De legendarische B&W Zeppelin was ooit dé speaker waarmee je kon laten zien dat je smaak (en geld) had. Nu is er een nieuwe versie, die met z'n tijd mee is gegaan: hij is volledig draadloos en heeft AirPlay 2.

B&W Zeppelin nu met AirPlay 2

Er zijn inmiddels heel wat AirPlay 2-speakers, maar zelden hebben ze zo’n iconisch uiterlijk als de Zeppelin van Bowers & Wilkins. De langgerekte vorm sprak liefhebbers van design altijd al aan, maar qua techniek was de speaker een beetje in het verleden blijven hangen. Deze nieuwe Zeppelin-speaker houdt hetzelfde opvallende design, maar nu met ondersteuning voor Alexa en AirPlay 2. Ondersteuning voor Google Assistent en Chromecast ontbreekt echter en dat is opmerkelijk. De speaker heeft ook helemaal geen draadloze verbindingen meer.



De originele Zeppelin was een opmerkelijke verschijning in 2007, niet alleen vanwege het uiterlijk maar ook omdat er een 30-pins dock op zat. Dat was in die tijd heel gebruikelijk: je zette de iPod of iPhone er bovenop, zodat het een echte blikvanger werd. Later bracht Bowers & Wilkins nieuwe versies uit. In 2011 kwam er een versie met AirPLay, maar de 30-pins dock was nog steeds aanwezig. In 2015 verdween de dock en was het de bedoeling dat je muziek draadloos zou gaan afspelen via Spotify Connect of AptX Bluetooth . Daarnaast was er een 3,5mm poort aanwezig om een kabel aan te sluiten.

Heel veel draadloze opties

Bij dit nieuwe model is er geen poort meer en kun je alleen nog draadloos afspelen. Aan de achterkant vind je een aansluiting voor stroom en een usb-c-poort, maar die laatste is alleen bedoeld voor support. De speaker ondersteunt dan ook een breed spectrum aan diensten en protocollen zoals AAC, SBC, AptX Adaptive Bluetooth (maar geen AptX Lossless), AirPlay 2 en Spotify Connect. Je kunt ook B&W’s eigen muziekapp gebruiken, waarmee je Deezer, Qobuz en Tidal kunt afspelen.

De techniek is dus nieuw, maar het uiterlijk blijft hetzelfde. Het werkt nu ook met draadloze standaarden zoals Qualcomm’s AptX Adaptive. Je kunt kiezen uit twee kleuren: licht of donkergrijs. De prijs is geen verrassing: €799. Binnenin vind je twee 1″ tweeters, twee 3,5″ midrange drivers en een enkele 6″ subwoofer, die in totaal 240 Watt versterking leveren. Je krijgt er geen afstandsbediening bij, maar er zijn wel knoppen aanwezig voor mensen die niet steeds hun smartphone willen pakken. Aan de achterkant vind je knoppen om bijvoorbeeld het volume aan te passen. Gek genoeg is er geen schakelaar om Alexa uit te zetten.

Geen stereopaar

Deze Zeppelin zou een optie kunnen zijn voor mensen die een stijlvol en eye-catching alternatief voor Sonos zoeken, maar je moet je wel realiseren dat dit geen multiroom-systeem is. Volgend jaar wil B&W ondersteuning gaan bieden voor een multiroom-setup waarbij je meerdere Zeppelin kunt koppelen met de bestaande B&W Formation-speakers. Ook kun je dankzij de ondersteuning voor AirPlay 2 een multiroom-systeem creëren, maar het is niet mogelijk om er een stereopaar van te maken. Elke Zeppelin levert zelf volledig stereogeluid en kan niet één van de stereokanalen afspelen.

