Voor iedereen die hoopte in het voorjaar nog met nieuwe oortjes rond te lopen is er teleurstellend nieuws. Analist Ming-Chi Kuo denkt dat ze pas in het derde kwartaal van 2021 in productie gaan.

AirPods 3 in derde kwartaal 2021

Het blijkt uit een notitie aan investeerders die Kuo heeft rondgestuurd. Als de massaproductie pas in het derde kwartaal van 2021 begint, zullen ze pas later in het jaar in de winkel verschijnen. Kuo zei in november nog dat de AirPods 3 in de eerste helft van 2021 zouden verschijnen. Er waren zelfs geruchten van anderen, dat de AirPods nog deze maand aangekondigd worden. Kuo heeft doorgaans een goed zicht op de toeleveringsketens van Apple en ziet daar voorlopig nog geen massaproductie plaatsvinden.



Door deze latere levering verwacht Kuo dat de verkoop van AirPods in het eerste tot en met derde kwartaal van 2021 zal afnemen met ongeveer 25 procent, naar ongeveer 55 miljoen stuks. In totaal denkt Kuo dat Apple dit jaar 78 miljoen AirPods zal verkopen, terwijl dat vorig jaar nog 90 miljoen was. De meeste huidige eigenaren van AirPods zullen wachten tot de batterij zo slecht is dat je ze niet meer goed kunt gebruiken. Bij de allereerste generatie AirPods was het probleem op een gegeven moment dat de gebruiksduur te kort werd. De batterij laten vervangen is echter geen optie; ze zijn niet te repareren of open te halen, zonder ze kapot te maken.

Het is nog onduidelijk of Apple stopt met de AirPods 2 als het nieuwe model op de markt komt. Kuo zegt dat Apple met een dilemma zit. Als de AirPods 2 op de markt blijven als goedkoper alternatief, dan zal dat gevolgen hebben voor de vraag naar AirPods 3. Maar als Apple alleen het duurdere nieuwe model aanbiedt, kan dat betekenen dat mensen helemaal niet kopen. Voor iPhones en Apple Watches heeft Apple daarom altijd een goedkoper model in het assortiment gehouden. Mogelijk gebeurt dat ook bij de AirPods.

Als Apple stopt met de AirPods 2, dan voorspelt Kuo de volgende verdeling in verkoopcijfers voor het jaar 2021:

AirPods 3: 40%

AirPods 2: 31%

AirPods Pro: 28%

AirPods Max: 1%

Om de verkoop van de AirPods Pro te stimuleren heeft Apple onderstaande reclamevideo uitgebracht:

Apple heeft volgens Kuo te maken met toegenomen concurrentie en verlies van marktaandeel, als het om draadloze oortjes gaat. De AirPods zijn snel populair geworden als hét product dat je moet hebben. Maar ondertussen zijn er meerdere, goedkopere draadloze oortjes op de markt en mensen zijn nu sneller geneigd om daarvoor te kiezen. Je mist dan wel een paar specifieke functies zoals snel wisselen en makkelijk koppelen, maar volgens Kuo worden deze voordelen gaandeweg teniet gedaan door de verbeterde gebruikservaring van concurrerende oortjes. De lagere prijs speelt daarbij ook mee.

Kuo denkt dat Apple nog wel iets te winnen heeft, door hardware-innovaties in te bouwen zoals gezondheidsfuncties. Er zijn al meerdere foto’s gelekt van de vermoedelijke derde generatie AirPods. Deze wekken normaal gesproken de indruk dat de aankondiging al snel volgt. Volgens geruchtenlekker Kang zijn de AirPods 3 “ready to ship”, maar Kuo ontkent dat nu. Wie van de twee gelijk heeft? Als je je geld erop wilt inzetten is het veiliger om voor Kuo’s uitspraken te kiezen.