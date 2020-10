De eerste magnetische autohouder waarmee je ook kunt opladen is een feit. Fabrikant ESR heeft de HaloLock Magnetic Wireless Car Charger Mount voor iPhone 12 aangekondigd. Een officieel MagSafe-accessoire is het echter niet.

HaloLock magnetische autohouder

Apple heeft een MFi-programma voor officiële MagSafe-accessoires. Daar doet ESR niet aan mee. Wel heeft deze fabrikant slim gebruik gemaakt van het feit dat de iPhone 12-serie voorzien is van magneten. Daardoor kun je het toestel makkelijk in de auto vastklikken, zonder dat er nog klemmen nodig zijn. Fabrikant Belkin kondigde ook al een magnetische autohouder aan, maar die heeft geen laadfunctie. Deze HaloLock heeft dat wel.



Je maakt de houder vast aan het ventilatierooster in de auto. Het is geschikt voor de iPhone 12-serie, maar je moet wel zelf zorgen voor een hoes met ingebouwde magneten zoals de siliconenhoes van Apple, of een hoes van ESR. De fabrikant wil €35,99 vragen voor de HaloLock. Je krijgt dan een laadplaat, een kogelkophouder en een USB-A-naar-USB-C-kabel meegeleverd. Draadloos is het uiteraard niet.

Magnetisch hoesje en lader vereist

En je moet zelf nog zorgen voor een laadadapter voor het 12 Volt-aansluiting in de auto. Volgens de fabrikant blijft het zelfs hangen als je over een hobbelige weg rijdt. Een magnetische ring houdt je iPhone 12 recht, waarbij je kunt kiezen uit portret- of landschapsstand.

Om snel draadloos te kunnen laden heb je een adapter of USB-poort nodig die 18 Watt Power Delivery/QC snelladen ondersteunt. Begin volgende maand wil de fabrikant ook een 2-in-1-lader uitbrengen die wel wat lijkt op de MagSafe duolader van Apple. Deze is MagSafe-geschikt, maar niet officieel goedgekeurd.

ESR maakt al een gewone draadloze oplader die magnetisch is en concurreert met Apple’s MagSafe Charger. Die kost 39 euro, maar dat scheelt nauwelijks met Apple’s eigen MagSafe-lader, die in staat is om te snelladen. Bij het accessoire van ESR heb je maximaal 7,5 Watt.