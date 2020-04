Verborgen systeembestanden zichtbaar maken

Verborgen bestanden op de Mac zijn meestal systeembestanden, die met opzet onzichtbaar zijn. Dit voorkomt dat je per ongeluk iets aanpast of verwijdert, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de werking van je Mac. Als je weet waar je mee bezig bent, kan het handig zijn om die verborgen bestanden toch te bekijken. Het kan bijvoorbeeld gaan om bestanden die instellingen bevatten, die je wilt raadplegen zoals .htaccess, .profile en .bash. Soms kun je een verborgen bestand alleen bekijken, maar alleen aanpassen via de geavanceerde instellingen.

We bespreken twee manieren om de verborgen bestanden in de Finder van macOS zichtbaar te maken. Of je ze daarna ook wilt bewerken, is op eigen risico.

Verborgen bestanden zichtbaar maken met sneltoets

Het is mogelijk om verborgen bestanden op de Mac te bekijken door een sneltoets te gebruiken. Dit werkt sinds macOS Sierra op de volgende manier:

Open de Finder en druk op Cmd+Shift+. (punt). De bestanden worden nu meteen zichtbaar.

Om de instelling weer uit te schakelen druk je de sneltoets opnieuw in. Dit is gemakkelijker in gebruik dan het Terminal-commando dat we hieronder bespreken. Het verschil is dat de instelling bij Terminal permanent is, totdat je het weer uitschakelt. Dit kan handig zijn voor mensen die vaak toegang tot de verborgen bestanden nodig hebben.

Verborgen bestanden bekijken via de Terminal

Met een Terminal-commando kun je instellen dat verborgen bestanden op de Mac standaard worden getoond. Dit doe je als volgt:

Open de Terminal-app op de Mac. Voer onderstaand commando in. Finder sluit nu automatisch af en start daarna weer op.

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles TRUE; killall Finder

Na het herstarten kun je de verborgen bestanden bekijken, maar ze worden wel gedimd getoond om aan te geven dat ze normaal niet zichtbaar zijn.

Wil je later de bestanden weer verbergen, dan gebruik je het omgekeerde commando:

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles FALSE; killall Finder

