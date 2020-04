Voorkom afleiding door je iPhone

Het valt niet mee om geconcentreerd te werken terwijl het buiten lekker weer is, zeker als je al wekenlang thuis moet werken. Met deze apps lukt het om ook die laatste werkklussen nog af te maken, zonder dat je de hele tijd op je iPhone zit te kijken.

Het gemakkelijkste is natuurlijk internet uitschakelen, al is dat in veel gevallen niet de meest ideale optie. Ook kun je alle websites waar je verslaafd aan bent dichtgooien, maar de verleiding om er toch weer heen te gaan ligt altijd op de loer. Een betere optie is het installeren van één van onderstaande apps, want die zorgen ervoor dat je niet meer zo snel afgeleid raakt. Liever geen speciale apps installeren? Dan kun je met de Schermtijd-opties van iOS zorgen dat je het gebruik van bepaalde apps blokkeert met de functie Applimieten, zoals spelletjes of sociale media.





Met deze apps raak je nooit meer afgeleid

Iedereen heeft er wel eens last van: je bent aan het werk en je kunt het niet laten om toch even op Facebook te kijken. Voor je het weet ben je drie uur, honderden likes en talloze video’s verder, en realiseer je je dat je vandaag weinig tot niets af hebt gekregen. Vervelend, want zo komt er natuurlijk niets van je werk terecht. Deze apps zorgen er echter voor dat je die verleidelijke websites links laat liggen en wél aan je werk toekomt.

Vergeet ook niet Apple’s Schermtijd als je je meer wilt concentreren je smartphone wat vaker wilt wegleggen.

Bekijk ook Schermtijd in iOS: zo voorkom je smartphoneverslaving Schermtijd is een handige functie, waarmee je zelf kunt bepalen hoeveel tijd je aan je iPhone besteedt. Je krijgt meer inzicht in welke apps je gebruikt en blokkeert de toegang na een bepaald aantal minuten of uren gebruik. Wil je minder met je iPhone bezig zijn en meer met de mensen om je heen? Dan is Schermtijd de functie die je moet hebben. Lees alles in deze Schermtijd uitleg!

Forest

Een interessante app is Forest. Deze app blokkeert je telefoon niet, maar maakt het moeilijker om hem te pakken en hem te gebruiken. Je plant namelijk een digitale boom en zolang jij je iPhone niet gebruikt, groeit hij. Je kunt zelf instellen hoe lang je je telefoon niet wilt gebruiken en als de tijd om is, is de boom volgroeid. Hier krijg je overigens ook weer punten voor, waardoor er een extra beloningssysteem aan zit. Gebruik je je telefoon in de opgegeven tijd echter wel, dan gaat de boom dood. En dat is toch zonde.

Iedere volgroeide boom wordt toegevoegd aan een bos. Hoe meer je werkt en hoe minder je aan je telefoon zit, hoe voller je bos wordt. Overigens is het ook mogelijk om statistieken in de app te bekijken. Zo weet je hoe veel je gewerkt hebt en hoe vaak je je doelen bereikt hebt.

Be Focused

Als je moet werken, maar niet te snel afgeleid wilt zijn, is Be Focused een ideale oplossing. Deze app is gebaseerd op het Pomodoro-principe: werk 25 minuten geconcentreerd aan een taak en daarna mag je weer even 5 minuten pauzeren. Er zijn heel veel Pomodoro-apps in de App Store te vinden, dus mocht Be Focused niet helemaal bevallen dan zijn er genoeg andere te vinden.

Het zijn eigenlijk timers om geconcentreerd te werken. De drang om maar wat doelloos te internetten stel je uit tot de eerstvolgende pauze, zodat je werk gedaan krijgt. Die pauze van 5 minuten is net lang genoeg om even te ontspannen, zonder dat je meteen weer helemaal uit je zone komt. Met deze app bepaal je zelf hoe lang de pauze duurt en wanneer het weer tijd is om verder te werken.

Focus

Focus is een tijdmanager voor de iPhone, Mac en Apple Watch. Het is een manier om je beter te concentreren volgens het Pomodoro-principe. Bevat een taakmanager waarmee je kunt bijhouden waar je aan wilt werken. Zo kun je je aandacht richten op dat ene doel, zien wat je al gedaan hebt en motiverende statistieken bekijken. Je ziet je dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse activiteiten. Alles synct met elkaar via iCloud.

Pause

Aan één ruk doorwerken is vaak niet erg effectief. Je moet regelmatig even een pauze nemen, zodat je je hoofd weer even kunt leegmaken. Pause is een app van de makers van de bekende game Monument Valley. Op het scherm volg je een groeiende stip, totdat hij het hele scherm vult. Sluit je ogen en blijf over het scherm vegen, terwijl je van rustgevende muziek geniet.

ShutApp

Deze app is voor je iPhone bedoeld. Leuk is dat je hierbij je vrienden kunt uitnodigen om samen een bepaalde tijd niets met je iPhone te doen. Het gebruik is simpel: je nodigt je vrienden uit voor de uitdaging, zet een timer voor wanneer je je smartphone niet wilt gebruiken en zet je telefoon op mute. De timer begint vervolgens automatisch met aftellen. Pak je je telefoon voor de tijd om is, dan heeft de app dat door. De tijd stopt en je vrienden krijgen een notificatie. Zo zorg je samen dat je je smartphone minder gebruikt.

SelfControl

Deze app is speciaal voor Mac gemaakt. Met SelfControl kun je websites, maar ook e-mailservices en eigenlijk vrijwel alles op internet blokkeren. Het gebruik is eenvoudig: je stelt een bepaalde tijdsspanne in waarin je niet op die websites mag komen en maakt je blacklist. Vervolgens klik je op start en ben je niet in staat om de websites op je blacklist te bezoeken. Zelfs niet als je je computer opnieuw opstart of de app verwijdert.

SelfControl is hier te downloaden.

BlockSite en Leechblock

BlockSite en Leechblock zijn vergelijkbare apps. Het verschil is dat BlockSite gemaakt is voor Chrome en Leechblock voor Firefox. Met BlockSite kun je een paar verleidelijke websites blokkeren door een zwarte lijst op te stellen. Via een agenda geef je aan wanneer je werkt en tijdens die uren worden de websites geblokkeerd. Nadeel is wel dat je de extensie vrij gemakkelijk weer kunt uitzetten, al is er een functie waarmee je hem ‘onwisbaar’ maakt.

Gebruik je Firefox? Dan kun je voor Leechblock kiezen. Deze extensie is wel wat luxer dan de Chrome-variant en heeft dan ook meer functies. Zo kun je jezelf toestaan om maximaal tien minuten per uur filmpjes te bekijken aan de hand van een kookwekker. Ook heeft de extensie de mogelijkheid om maximaal zes lijsten van verboden websites samen te stellen. Op die manier kun je social media uitzetten en andere website wel tijdelijk toestaan.

Meer apps om te concenteren

Kijk ook eens naar deze apps om jezelf beter te concenteren:

Liever geen speciale apps installeren? Dan kun je met de Schermtijd-opties van iOS zorgen dat je het gebruik van bepaalde apps blokkeert met de functie Applimieten, zoals spelletjes of sociale media.

Bekijk ook Applimieten instellen in Schermtijd: zo beperk je het gebruik van je apps Met Schermtijd hou je zelf in de hand hoelang je apps mag gebruiken. Met de applimieten bepaal je per categorie of per app hoeveel tijd je aan een app per dag mag besteden. Lees hier hoe je dit instelt.

