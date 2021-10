Apple heeft de Apple Watch Series 7 alvast aan een aantal YouTubers en reviewers gegeven. Daarmee krijgen we een eerste indruk hoe deze nieuwe smartwatch bevalt en wat er in de verpakking zit.

Hands-on video’s en ervaringen

De eerste hands-on ervaringen met de Apple Watch Series 7 zijn nu online te vinden, zowel in geschreven artikelen als in video’s. Die laatste zijn momenteel natuurlijk het meest interessant, omdat nog maar weinig mensen buiten Apple het product in handen hebben gehad. Er zijn meerdere unboxing video’s waarmee je een indruk krijgt van de verpakking en het in gebruik nemen. Erg diepgaande ervaringen zul je niet aantreffen, want de meeste reviewers hebben maar een paar uur kunnen spelen voordat de deadline afliep.



Eerste indruk van MKBHD

Marques Brownlee laat in zijn video de eerste ervaringen zien met het nieuwe product. Zoals gebruikelijk is hij vrij grondig en vertelt hij ook nog wat interessante weetjes, zoals over het schermtoetsenbord. Zijn video heeft de titel ‘Spot de Differences!’ gekregen omdat dit nieuwe model immers moeilijk te onderscheiden is van zijn voorganger.

The Verge over de Series 7

The Verge benadrukt het grotere scherm en sneller opladen, maar ziet verder geen redenen om te upgraden. Als er niks mis is met je huidige Apple Watch, hoef je eigenlijk niet te updaten. De stofbestendigheid en het feit dat je meerdere timers kunt instellen is ook een plus. Jammer is echter dat Qi-opladen nog steeds niet wordt ondersteund, dat er geen wijzerplaten van derden zijn en dat de batterij slechts één dag meegaat.

Verder lezen: The Verge

Series 7 review van CNET

“A slightly better version of the Apple Watch Series 6” is de titel van het CNET-review. Dat klopt en geeft meteen ook het gebrek aan ambitie aan dat Apple met deze smartwatch heeft gehad. Het voelt meer aan als een Apple Watch 6S, maar heb je een ouder model dan kan het nog steeds aanvoelen als een flinke sprong. Pluspunten zijn het online toetsenbord, sneller opladen en grotere knoppen. Aan de minkant staan batterijduur en wijzerplaten. De batterij is niet beter geworden en er zitten maar twee nieuwe wijzerplaten.

Verder lezen: CNET

TechCrunch over de Series 7

Bij TechCrunch zeggen ze dat je als dagelijkse gebruiker van de Apple Watch meteen het verschil in formaat merkt, ook al wijkt het nauwelijks af van voorgaande jaren. Het scherm is van 1,78 naar 1,9 inch gegaan en dat is wel duidelijk merkbaar. Het grotere scherm heeft als grootste voordeel dat je er nu een toetsenbord op kunt gebruiken. Dit werkt erg goed.

Verder lezen: TechCrunch

Input Magazine over de nieuwe kleuropties

De mensen van Input hebben het vooral over de kleuren. Er is nu een nieuwe groene Apple Watch, die doet denken aan de groene iPhone 11 Pro. Het is een donkere kleur groen die soms naar zwart neigt. In plaats van op performance richt de Series 7 zich op betere afleesbaarheid en duurzaamheid. Het is een flinke upgrade als je een Series 3 of ouder hebt. Anders niet.

Verder lezen: Input Magazine

Engadget’s Apple Watch Series 7 review

Volgens Engadget draait alles om het scherm. Op iets wat zo klein is als een horloge telt immers elke fractie van een inch. Het grotere scherm is gebruiksvriendelijker, het sneller opladen is fijn en watchOS 8 is erg krachtig. Minder fijn is dat je bij slaap meten een heel schema moet opstellen en dat het minder goed werkt dan bij de concurrentie.

Verder lezen: Engadget

Video’s van René Ritchie, Tech Guide, Bright en meer

Hieronder zie je nog meer video’s van YouTubers die met de Apple Watch Series 7 aan de slag gingen: