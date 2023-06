Kruidvat heeft een goedkope tracker voor het Zoek mijn-netwerk. Hij kost 10 euro, maar is hij net zo goed als een AirTag? Je leest het in deze review!

“De Kruidvat Smart Finder is het kleinste volgsysteem om makkelijk te gebruiken”, schrijft de drogisterij op de website. En: “Zoek uw voorwerpen met behulp van honderden miljoenen vrienden” deed ons ook wat fronsen. Al die Apple-gebruikers zijn niet mijn vriend. Maar toch zijn er genoeg argumenten om deze om deze Kruidvat Smart Finder aan te schaffen: hij is namelijk heel goedkoop, werkt met Apple’s Zoek mijn-netwerk en wordt geleverd met een ring voor je sleutelbos. Het lijkt een prima alternatief voor de AirTag, maar is dat ook zo? Wij hebben ‘m getest.

Review, tekst en foto’s: Gonny van der Zwaag (@gonny). De test is uitgevoerd in juni 2023 en beschrijft de situatie op dat moment. De twee Smart Finders zijn zelf aangeschaft.



Kruidvat Smart Tracker in het kort

Dit zijn de belangrijkste eigenschappen:

Slimme tracker met Zoek mijn-functie

Afmetingen: 40 x 40 mm

Dikte: ca. 10 mm

Alleen verkrijgbaar in wit

Goedgekeurd MFi-accessoire

Geen eigen app

Voorzien van gaatje en geleverd met sleutelring

Prijs: €9,99 (momenteel uitverkocht)

Kruidvat is niet het eerste merk waar je aan denkt bij een Made for iPhone-licentienemer. Maar de drogisterijketen had zowaar al een reeks MFi-goedgekeurde kabels en nu komt daar deze tracker bij. Hij voldoet dus aan de richtlijnen van Apple en staat dan ook in de database van MFi-accessoires (zoek mij Model op ‘smart finder’).

Design van de Kruidvat Smart Finder

Kruidvat heeft gekozen voor een plastic behuizing in de vorm van een soort kussentje. Hij is vierkant met afgeronde hoeken en meet 40 x 40 mm. Dat de claim van het “kleinste volgsysteem” niet helemaal klopt, was natuurlijk al duidelijk. De AirTag is met z’n 32 x 32 mm toch echt kleiner, maar vereist wel een hoesje om vast te maken aan een koffer of tas. De Kruidvat-tracker heeft geen hoesje nodig: de plastic behuizing wekt geen luxe indruk en vraagt niet om extra bescherming. Om te bevestigen zijn een oog en ring aanwezig.

Aan de voorkant vind je een speaker en aan de achterkant een inkeping en schroefje. Om de batterij te verwisselen zul je het schroefje met een miniatuurschroevendraaier moeten verwijderen, waarna je de achterkant een kwartslag ronddraait. De kans dat het losgaat is nul, maar het betekent wel extra werk. Verdere informatie geeft Kruidvat niet, ook niet over de afmetingen, waterdichtheid, Bluetooth-versie en of er NFC in zit. Wel werken allerlei functies gewoon zoals je bij de AirTag gewend bent, zoals in verloren modus-zetten en (in iOS 17) delen van de AirTag met maximaal 5 anderen.

Deze tracker heeft geen eigen app, dus je regelt alles via de Zoek mijn-app. Ook heb je altijd een iPhone-nodig en dat is op zich wel opmerkelijk, want daarmee sluit de voordeeldrogist een groot van de klanten buiten. Heb je een Android-toestel, dan zul je elders moeten kijken. Er is geen aparte versie voor Android-gebruikers, zoals je bij Chipolo en Eufy wel hebt. Ik heb me afgevraagd wat Apple nu uiteindelijk aan deze samenwerking heeft. De tracker profiteert van “honderden miljoenen vrienden”, zoals Kruidvat het uitdrukt, maar helpt zelf niet mee om spullen van anderen terug te vinden. Dat doen alleen de vele iPhones, iPads en Macs die in gebruik zijn. Wellicht haalt het meer mensen over om een iPhone aan te schaffen en is dat het belangrijkste winstpunt voor Apple.

Kruidvat Smart Finder in gebruik

Het in gebruik nemen van zo’n tracker is net zo eenvoudig als een AirTag: je opent de Zoek mijn-app, geeft aan dat je een tracker wilt toevoegen en hij verschijnt binnen seconden in beeld. Wel moet je eerst het plastic stripje van de batterij lostrekken, zodat de batterij werkt. Een piepje geeft aan dat de tracker actief is en gekoppeld kan worden. Dit werkt allemaal prima en ook het afspelen van een geluidje gaat zonder problemen. De tracker begint vrijwel meteen te piepen in een regelmatig patroon en in één toonhoogte. Daardoor is het moeilijker te herkennen tussen andere geluiden dan wanneer er een melodietje in verschillende toonhoogten zou worden gespeeld. De AirTag gebruikt ook één toonhoogte, maar maakt er nog wel een melodie van.

Omdat dit een third party-tracker is, zit er geen U1-chip in en is nauwkeurig zoeken niet mogelijk. Het enige wat je kunt doen is er naartoe navigeren en een geluid afspelen, net als bij de trackers van Chipolo en Eufy. Daardoor zijn deze trackers wat meer geschikt voor grote voorwerpen die je goed kunt zien, zoals auto’s, fietsen, kinderwagens en grote koffers. Kortom: dingen die je vanaf een meter of tien afstand goed kunt zien. Voor een sleutelbos (waarmee we hebben getest) of ander klein voorwerp is een AirTag verstandiger, want een sleutelbos kan ook onder een berg wasgoed of in een broekzak zitten.

Zelf terugvinden is dus geen probleem, maar wat als je je tas kwijt bent en iemand anders de tracker vindt? Dan zou je ook willen dat de eerlijke vinder contact kan opnemen. Helaas werkt dat nog niet zo goed. Of beter gezegd: helemaal niet. We kregen op het scherm om objecten te zoeken wel de tracker in beeld, maar daarna blijft het volgende scherm eindeloos staan op Wachten… Of de tracker in verloren-modus stond maakte geen verschil, er komt geen vervolgscherm. We hebben dit meermaals geprobeerd, terwijl een eerlijke vinder waarschijnlijk al na twee of drie pogingen zal afhaken.

Om meer informatie over de tracker op te vragen moet je een hele procedure doorlopen, die ook iets te veel gevraagd is: de tracker 5 seconden neerleggen met de bovenkant omhoog, dan 5 seconden omdraaien, daarna na 5 seconden opnieuw omdraaien. Er zou op dat moment een piepje moeten klinken, maar die klinkt al bij de eerste keer op z’n kop leggen. Een eerlijke vinder is al afgehaakt voordat deze procedure is doorlopen en dan werkt het ook nog eens niet. Maar dat is niet alles, want tijdens het normale gebruik gebeurde het tijdens het oppakken ook af en toe dat de tracker piepte, omdat hij blijkbaar wat gekanteld was. Dat had overigens niets te maken met de anti-stalking-maatregelen (die op deze tracker ook gewoon werken). Niet storend, maar het zou eigenlijk niet moeten.

Score 7 Kruidvat Smart Finder €9,99 Voordelen + Goedkoop, kost maar 10 euro

Geleverd met oogje en ring

Prima oplossing voor grote voorwerpen en niet-kritische toepassingen

Kan in iOS 17 ook worden gedeeld Nadelen - Gevonden Kruidvat-tracker werkt niet goed

Schroevendraaier nodig om batterij te verwisselen

Groter dan een AirTag

Geeft soms onverwachte piepjes

Geen nauwkeurig zoeken

Conclusie Kruidvat Smart Finder review

De Kruidvat Smart Finder is een goedkope oplossing voor voorwerpen waar een AirTag te duur voor zou zijn, bijvoorbeeld een (oudere) fiets. Je hebt dan voor weinig geld de mogelijkheid om de locatie op te vragen en zelf terug te vinden, maar je moet er niet op vertrouwen dat anderen jouw zoekgeraakte voorwerp kunnen terugbezorgen. Het scannen van de tracker door een andere persoon werkte namelijk niet.

Er zijn nog wat andere kritiekpunten, zoals de piepjes op onregelmatige momenten en het feit dat je een speciale mini-schroevendraaier moet aanschaffen om de batterij te kunnen vervangen. Kun je met deze onvolkomenheden werken, dan is het een prima aankoop.

Kruidvat Smart Finder kopen

Sinds deze tracker aandacht op internet kreeg is er een stormloop ontstaan op de trackers, waardoor ze momenteel zijn uitverkocht. Er zit daarom niets anders op dan wachten tot er weer voorraad is en toeslaan als ze weer voor €9,99 in de rekken hangen.