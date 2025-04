Deze transparante AirPods kun je niet kopen

Op het internet zijn afbeeldingen opgedoken van wat vermoedelijk een oud AirPods prototype is. Het meest opvallende is de transparante behuizing.

Apple’s draadloze oordopjes, AirPods en AirPods Pro, zijn altijd al exclusief verkrijgbaar geweest in het wit. Dat geldt eigenlijk voor alle oordopjes van Apple sinds de eerste iPod op de markt kwam. Af te zien aan deze foto’s lijkt het erop dat Apple wel experimenteerde met transparante AirPods.

Transparante AirPods: binnenkort te koop of slechts een droom?

Het prototype werd gedeeld door @LusiRoy8 op X. In de post wordt het een EVT genoemd. Dat staat voor Engineering Validation Test, wat een fase is tijdens het ontwikkelen van hardware om te valideren dat het product aan de minimale eisen voldoet.

Aan de foto’s kun je de binnenkant van een AirPods case vrij goed bekijken. Het herkenbare klikgeluidje wanneer je de case sluit, komt door de magneten. Deze zie je aan alle kanten zitten, zodat het deksel goed aansluit. Ook is de chip aan de achterkant zichtbaar, net als enkele stukken kunststof voor de versteviging van de case. Met de sticker op de achterkant kunnen de ontwikkelaars het exemplaar identificeren, maar zoiets zou nooit zichtbaar zijn op een productiemodel.

Hoewel wij ook geen glazen bol hebben, moeten we je waarschijnlijk teleurstellen. De transparante AirPods komen waarschijnlijk niet op de markt. Wil je een goed én transparant alternatief voor AirPods? Check dan eens de Beats Studio Buds+. Deze oortjes hebben ook de slimme techniek van AirPods, maar gewoon met een ander logo en een andere fitting.

Het enige officiële AirPods-model met andere kleuren dan wit is AirPods Max. Deze grote – en prijzige – koptelefoon is verkrijgbaar in sterrenlicht, middernacht, oranje, paars en blauw.