Op de trackpad van de Mac kun je met drie vingers slepen om vensters en andere items te verplaatsen over het scherm. Je kunt met drie vingers op het trackpad ook tekst selecteren en andere veelvoorkomende taken doen.

Trackpad: slepen met drie vingers

macOS bevat tal van toegankelijkheidsfuncties voor mensen met slecht zich of andere handicaps. Sommige functies komen ook van pas voor mensen zonder beperking, zoals het slepen van vensters met drie vingers. In deze tip leggen we aan je uit hoe je het instelt. Voor gebruikers van de ingebouwde trackpads op MacBooks of de externe Magic Trackpad werkt het veel gemakkelijker. Je kan veel preciezer je vensters ordenen naar jouw wens.

Waarom slepen met drie vingers?

Door slepen met drie vingers voor de trackpad in te schakelen zorg je dat je vensters preciezer kunt ordenen. Je bent namelijk minder beperkt door het formaat van je trackpad. Je kunt deze actie gemakkelijker gebruiken aan de zijkant van het trackpad dan als je op de normale manier zou slepen.

Deze functie is echter niet alleen handig om vensters te slepen, maar ook om tekst te selecteren. Zolang je je vingers op het trackpad houdt kun je je selectie nog aanpassen. Bij het gewoon selecteren kan het regelmatig voorkomen dat je net niet die laatste letter of punt hebt geselecteerd.

Ook bestanden van map naar map verplaatsen gaat een stukje sneller als je niet je trackpad hoeft in te drukken. Kortom: Alles wat je kan slepen door je muis ingedrukt te houden, kan nu ook door het met drie vingers te slepen.

Slepen met drie vingers inschakelen

Hieronder leggen we in stappen uit hoe je de functie inschakelt. Wil je het later weer uitschakelen, volg dan dezelfde stappen om bij de betreffende instellingen te komen.

Open de Systeemvoorkeuren. Je doet dit door linksboven op  te klikken en vervolgens op Systeemvoorkeuren… Klik rechtsonder op Toegankelijkheid. Scroll in het menu aan de linkerkant helemaal naar beneden en klik vervolgens op Muis en trackpad. Klik nu rechtsonder in het venster op Trackpadopties. Schakel Activeer slepen in en selecteer in het menu Slepen met drie vingers.

Klaar. Je hoeft nu niet meer je trackpad in te drukken om te slepen. Deze functie werkt in ieder venster dat je normaliter ook zou kunnen slepen.

Op iCulture hebben we nog meer tips om het gebruik van je Mac te optimaliseren, zoals deze 4 tips om je Mac sneller op te laten starten.