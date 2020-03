Zoek je een manier om de kinderen thuis bezig te houden en heb je alle bordspelletjes en activiteiten al gehad? Met de apps, games en diensten in deze gids kun jij ongestoord aan het werk terwijl de kinderen zich op allerlei vermaken of creatief bezig zijn.

Apps om kinderen bezig te houden

Ben je thuis aan het werk en hoeven de kinderen niet naar school? Dan is het fijn als zij iets te doen hebben zodat jij je kunt concentreren op je werk. Thuiswerken met kinderen is geen probleem met deze apps, games en diensten.



We hebben ook een paar educatieve apps uitgezocht, want elk moment is geschikt om te leren. Zoek je nog meer leerzame apps, dan hebben we hiervoor een aparte lijst gemaakt.

Apps voor kinderen

Zoek je leuk tijdverdrijf voor de kids? Houd ze dan bezig met deze apps om tijd te verdrijven. Als ouder moet je aan het begin misschien even helpen, maar deze apps voor kinderen zijn goed ontworpen zodat het thuiswerken goed kan verlopen.

NPO Zappelin

Is jouw kind weg van de vrolijke karakters als Pingu en Nijntje op Zappelin? Download dan de NPO Zappelin app op je iPhone of iPad. In deze app vindt je kind onder meer filmpjes, boekjes en kleurplaten. Als er even niks op de televisie is kan deze app mooie uitkomst bieden door de vele interactieve puzzels die de app te bieden heeft.

YouTube Kids

Internet – en met name YouTube – is een onuitputbare bron van video’s. Maar hoe zorg je dat jouw kinderen niet in aanraking komen met het materiaal waarvan je liever niet wil dat ze het zien? Daarvoor is er YouTube Kids. Deze officiële app biedt alleen geselecteerde video’s aan van veel verschillende makers. Als ouder geef je aan hoe oud je kind is zodat het aanbod kan worden aangepast op leeftijd. Deze leeftijd gaat tot 12 jaar.

Het aanbod wordt in eerste instantie niet met de hand geselecteerd, maar door slimme algoritmes zoals we van Google gewend zijn. Het bedrijf waarschuwt dat dit systeem niet 100% waterdicht is en dat er altijd een team van mensen klaarstaat om ongepaste video’s te verwijderen. Dit is relatief weinig nodig, dus het is wat ons betreft geen reden om YouTube Kids over te slaan.

Je kunt als ouder ook zelf content selecteren die jouw kind mag zien. Het is namelijk niet zo dat alles wat niet op Kids staat direct kindonvriendelijk is.

Serieus tekenen in Procreate

Heb je wat oudere kinderen met een creatieve geest? Dan biedt de App Store veel tekenapps waarvan we er in deze gids eentje uitlichten. Met Procreate haal je alles in huis om de mooiste tekeningen te maken op een iPad. Daarvoor is het handig als je ook een Apple Pencil hebt. Dit zorgt voor meer precisie.

Procreate biedt talloze functies aan om precies de juiste kleur en penseel te gebruiken. Ook na het tekenen kunnen kleuren nog worden aangepast. Deze app is niet speciaal ontworpen voor kinderen en is niet beschikbaar in het Nederlands. Er is een speciale app voor de iPhone genaamd Procreate Pocket. Deze is iets beperkter in functies. Zoek je een teken app voor de kleinsten? Kijk dan eens naar het Kinder kleurboek voor kinderen.

Bekijk ook Apple Pencil: wat is het en hoe werkt het? Met de Apple Pencil kun je nauwkeurig tekeningen en schetsen maken op recente iPads. Wat kun je verder allemaal met de Apple Pencil en hoe werkt hij precies?

We hebben ook een overzicht met de beste wiskunde apps, voor als het gebrek aan een wiskundedocent erin begint te hakken.

Bekijk ook De beste apps voor lastige wiskundesommen: deze helpen met rekenen en vergelijkingen Ben je geen wiskundeheld? Met deze wiskunde apps kun je rekensommen en vergelijkingen eenvoudig oplossen. Je gebruikt bijvoorbeeld de camera van je iPhone of je eigen handschrift en ziet meteen hoe de som opgelost wordt.

Spelletjes voor de kinderen

Veel spelletjes voor kinderen zijn niet alleen leuk, maar ook leerzaam. Daarom zijn games voor kinderen ook de moeite waard als jij moet thuiswerken. De spellen die wij hier noemen kan je kind alleen spelen zodat jij je op je werk kunt richten. Onderaan deze gids besteden we aandacht aan Apple Arcade, een gamedienst van Apple. Hier zitten games bij die voor oudere kinderen geschikt zijn.

De wereld van Nijntje

Veel uitleg is niet nodig bij Nijntje. In dit spel wordt de kleine meegenomen naar de wereld van dit wereldberoemde Nederlandse konijn. Jouw kind kan nu samen met Nijntje doen wat normaalgesproken alleen op de televisie te zien is; taarten bakken, tuinieren, tekenen en nog veel meer rustige activiteiten. De app is helemaal ontworpen in de stijl die we van Nijntje gewend zijn.

Houdt jouw kind van Nijntje? Dan is deze game een must-have!

Verzameling aan spellen in ‘IK’

Hoewel Nijntje ook leerzaam is, kun je beter bij ‘IK’ terecht voor de echt leerzame spelletjes. In deze app leren kinderen samen met hun dierenvrienden over rekenen, schilderkunst, muziek en meer. Ook logisch en conceptueel nadenken komt aan de orde – allemaal natuurlijk op beginnersniveau. De spellen zijn bedoeld voor kinderen van 3 t/m 6 jaar. Geef aan hoe oud jouw kind is voor het beste aanbod.

Er zijn regelmatig updates voor IK die naast verbeteringen ook hele nieuwe spelletjes brengen. De app is gratis uit te proberen, maar vereist een abonnement na 7 dagen. In de game kun je bekijken hoeveel je hiervoor moet betalen.

Bouw een pretpark in Pango Build Park

Fanatieke gamers onder ons kennen Rollercoaster Tycoon misschien nog wel. Deze game is beschikbaar voor de iPad, maar is misschien iets te lastig voor kleine kinderen. Een goed alternatief is Pango Build Park. Het idee is hetzelfde; bouw het beste pretpark. In deze game is alles net wat simpeler en kindvriendelijker ontworpen.

Kids kunnen hun eigen achtbaan ontwerpen om er vervolgens zelf in te zitten! Dit geeft ze de mogelijkheid om hun zelfgemaakte park te bekijken alsof ze een van de bezoekers zijn. Is het nog iets te lastig om zelf een park te bouwen? Geen zorgen; de game biedt ook voorgeprogrammeerde parken om op verder te bouwen.

Fiete Sports

Houdt je kind van sport, maar wil je hem of haar toch liever binnen houden? Check dan Fiete Sports. Er zijn veel games die op één sport gericht zijn, maar in Fiete Sports vind je er meer dan 20. De game is in 2016 door Apple verkozen tot een van de beste apps van dat jaar. De makers hebben het spel ontworpen voor kinderen van 4 tot 7 jaar. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk gouden medailles te grijpen, maar meedoen is natuurlijk altijd het belangrijkste.

De game is gratis te downloaden, maar voor sommige sporten is een extra aankoop vereist.

Game- en filmdiensten voor het hele gezin

De allermakkelijkste oplossing om je kinderen te vermaken is door een abonnement te nemen op een game- of filmdienst. Deze apps zijn niet alleen voor de kleinsten geschikt. Je kunt er zelf ook gebruik van maken natuurlijk. Want zeg nou zelf: niet alleen de kinderen, maar ook jij zelf verdient na een dag thuiswerken ook wel wat ontspanning.

Disney+ en andere filmdiensten

We kennen natuurlijk allemaal Netflix, maar wij vinden Disney+ wat geschikter voor kinderen. Hoewel beide diensten een apart aanbod hebben voor kinderen kan Netflix wat ons betreft niet tippen aan Disney. Met Pixar alleen al biedt de dienst een enorm aanbod aan kindvriendelijke films. Op Disney+ kijken de kinderen naar de populairste animaties waaronder Frozen 2 en The Lion King. De meeste films zijn ook in het Nederlands ingesproken.

Verder is Disney+ wat aantrekkelijker wat de kosten betreft: je kunt voor een maand afsluiten voor €6,99. Voor een complete vergelijking van streaming videodiensten verwijzen we je graag door naar onze aparte gids.

Apple Arcade voor de beste mobiele games

We hebben deze dienst al even opgemerkt in deze gids, maar het krijgt hier wat meer aandacht. Met Apple Arcade krijg je een groot aantal games voor de vaste prijs van €4,99 per maand, waarvan 1 maand gratis. Het aanbod in deze dienst wordt regelmatig uitgebreid en bijgewerkt. Alle games zijn door Apple goedgekeurd op kwaliteit en bevatten geen advertenties of in-app aankopen. Wil je in één keer klaar zijn en gewoon een goed aanbod hebben, overweeg dan Apple Arcade. Je kunt ook per maand afsluiten.

In de App Store is een speciaal tabblad voor deze dienst waarin je ook kunt zoeken op games voor kinderen. Meer weten over Apple Arcade? Lees dan onze pagina met Apple Arcade uitleg.

Bekijk ook Alles over Apple Arcade, de nieuwe gamedienst van Apple Apple's gamedienst Apple Arcade is van start gegaan en in dit overzicht lees je alles over de beschikbare games, de maandelijkse kosten en op welke apparaten je kunt gaan spelen. Check hier alles over Apple Arcade, de nieuwe gamedienst van Apple!

Tijdelijk: gratis betaalzenders bij KPN en Ziggo

Omdat veel mensen vanwege het coronavirus tijdelijk thuis moeten werken hebben KPN en Ziggo enkele zenders gratis gemaakt. Deze zijn veelal gericht op kinderen. De actie loopt tot 13 april. Dit zijn de kanalen bij Ziggo die tijdelijk gratis zijn:

Nicktoons (kanaal 303)

Nick Music (kanaal 304)

PebbleTV (kanaal 305)

Nick Jr. (kanaal 306)

Boomerang (kanaal 309)

BabyTV (kanaal 310)

RTL Telekids (kanaal 312)

Meer informatie over deze actie vind je in ons artikel.

Thuiswerken met de kinderen erbij blijkt nu met deze apps toch niet zo’n opgave als je misschien dacht. Heb je meerdere kinderen en willen ze allemaal wat anders kijken? Lees dan hier over televisiekijken op de iPhone en iPad zodat iedereen zijn zin krijgt.