehaald. Li heeft al gezegd dat hij dit niet van plan is. Op zijn blog schrijft hij: “download het voordat het te laat is”. Daarmee is duidelijk dat Li niets anders verwacht dan dat zijn app uit de App Store verdwijnt.

Sorry guys. iDOS caught some unfavorable attention in Apple and will be gone in a few days.😭https://t.co/9yY3fn7Acq — Chaoji Li (@litchiedev) July 22, 2021

Het hele gesprek tussen Li en Apple staat op de website van Li. Hierin is te lezen dat Li nog pogingen waagt om Apple ervan te overtuigen dat zijn app de regels volgt. Hij schrijft ook dat de recente aandacht voor iDOS mogelijk in het verkeerde keelgat schoot bij Apple.

Je kunt op het moment van schrijven nog naar de App Store gaan en iDOS 2 kopen. Als Apple de app verwijdert, zal deze nog steeds op je iPad werken. Updates zul je echter niet meer krijgen en het is daarmee onzeker hoe lang de app werkt met toekomstige iOS-versies.