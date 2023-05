Secrid en Chipolo hebben onlangs een samenwerking aangekondigd. Beide merken voelen zich zo nauw met elkaar verbonden, dat ze elkaars producten gaan promoten. Is het een perfect match? Of kun je eigenlijk elke tracker wel gebruiken?

Secrid en Chipolo: een logische combinatie?

Ik loop al een tijdje rond met de roze Secrid op de foto. Tot nu toe was ik nooit op het idee gekomen om er een Bluetooth-tracker in te stoppen. Deze kaarthouders bieden maar plaats aan zes pasjes en met een tracker neemt dat af tot drie. Toch willen Secrid en Chipolo nu gezamenlijk hun producten aan de man (en vrouw) brengen. Je moet daarvoor wel de iets duurdere variant kopen, die de vorm heeft van een boekje. Ik testte de Secrid Mini Wallet Crisple Orange van leer (€65,-).

In onze Chipolo Card Spot review zie je nog een andere kaarthouder die ik gebruik: het inmiddels flink toegetakelde Dun Fold-mapje. Daarin heb ik al mijn dagelijkse pasjes gestopt (zoals OV-kaart, rijbewijs en pinpas), terwijl ik in de roze Secrid overige pasjes zoals cadeaukaarten bewaar. Na het overhevelen van alle belangrijke pasjes en papiergeld naar de oranje Secrid had ik inderdaad nog plek om een platte tracker op te bergen in het zijvak. In totaal heb ik zeven pasjes (waaronder één dubbeldikke), de tracker en twee bankbiljetten erin opgeborgen. De drukknoop kan dan nét dicht.

Design Secrid portemonnee

De basis van de Secrid-mapjes bestaat altijd uit een aluminium huls, die geschikt is voor 4 dikke of 6 normale pasjes en bescherming biedt tegen RFID, NFC en ongewenst buigen, breken en slijtage. Bij de duurdere varianten zit er een hoes omheen van leer, textiel of een ander materiaal. Door een hendeltje te bewegen schuif je de bankpassen er gemakkelijk uit, zodat je de juiste kaart kunt pakken.

Ik raad aan om een model met sluiting te nemen (een drukknoop of elastische band), zodat de portemonnee niet open gaat en er iets uit zou kunnen vallen. Heb je behoefte aan meer opbergruimte, dan zijn er ook dubbele Secrid’s, met twee metalen hulzen. Maar die passen wat minder goed in je broekzak.

Secrid portemonnee met Chipolo in gebruik

Feitelijk verandert er natuurlijk niets als je je Chipolo Card Spot in een nieuwe portemonnee stopt, behalve dan het feit dat je een mooie nieuwe hoes hebt voor je bankpassen en creditcard. Het model dat wij hebben getest is de Secrid Mini Wallet, die in theorie ruimte biedt voor maximaal 12 pasjes. Dat vind ik persoonlijk wat te optimistisch. Met zes pasjes in de metalen huls, twee stuks in de vakken (of één dubbeldikke), twee bankbiljetten en een tracker met een dikte van drie pasjes zit ‘ie al behoorlijk vol. Het lukt nog maar nét om de drukknoop te sluiten.

Het hevelmechanisme van Secrid is wat minder geschikt voor dunne kartonnen stempelkaarten van pizza- en koffieketens, dus die zul je ergens anders moeten opbergen. Zelf heb ik ervoor gekozen om dagelijks benodigde kaarten in de oranje Secrid te stoppen en de minder belangrijke (tuincentrum-cadeaukaart, OV-kaart van Parijs) in de andere. Met zo’n 15 kaarten heb je dan wel ongeveer alles afgedekt, al is dat natuurlijk afhankelijk van je persoonlijke situatie. Het meenemen van een paar muntjes is volgens Secrid ook mogelijk, maar ik vind dat minder prettig omdat er geen afgesloten vakje aanwezig is en muntjes over het algemeen wat dikker zijn.

Het ‘inpakken’ van de Chipolo Card Spot heeft wel gevolgen voor de geluidssterkte. Terwijl een niet-bedekte Chipolo zo’n 90-100 dB produceert is dat afgenomen tot zo’n 70 dB als hij in het hoesje zit. En dat wordt nog minder als hij in een hoesje onderin een tas ligt, bedekt door een trui en andere spullen. Omdat de Chipolo’s relatief luid zijn, heb ik dat niet als een probleem ervaren. Je weet toch ongeveer wel waar je moet zoeken en als de tracker in dezelfde of een naastgelegen kamer ligt hoor je het echt wel. Maar het is wel iets om rekening mee te houden, want geluidssterkte is niet lineair en een verschil van 20-30 decibel maakt een groot verschil.

Conclusie Secrid en Chipolo

De samenwerking tussen Secrid en Chipolo is vooral een marketinggebeuren en niet zozeer een productinnovatie. Omdat dit soort platte trackers – om voor de hand liggende redenen – altijd al het formaat hadden van een bankpasje, past de Chipolo Card Spot precies in deze portemonnee. Maar je kunt natuurlijk elke platte tracker nemen (ook de Eufy Security SmartTrack Card die we onlangs hebben besproken of de Tile Slim). Deze kun je combineren met elke willekeurige portemonnee die plaats biedt voor een wat dikker pasje. Je moet het dan ook vooral zien als een cadeautje aan jezelf: als je zo’n nieuwe Zoek mijn-tracker aanschaft, is het dan ook niet eens tijd voor een mooie nieuwe portemonnee?

De volgende stap is natuurlijk dat de Zoek mijn-tracking in de portemonnee zelf wordt ingebouwd – maar dan wel graag met een vervangbare of oplaadbare batterij.

