iPad in de keuken: zo wordt je (oude) iPad een ideaal keukenhulpje

Gebruik de iPad in de keuken als keukenhulpje! In deze gids lees je alles over de de iPad als receptenboek, kookwekker, met keukenweegschalen en thermometers en nog veel meer.

Met apps en accessoires maak je van je iPad een handig keukenhulpje. Hieronder lees je hoe je je iPad gebruikt om recepten te lezen, te beschermen tegen rondspattende etenswaren en te gebruiken als receptenboek en kookwekker. En nee, het idee om de iPad als snijplank te gebruiken staat er niet tussen, want die grap dateert alweer uit 2010.

Lees hieronder over:

iPad in de keuken

In de keuken kun je een (oude) iPad prima gebruiken tijdens het koken. Je loopt geen risico dat er vlekken in je kookboeken komen en je kunt de tekst op het scherm zo groot maken als je zelf wilt. Bovendien heb je dankzij apps en websites toegang tot miljoenen recepten met foto’s, vaak zonder dat je ervoor hoeft te betalen. En het bespaart ook weer papier, want het is niet langer nodig om recepten van internet uit te printen. Je leest alles gewoon op de iPad. En mocht je geen zin hebben om te koken, dan kun je de iPad ook gebruiken om kookshows te kijken terwijl je aan een wijntje nipt. Even geen idee hoe je een ananas schoonmaakt of hoe je artisjokken eet? Geen probleem: er zijn op YouTube honderden uitlegvideo’s over te vinden, die je gewoon op je iPad kunt bekijken. In deze gids leggen we uit wat er met de iPad allemaal mogelijk is in de keuken.

iPad-houder op het aanrecht

Belkin maakte ooit de Chef Stand, een speciale iPad-houder voor in de keuken, maar is daar helaas mee gestopt. Gelukkig zijn er andere iPad-houders die ook geschikt zijn voor de keuken, zoals de JOBY GripTight (€69,95 in de Apple Store). Vaak kun je ook gewoon je huidige hoes als standaard gebruiken.

De Rain Design-houders ken je misschien van de MacBook, maar er zijn ook versies voor de iPad. Je kan er nagenoeg elke iPad mee neerzetten, zowel verticaal als horizontaal. Het voordeel is ook dat de standaard niet al te duur is: voor €39,99 is deze al van jou. Er zijn diverse kleuren beschikbaar en hij staat ook nog mooi op je aanrecht.

iPad als receptenboek

Er zijn honderden apps waarmee je recepten kunt opzoeken en nog veel meer waarmee dat kan. Het aanbod gaat veel verder dan Jamie Oliver en Smulweb. Voor de gewone thuiskok zijn er apps zoals die van Albert Heijn, met alledaagse recepten. Het Fotokookboek is een goede oplossing voor beginnende koks, die elke stap het liefst in beeld willen zien. Zelf zijn we ook fan van Kitchen Stories, dat op een makkelijke manier laat zien hoe je recepten bereidt.

Zelf je receptencollectie aanleggen kan met de Receptenmaker-app (link). Maar kijk ook eens verder dan apps: via de website van 24Kitchen kun je bijvoorbeeld filmpjes van diverse recepten beeldvullend afspelen op je iPad.

iPad-beschermhoes tegen spatten

We hebben ooit de Chef Sleeve besproken, een plastic beschermhoes voor je iPad. Daarmee kun je helemaal losgaan: eieren, klodders saus, het maakt allemaal niet uit. De Chef Sleeves worden niet meer gefabriceerd (en waren trouwens ook behoorlijk duur), maar je zou in plaats daarvan ook de druk-en-sluitzakken uit de supermarkt kunnen proberen.

Een alternatief is een waterbestendige hoes voor de iPad, zoals de Lifeproof nüüd, die er niet alleen voor de iPhones, maar ook voor de iPad Air 2019 en iPad Pro is. Het is wel een behoorlijke investering: deze hoezen kosten meer dan 100 euro.

Gaat het er in jouw keuken niet zo wild aan toe, dan is de Otterbox Symmetry voor iPad Pro (circa 90 euro) of de Otterbox Statement voor iPad mini (circa 70 euro) misschien iets. Deze beschermen je iPad wel aan de achterkant en tegen vallen, maar niet aan de voorkant. Maar niet iedereen zal van plan zijn om een eitje stuk te slaan op het scherm. En mocht het toch gebeuren: de meeste iPads zijn redelijk goed bestand tegen vuil en vlekken. Even een doekje over het scherm en je iPad is weer schoon.

iPad als keukenweegschaal

Helaas kun je het scherm van de iPad niet als weegschaal gebruiken. Wat wél kan is het koppelen van een slimme keukenweegschaal aan je iPad. Voorheen had je de Drop, maar die is inmiddels niet meer verkrijgbaar. Medisana heeft wel een keukenweegschaal met app (zo’n €44). Je kan dan duidelijk aflezen op het scherm van je iPad hoeveel er op je weegschaal ligt.

iPad als kookwekker

Er zijn heel veel kookwekker-apps voor iOS verschenen. De meeste hebben één nadeel: je kunt maar één wekker instellen en ziet niet om welke kookplaat het gaat als de wekker afgaat. Wij zijn daarom fan van Thyme, een app die vooral geschikt is voor oudere iPads waarop niet de nieuwste iOS-versie hoeft te draaien. Je kunt een aparte timer instellen per kookplaat, waardoor er eigenlijk niets meer kan misgaan.

Voor nieuwere iPads is er de KitchenPad Timer, die geoptimaliseerd is voor het grotere scherm. Die heeft een wat minder moderne weergave, maar het werkt allemaal wel zoals het moet: precies de juiste timers per kookplaat, grill, bbq en wat je ook wilt. Je kan natuurlijk ook gewoon aan Siri vragen om een kookwekker te zetten.

iPad aansluiten op een keukenthermometer

Uiteraard kun je de iPad ook gebruiken om je keukenthermometer uit te lezen. Er zijn diverse grillthermometers (onder andere van BBQ-specalist Weber) die met een bijbehorende app werken. Zo kun je gemakkelijk zien of je vlees al de juiste kerntemperatuur heeft bereikt.