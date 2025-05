Voor veel mensen is privacy een belangrijke factor voor het kiezen van een berichtenapp. Bij Signal is privacy een van de belangrijkste pijlers in de ontwikkeling. Wij leggen uit wat er gedaan wordt en je zelf kan doen.

Signal staat bekend als een van de meest privacygerichte berichtenapps. In tegenstelling tot veel andere apps verzamelt Signal geen gebruikersdata en biedt het standaard end-to-end encryptie voor alle communicatie. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste beveiligingsfuncties en hoe je ze optimaal kunt gebruiken.

Privacy in Signal: zo zit het

Signal wordt ontwikkeld met één duidelijk doel: communicatie écht privé maken. De app is gebouwd door de non-profit Signal Foundation en stelt privacy boven alles. Signal verdient geen geld aan advertenties of gebruikersdata en heeft geen commerciële belangen. De missie van Signal is om vrije, veilige communicatie voor iedereen mogelijk te maken ongeacht locatie, achtergrond of technische kennis. Inkomsten komen vooral uit donaties.

Daarom is Signal volledig open source en gratis te gebruiken. Voor iedereen die waarde hecht aan vertrouwelijkheid (van journalisten en activisten tot gewone gebruikers) is Signal een betrouwbaar alternatief voor traditionele chatapps.

Daarnaast worden alle berichten verstuurd door middel van een end-to-end encryptie verstuurd. Dit betekent dat de berichten van Signal niet door kwaadwillenden gelezen kunnen worden. Zelf meldde Signal in 2023 al dat ze nu ook bescherm zijn tegen quantumcomputers. Dit soort computers, die veel meer rekenkracht hebben dan de huidige computers, kunnen makkelijker de end-to-end encryptie doorbreken. Doordat Signal hiervoor extra bescherming ingebouwd heeft, is hun berichtenprotocol meteen een stuk meer toekomstbestendig.

Het enige nadeel is dat de servers van Signal in de VS staan en dat het bedrijf daarom ook gebonden is aan Amerikaanse regelgeving. Check ook de privacytabel op de webpagina van Secure Messaging Apps.

Zo maak je Signal nog veiliger

Naast de standaard stappen die Signal zelf al neemt, zoals end-to-end (quantum)encryptie kan je zelf nog een stap verder gaan om je privacy te waarborgen. Wij geven je nog wat extra mogelijkheden.

#1 Signal gebruikersnaam instellen

Signal biedt gebruikers de mogelijkheid om een unieke gebruikersnaam in te stellen, waardoor je kunt communiceren zonder je telefoonnummer te delen. Deze gebruikersnaam bestaat uit 3 tot 32 tekens, gevolgd door minimaal twee cijfers voor extra privacy. Je kunt deze instellen via je profielinstellingen in de app. Met deze gebruikersnaam kunnen anderen je vinden en contact met je opnemen, zonder dat je je telefoonnummer hoeft prijs te geven. Daarnaast kun je je gebruikersnaam delen via een QR-code of persoonlijke link, wat het eenvoudiger maakt om nieuwe contacten toe te voegen.

Naast het instellen van een gebruikersnaam biedt Signal ook de mogelijkheid om je telefoonnummer af te schermen. Via de privacy-instellingen kun je bepalen wie je nummer kan zien en wie je via je nummer kan vinden. Hoewel een telefoonnummer nog steeds vereist is voor registratie, zorgt deze functie ervoor dat je nummer niet zichtbaar is voor anderen, tenzij je dat wilt. Deze aanpassingen benadrukken Signal’s toewijding aan privacy en geven gebruikers meer controle over hun persoonlijke informatie. ​

Meer informatie over hoe je een gebruikersnaam instelt op Signal lees je in onze tip.

Bekijk ook Extra privacy: zo stel je in Signal een gebruikersnaam in (en verberg je je telefoonnummer) Om gebruik te kunnen maken van Signal moet je je telefoonnummer ingeven. Naast je telefoonnummer kan je ook een gebruikersnaam instellen. Een Signal-gebruikersnaam geeft meer privacy, omdat je hoeft je telefoonnummer niet prijs hoeft te geven.

#2 Signal leesbevestigingen

​Signal maakt gebruik van vinkjes om de status van verzonden berichten aan te geven. Een enkel grijs vinkje betekent dat het bericht is verzonden naar de server, twee grijze vinkjes geven aan dat het bericht is afgeleverd op het apparaat van de ontvanger, en twee blauwe vinkjes tonen dat het bericht is gelezen. Deze leesbewijzen kunnen nuttig zijn om te weten of je bericht is gezien, maar sommige gebruikers geven de voorkeur aan meer privacy.​ Hoe je leesbewijzen uitschakelt in Signal lees je hier.

Bekijk ook Leesbewijzen uitzetten in Signal: zo doe je dat (en dit betekenen de vinkjes) In veel van de chatapps heb je een mogelijkheid om te zien of iemand je bericht gelezen heeft. Ook Signal heeft dit. Wij leggen je uit hoe je dit in- of uitschakelt.

#3 Signal beveiligen met Face ID

Signal ondersteunt Face ID en Touch ID als extra beveiligingslaag om je gesprekken beter te beschermen tegen ongewenste toegang. Hiermee voorkom je dat iemand zomaar je Signal-app opent, zelfs als je telefoon al is ontgrendeld. Zodra je deze functie inschakelt, moet je bij het openen van Signal jezelf eerst identificeren via gezichtsherkenning of vingerafdruk.

Open Signal en tik op je profielfoto en vervolgens Instellingen. Tik hier op Privacy. Zet de schakelaar bij Appvergrendeling aan. Daaronder kies je wanneer na welk tijdsbestek de app weer vergrendeld moet worden. Je kunt kiezen tussen 1 minuut, 5 minuten, 15 minuten, 30 minuten, 1 uur of Onmiddellijk.

#4 Verdwijnende berichten inschakelen

Signal biedt de mogelijkheid om automatisch verdwijnende berichten in te stellen, waarmee je gesprekken extra privé kunt houden. Je kan per gesprek instellen na welk verloop van tijd de berichten moeten verdwijnen (tussen 30 seconde en 4 weken óf een zelfgekozen tijdsbestek). Zowel jij als de ontvanger zien de ingestelde timer, zodat het voor iedereen duidelijk is wanneer een bericht wordt verwijderd. Na het instellen worden nieuwe berichten automatisch na het gekozen tijdsbestek verwijderd.

Je kunt de verdwijnende berichten instellen via de chat zelf (door bovenaan op de naam te tikken) of via Instellingen > Privacy > Verdwijnende berichten. In het vervolg geldt dit voor elke nieuwe chat die je start.

#5 Laat je omroepen omleiden

Het is in Signal ook mogelijk om je omroepen te laten omleiden. Dit zorgt ervoor dat alle inkomende en uitgaande oproepen via Signal-servers omgeleid worden, zodat je contacten je IP-adres niet kunnen achterhalen. Het enige nadeel hieraan is dat de kwaliteit van het gesprek aanzienlijk minder wordt. Dit schakel je in aan de hand van de volgende stappen:

Open Signal en tik op je profielfoto en daarna Instellingen. Tik hier op Privacy. Scroll naar beneden en tik op Geavanceerd. Schakel hier Alle omroepen omleiden in.

#6 Verberg Signal in recente apps

Een bijzondere toevoeging van Signal is dat je kan aangeven dat de app verborgen moet zijn in de appkiezer. De appkiezer is het scherm met je recent geopende apps, waar je makkelijk kan wisselen en multitasken. Door de optie Verberg Signal in de lijst van recent geopende apps aan te zetten, zie je in de appkiezer in het vervolg alleen het Signal-logo en niet meer de inhoud van de app. Dit voorkomt dat iemand anders ook stiekem mee kan kijken als je tussen apps wisselt.

Dit trucje wordt normaalgesproken gebruikt door bankapps, om te voorkomen dat iemand over je schouder meekijkt naar het saldo van je rekening. Maar Signal geeft je dus de optie om dat ook hiervoor in te schakelen: