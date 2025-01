App Store krijgt nieuwe vormen van in-app aankopen: dit is er nieuw

Heel veel apps bieden tegenwoordig diverse in-app aankopen. Dat zijn extra onderdelen van een app die tegen betaling gekocht kunnen worden. Denk aan virtuele muntjes voor een game, het afkopen van advertenties in een nieuwsapp of het ontgrendelen van extra mogelijkheden. Veel apps bieden dit ook in abonnementsvorm aan. Hoewel gebruikers lang niet altijd enthousiast worden van dergelijke verdienmodellen, biedt het ontwikkelaars wel een manier om te zorgen voor blijvende inkomsten. Met de nieuwe Advanced Commerce API biedt Apple nieuwe manieren voor ontwikkelaars om in bepaalde gevallen andere versies van in-app aankopen aan te bieden.

Nieuwe manieren voor in-app aankopen

In het kort biedt de nieuwe Advanced Commerce API de volgende drie vernieuwingen:

Aanbieden van een grote catalogus van in-app aankopen in een app: Als een app heel veel content via in-app aankopen wil aanbieden, kan dat nu dankzij deze nieuwe tool. Denk bijvoorbeeld aan audioboeken, cursussen of andere soortgelijke onderdelen. Normaal gesproken zijn in-app aankopen bedoeld voor slechts een aantal digitale onderdelen, maar dankzij deze nieuwe tool kunnen ontwikkelaars ook honderden digitale aankopen aanbieden. Het is ook mogelijk om meerdere aankopen in een keer te doen.

Grote hoeveelheden in-app abonnementen in een app: Naast grote hoeveelheden van losse aankopen, kan een app met deze tool ook grote hoeveelheden in-app abonnementen aanbieden. Een voorbeeld zou kunnen zijn een app als YouTube, waarin kanalen elk hun eigen betaalde abonnement in aanbieden. Je kan als gebruiker dan abonneren op meerdere diensten tegelijk, in een enkele aankoop.

Abonnementen met add-ons: Ontwikkelaars krijgen ook de mogelijkheid om abonnementen met zogenaamde add-ons aan te bieden. Je kunt je zo bijvoorbeeld abonneren op een streamingdienst, en tegelijkertijd een add-on voor een sportkanaal erbij kopen. Dit kan dan in een enkele aankoop, zonder dat je meermaals door hetzelfde aankoopproces hoeft te gaan.

De nieuwe tool biedt dus voordelen voor ontwikkelaars, maar ook voor jou als gebruiker. Het wordt eenvoudiger om meerdere aankopen tegelijkertijd te doen. Om als appmaker mee te doen, moet je wel een verzoek indienen bij Apple. Ook moeten appbouwers aan bepaalde eisen voldoen. De details kun je als ontwikkelaar hier vinden.