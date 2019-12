AirSnap Pro: een beschermhoes voor je AirPods Pro

Al in juli 2018 bracht Twelve South, een bekende fabrikant van accessoires voor Apple-producten, de eerste versie van de AirSnap uit. Afgelopen zomer kwam daar een nieuwe variant in textiel bij. De nieuwe lederen variant heeft een drukknop en is geschikt voor draadloos en bekabeld laden.



Qua ontwerp lijkt de AirSnap Pro erg op de eerdere variant, maar dan passend voor de vorm van de oplaadbare van de AirPods Pro. Het is een soort lederen mapje die met een drukknop om de oplaadbare heen gaat. De case sluit niet heel nauw aan op de AirPods, maar er is genoeg speling om de oplaadcase helemaal open te klappen en je AirPods eruit te halen.

Er zit een bevestigingsclip aan het hoesje, zodat je deze bijvoorbeeld aan je tas kan hangen. Wil je dat niet, dan haal je deze er weer vanaf. Je kan hem dan ook vervangen door een soort polsbandje, die er ook bijgeleverd is. Je hebt de keuze uit een bruin, zwart of lichtblauwe lederen variant. De beschermhoes is vanaf nu direct bij Twelve South te reserveren en kost $39,99. Hou er wel rekening mee dat er voor Nederland nog zo’n $15 verzendkosten bij komen.

We gaan er vanuit dat de hoes binnenkort ook bij een Nederlandse winkel te bestellen is, zoals bij heel veel accessoire van Twelve South. Check ook ons artikel met andere AirPods hoesjes voor een overzicht. Heb je nog geen AirPods Pro? In ons overzicht AirPods kopen vind je prijzen en meer.