Heb je AirPods, en wil je het oplaaddoosje graag beschermen tegen krassen? Daarvoor biedt Apple zelf geen oplossing, maar gelukkig zijn er verschillende hoesjes voor AirPods te koop in verschillende stijlen. In deze gids zetten wij de beste AirPods hoesjes op een rij.

AirPods hoesjes

Van goedkope merkloze AirPods-hoesjes tot hoesjes van bekende accessoiremakers: wij hebben ze in deze gids op een rij gezet. Als je liever wat minder of juist wat meer wil uitgeven voor bescherming van je AirPods zit je goed, want er is in elke prijsklasse wel iets te vinden. Let er wel op dat je bij de AirPods die draadloos oplaadbaar zijn het hoesje mogelijk moet verwijderen. Niet alle AirPods hoesjes zijn geschikt voor draadloos opladen.

Beste AirPods hoesje: Native Union leren AirPods-case

Dit hoesje van Native Union voor de AirPods is zeker niet de goedkoopste, maar is wat ons betreft wel een aanrader. De pasvorm sluit nauw aan op die van de AirPods-oplaadcase en ook het bevestigen en loshalen van de bovenkant gaan eenvoudig. Alles blijft ook goed op zijn plek zitten, dus je hoeft niet om de haverklap het hoesje weer aan te drukken. De kwaliteit van het leer is goed en het hoesje ziet er ook voor langere tijd mooi uit. Het lampje aan de voorkant van je oplaadcase blijft ook zichtbaar, zodat je kan zien of de batterij nog vol is of niet. De knop aan de achterkant indrukken gaat iets lastiger, maar dat heb je eigenlijk maar zelden nodig. Met deze chique hoes voor je AirPods weet je in ieder geval dat je oplaadcase mooi beschermd blijft.

Je kan bij het hoesje kiezen uit vier kleuren: marineblauw, zwart en donkerbruin. De case is ook geschikt voor draadloos opladen (in combinatie met de draadloos oplaadbare oplaadcase).

Beste AirPods hoesjes: onze top 9

2. Spigen La Manon

Met de La Manon Case van het merk Spigen bescherm je je AirPods in stijl. Deze hoes is gemaakt van kunstleder en heeft een handige karabijnhaak zodat je je AirPods bijvoorbeeld aan je tas, broek of sleutelbos kunt hangen. De sluiting van deze hoes is een magnetische drukknoopsluiting. Aan de onderkant heeft de hoes een uitsnijding voor gebruik van de Lightning-aansluiting. Je kunt nog steeds je draadloze oplaadcase voor AirPods gebruiken met de La Manon Case.

3. Decoded AirCase

Decoded is een Nederlands bedrijf, opgericht in 2009. Het bedrijf ontwerpt accessoires voor mobiele apparaten, waarvan deze leren AirCase er een is. De case is gemaakt van premium full-grain leer, wat verslijt naarmate je de case gebruikt. Om de case te bevestigen aan je tas, kleding of sleutelbos heeft deze een metalen S-clip. Met deze case is het doosje van je AirPods makkelijk toegankelijk, omdat het omhoog komt wanneer je de case opent. De Lightning-aansluiting van je AirPods kun je blijven gebruiken. Ook als je een draadloze oplaadcase hebt kun je deze blijven gebruiken in combinatie met de case van Decoded.

Een ander hoesje voor AirPods van het merk Decoded is dit leren AirCase-doosje. Dit leren doosje is handgemaakt van volnerf leer en bestaat uit één stuk. Dit zorgt ervoor dat de case een veilige pasvorm heeft en je AirPods goed beschermt. Een bijkomend voordeel is dat je geen naadjes ziet. Net zoals de vorige case heeft het AirCase-doosje een metalen S-clip waarmee je de case bevestigt aan je broek, een tas of je sleutelbos. De Lightning-aansluiting blijft bruikbaar. Draadloos opladen is mogelijk bij gebruik van deze case. Het AirCase-doosje is beschikbaar in vier verschillende kleuren: donkerblauw, grijs, lichtroze of zwart.

4. Incase AirPods-case met Woolenex

Je hebt misschien nog nooit van Woolenex gehoord, maar dat is het materiaal waar deze Incase AirPods-case van gemaakt is. Het is een textielmengsel dat slijtvast en weerbestendig is. Dat betekent dat de case dus lekker lang mee gaat en niet zo snel gebruikssporen krijgt. Door het materiaal aan de binnenkant blijft de glanzende laag van je AirPods-case krasvrij. Het gaat je aan de voorkant zorgt ervoor dat het lampje zichtbaar blijft en aan de onderkant is de Lightning-kabel ook nog gewoon te gebruiken. Laad je draadloos op, dan kan dat ook nog gewoon met deze case. Je kan kiezen uit vier kleuren.

5. Nomad Rugged hoesje

De Nomad Rugged AirPods Case is een stoere zwarte case voor je AirPods. De hoes is gemaakt van Amerikaans Horween-leder, die bij langer gebruik verslijt. Dit geeft het hoesje een mooi effect en unieke uitstraling. Je hebt nog steeds toegang tot de Lightning-aansluiting van de AirPods. De hoes past strak om je AirPods doosje heen en is slechts 1,55 mm dik. Het gebruik van dit hoesje heeft geen invloed op het draadloos opladen wanneer je een draadloze oplaadcase voor AirPods hebt.

6. Elago Siliconen hoesje

Elago heeft allerlei verschillende cases voor de AirPods. Soms zijn het hele simpele uitvoeringen van siliconen, maar er zijn ook hele grappige varianten. Zo is er een hoesje waarbij je AirPods-doosje lijkt op een Game Boy, maar er is er ook eentje die sprekend lijkt op een MINI-auto. In de meeste gevallen zijn de hoesjes gemaakt van flexibel siliconenmateriaal, zodat hij gemakkelijk om de oplaadcase past. Er zijn ook versies met een haak, zodat je de AirPods bijvoorbeeld aan je broek of tas kan hangen.

7. Catalyst Waterproof AirPods case

Het merk Catalyst heeft meerdere AirPods-cases uitgebracht, maar wij vinden het fluorscerende Waterproof hoesje het leukst. Dit AirPods hoesje van Catalyst is van stevig siliconen en valt helemaal rondom je AirPods. Hij is valbestendig, dus als je je AirPods-doosje laat vallen is er nog niks aan de hand. De hoes is bovendien waterdicht, dus ideaal als je bijvoorbeeld aan watersport doet. Met de karabijnhaak bevestig je hem aan je broek of tas. Het leuke van de fluorescerende versie is dat deze licht geeft in het donker. Dus je vindt ook nog eens je AirPods makkelijk terug.

8. Twelve South AirSnap

Twelve South bracht eerder al de AirSnap uit, gemaakt van leer. Maar nu andere accessoiremakers ook op leer zijn overgestapt, heeft deze fabrikant ook een andere versie uitgebracht: textiel. Maar dan wel in een speciale variant met keperbinding (twill). Deze hoesjes zijn daardoor ook geschikt voor dierenliefhebbers. Extra handig: de nieuwste versie is aangepast voor draadloos opladen, zodat je je AirPods niet uit de case hoeft te halen. Je leest er alles over in ons nieuwsartikel over de AirSnap case.

9. Merkloze siliconen AirPods case

Deze flexibele siliconen case heeft een lage prijs, maar beschermt wel je AirPods oplaaddoosje. De case heeft een schokbestendige functie en zorgt ervoor dat je meer grip hebt op je AirPods doosje. Om je AirPods een persoonlijke uitstraling te geven is de case verkrijgbaar in allerlei kleuren, maar ook zwart en wit. De knop op de achterkant van de AirPods case is nog steeds te gebruiken, net als de Lightning-aansluiting.

We weten haast zeker dat je uit alle hoesjes voor AirPods in deze gids een geschikt hoesje voor jouw AirPods kunt vinden. Nog meer suggesties nodig? Er zijn ook nog diverse goedkopere varianten beschikbaar bij allerlei winkels:

