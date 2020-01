Zo schakel je de indexering van Spotlight uit op de Mac

Spotlight-indexering uitschakelen

Spotlight is de zoekmachine van je Mac, die razendsnel bestanden voor je kan opsporen. Er zijn echter situaties waarin je dit wilt uitschakelen, omdat je bijvoorbeeld een andere methode gebruikt om snel bestanden op je Mac te vinden. Eigenlijk kan dat niet; Spotlight is een standaards onderdeel van macOS en je kunt het officieel niet in- en uitschakelen. Je kunt de functie echter wel deactiveren, waardoor hij stopt met bestanden en mappen te indexeren en niet meer werkt. In deze tip gaan we je laten zien hoe je de indexering van Spotlight op de Mac uitschakelt en laten we meteen ook zien hoe je het weer inschakelt.

Hoe kan ik Spotlight indexering instellen

Je kan zelf bepalen welke onderdelen geïndexeerd moeten worden door Spotlight. Je Mac checkt dan alleen de onderdelen die aangevinkt zijn.

Ga naar Systeemvoorkeuren en klik op Spotlight. Kies voor Zoekresultaten en vink de onderdelen uit die niet geïndexeerd mogen worden voor Spotlight. Bij het kopje Privacy kun je mappen toevoegen die je ook niet in Spotlight wil hebben. Klik daar op het plusje en voeg de map toe.

Spotlight uitschakelen

Wil je Spotlight helemaal uitschakelen, dan volg je onderstaande stappen. Hiervoor is het wel vereist om de System Integrity Protection (SIP) uit te schakelen. Het uitschakelen van SIP heeft wel wat risico’s, waarin je in onze uitleg meer over kunt lezen.

Bekijk ook System Integrity Protection (SIP) in macOS: zo werkt het System Integrity Protection (SIP) is een functie in macOS, waarmee je beter bent beschermd. Je hebt geen rootrechten meer en kunt belangrijke systeembestanden niet meer wijzigen. Wat heeft dit voor impact op handige tools en hoe schakel je het uit? Dat lees je in deze tip.

Open het programma Terminal, dat te vinden is in de map Hulpprogramma’s van de map Programma’s op je Mac. Vul het volgende Terminal-commando in: sudo launchctl unload -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist

Vul het wachtwoord in van de gebruiker met administrator-rechten. Nu ben je klaar. Als je Spotlight opent en iets intypt om te zoeken, krijg je geen resultaten meer te zien.

Nadat je System Integrity Protection uitgeschakeld hebt, doe je het volgende:

Spotlight opnieuw inschakelen

Wil je Spotlight op de Mac weer inschakelen, dan ga je als volgt te werk:

Open het programma Terminal en vul in het venster het volgende Terminal-commando in: sudo launchctl load -w /System/Library/LaunchDaemons/com.apple.metadata.mds.plist

Nu begin Spotlight meteen opnieuw te werken; je hoeft dus geen administrator-wachtwoord in te vullen. Zodra je Spotlight opent en een zoekterm invult, zie je meteen weer resultaten verschijnen.

Meer Spotlight-tips vind je hieronder:

Bekijk ons complete overzicht Mac tips. Met honderden tips voor Mac bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!