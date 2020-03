Met Keynote Live geef je een online presentatie aan 100 mensen

Moet je een belangrijke presentatie geven, maar lukt het niet om met iedereen bij elkaar te komen? Dan kun je ook een online presentatie geven via Keynote Live. In deze tip leggen we uit hoe het werkt.

Wat is Keynote Live?

Met een Keynote-presentatie kun je je verhaal vertellen tijdens een bijeenkomst. Maar zitten de deelnemers verspreid over het land (of zelfs verspreid over de hele wereld), dan zul je iets anders moeten verzinnen. Met Keynote Live lukt het ook. Kijkers kunnen de presentatie meebeleven via de Keynote-app of via een webbrowser naar voorkeur. Zo kunnen ook niet-iPhone-gebruikers jouw verhaal aanhoren.

Keynote Live: voorbereiding

Voordat je kunt beginnen controleer je of je de nieuwste versie van Keynote op je toestel hebt. Je kunt Keynote Live gebruiken vanaf je iPhone, maar wij raden aan om een iets groter apparaat te gebruiken, zoals een iPad.

Je kunt tot 100 mensen uitnodigen voor Keynote Live. Kijken ze mee via het lokale Wi-Fi-netwerk, dan is het maximum 35. Kijkers moeten beschikken over een internetverbinding en webbrowser; ze hoeven geen iCloud-account te hebben of Apple-gebruiker te zijn. Mensen die wél een Apple-apparaat hebben kunnen gebruik maken van de Keynote-app.

Keynote Live starten op je iPhone of iPad

Zo start je een presentatie:

Open de Keynote-app op je iPhone of iPad. Tik op de drie bolletjes rechtsboven voor Meer. Tik op Gebruik Keynote Live. Tik op Ga door.

Je presentatie is nu klaar. Tik op Nodig kijkers uit. Je kunt ook op Meer opties tikken om de voorstelling te voorzien van een wachtwoord.

Wil je een linkje naar de presentatie op een andere manier delen, bijvoorbeeld in een aankondiging op je webpagina, dan kun je via Meer opties de directe link vinden.

Keynote Live-presentatie afspelen

Ben je klaar om de presentatie te geven, dan ga je terug naar de presentatie. Tik op de afspeelknop en kies Speel af op Keynote Live. Je kunt meteen zien hoeveel kijkers zijn aangemeld en zitten te wachten op jouw boeiende verhaal.

Je kunt nu je presentatie geven zoals je gewend bent, terwijl anderen op afstand meekijken. Als je klaar bent kun je op het scherm tikken om de diashow te stoppen. Je moet nu alleen nog bevestigen om te stoppen.

Op de Mac werkt dit hetzelfde: je maakt een presentatie, activeert Keynote Live en nodigt vervolgens kijkers uit. Ook nu kun je eventueel een wachtwoord instellen. Je bedient je presentatie alsof je met anderen in dezelfde kamer zit. Ook kun je Keynote Remote gebruiken, als je tijdens de presentatie wat wilt rondwandelen.

Om de presentatie te stoppen druk je op de Escape-toets.

Bij Keynote Live worden de dia’s tijdelijk op iCloud opgeslagen, zodat ze zonder stotteren kunnen worden afgespeeld op de computers van de kijkers.

