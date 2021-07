Bekijk of er onvoltooide downloads in de Mac App Store staan met deze tip. Soms wordt het downloaden afgebroken als je bijvoorbeeld snel je MacBook dichtklapt. Hoe zorg je dan dat de app-update toch weer van start gaat?

Onvoltooide downloads bekijken

Als je een app downloadt in de Mac App Store, wordt deze (na het downloaden en installeren) automatisch aan je programma’s toegevoegd. Maar wat gebeurt er als de download om wat voor reden dan ook wordt onderbroken? Dat lees je in deze tip. We vertellen je ook hoe je controleert of er nog onvoltooide downloads zijn.

App-download onderbroken

Je bent druk bezig met het downloaden van een leuke nieuwe Mac-app maar je moet plotseling weg. Je klapt je MacBook dicht en de download wordt gepauzeerd. Als je je MacBook later weer opent kan het gebeuren dat de download niet automatisch is hervat. Geen nood: met onderstaande stappen zie je snel of er nog onvoltooide downloads zijn.

Onvoltooide downloads in macOS Mojave en nieuwer

Heb je macOS Mojave, dan heb je te maken met de vernieuwde Mac App Store, waarin alles net iets anders is georganiseerd. Het controleren op onvoltooide downloads is echter heel gemakkelijk:

Open de Mac App Store. Ga naar het tabblad Updates. De onvoltooide downloads staan bovenaan de lijst.

Onvoltooide downloads in eerdere macOS-versies

Ook in eerdere versies van macOS en OS X kun je kijken of er nog onvoltooide downloads zijn. Hiervoor kun je terecht in het menu:

Open de Mac App Store en kies Store > Zoek naar onvoltooide downloads. Log in met je Apple-ID. Je ziet nu een lijst van onvoltooide downloads.

Als je geen onvoltooide downloads hebt, zal de App Store dat aangeven met onderstaande melding:

Wanneer je veel apps downloadt via de Mac App Store is het zeker een aanrader om dit regelmatig even te checken. In sommige gevallen kan dat voor een verrassing zorgen: die leuke app van een paar dagen geleden was je misschien alweer vergeten.

Meer over apps updaten in de Mac App Store

Het updaten van apps in de Mac App Store is iets wat je regelmatig even moet doen. Je kunt ook kiezen voor het automatisch updaten van Mac-apps, zodat je er geen omkijken meer naar hebt. De apps zullen dan automatisch worden bijgewerkt op de achtergrond, op een moment dat jij de MacBook niet gebruikt. Met de vernieuwde Mac App Store in Mojave heeft Apple het nog makkelijker gemaakt om op updates te controleren.

Je kunt in de Mac App Store ook zien welke Mac-apps je eerder hebt gekocht. Hiervoor moet je op het profielplaatje klikken, rechtsonder in de Mac App Store. Je ziet vervolgens je lijst van aankopen en downloadhistorie. Dit geldt voor het hele account, dus als je hetzelfde Apple ID ook op andere Macs gebruikt zul je de aankoophistorie van al die apparaten zien. Op de iPhone en iPad kun je aankopen uit de App Store verbergen en dat is ook op de Mac mogelijk.

Zo kun je aankopen verbergen in de Mac App Store:

Ga naar jouw profielpagina in de Mac App Store. Zoek de app die je wilt verbergen. Druk op de drie puntjes voor Meer. Klik op Aankoop verbergen.

Via je account kun je de app later weer zichtbaar maken.

