WhatsApp zet de laatste tijd alles op alles om duidelijk te maken dat haar chatapp echt veilig is, zeker nu Signal in Nederland steeds meer in opkomst is. Met een aankomende nieuwe functie wil WhatsApp haar gebruikers nog meer privacy geven. Met de Advanced chat privacy maak je je gesprekken namelijk extra veilig, omdat het dan niet meer zo makkelijk is om een compleet gesprek of bepaalde delen daarvan buiten de app te delen.

WhatsApp krijgt Advanced chat privacy

De nieuwe functie is ontdekt door WABetaInfo en is per gesprek in- en uit te schakelen. Het werkt in zowel een-op-een-chats als in groepsgesprekken. Met de functie voorkom je allereerst dat media (zoals foto’s en video’s) automatisch bewaard worden door de deelnemers van het desbetreffende gesprek. Standaard slaat WhatsApp foto’s en video’s automatisch op en hoewel je dit al in de instellingen of per chat kan uitschakelen, zorgt de nieuwe privacyfunctie ervoor dat dit voor het desbetreffende gesprek voor iedere deelnemer uit staat.

De tweede wijziging voor deze extra veilige gesprekken is dat het niet mogelijk is om complete chats te exporteren. Je kunt in WhatsApp een chat exporteren, zodat het gehele gesprek als tekstbestand bijvoorbeeld opgeslagen kan worden op een computer. Met deze functie kun je ook zo eenvoudig een compleet gesprek doorsturen. Met Advanced chat privacy ingeschakeld kan dat dus niet meer, waardoor gesprekken binnen WhatsApp zelf blijven.

De functie zorgt er echter niet voor dat individuele berichtjes in het gesprek niet doorgestuurd kunnen worden. De doorstuurfunctie is dus nog steeds beschikbaar. Ook kan iedere deelnemer nog gewoon screenshots maken. De extra privacyfunctie is dus vooral bedoeld om het eenvoudig doorsturen van complete gesprekken tegen te gaan. Chats waarin de functie ingeschakeld is, zitten ook gewoon nog in je backup. Iedere deelnemer kan het in- of uitschakelen, maar anderen krijgen daar wel een melding van.