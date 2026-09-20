Wist je dat je kunt samenwerken aan bestanden die opgeslagen staan in iCloud Drive? In deze tip lees je hoe dit werkt vanaf je iPhone, iPad en Mac.

Met bestanden die opgeslagen staan in iCloud Drive, kun je eenvoudig samenwerken met anderen. Hierdoor hebben zij niet alleen een kopie, maar je kunt op deze manier ook tegelijk aan een document werken. Zo werkt het samenwerken aan bestanden in iCloud Drive.

Samenwerken aan bestanden in iCloud Drive

iCloud Drive is Apple’s opslagdienst voor al je bestanden. Door ze in iCloud Drive te zetten, heb je al je documenten altijd bij de hand, welk apparaat je ook bij je hebt. Je kunt ook samen aan bestanden werken, zodat iedereen altijd de recentste versie heeft. Als je onderstaande stappen volgt, kun je eenvoudig samenwerken in bestanden. Wil je alleen een iCloud Drive map delen en niet in een specifiek document samenwerken? Bekijk daarvoor onze andere tip.

Bekijk ook Zo deel je mappen in iCloud Drive op iPhone, iPad en Mac In deze tip lees je hoe je een map met iemand anders kunt delen in iCloud. Het gaat om mappen die je op de iPhone en iPad in de Bestanden-app vindt. Op de Mac zijn het mappen in Finder.

Uitnodiging voor samenwerken in iCloud Drive vanaf iPhone en iPad

Je kunt natuurlijk niet in alle soorten bestanden samenwerken. Een Keynote-presentatie is ideaal, net als een spreadsheet of tekstbestand. Wil je vanaf je iPhone of iPad bestanden delen en eraan samenwerken met anderen? Doe dan het volgende: Open de Bestanden-app. Zoek het juiste bestand op, maar open dit niet. Houd je vinger even ingedrukt op het bestand en kies Deel. In het zojuist geopende deelmenu kies je Deel een link uit het selectiemenu naast het bestandssymbool. Kies nu een methode om mee te delen, zoals Berichten of Mail.

Als je een bestand eenmaal met iemand anders deelt, kun je beheren wat de anderen kunnen doen. Houd hiervoor je vinger even ingedrukt op het bestand en kies Beheer gedeeld bestand. Hier kun je mensen rechten geven en ontnemen, mensen toevoegen en de link kopiëren.

Uitnodiging voor samenwerken in iCloud Drive vanaf Mac

Als je het samenwerken wil starten op je Mac, dan kan dat ook. Volg daarvoor deze stappen:

Open de Finder en klik in het zijmenu op iCloud Drive. Zoek het juiste bestand op en klik hierop met je rechtermuisknop. Staat je bestand niet in iCloud Drive? Sleep deze dan eerst hiernaartoe. Ga vervolgens naar Deel > Deel een link. Kies welke rechten de anderen kunnen hebben. Kies daarna een methode om de uitnodiging te verzenden en voer de desbetreffende personen in.

Nadat de ontvanger de uitnodiging geaccepteerd heeft, wordt het bestand toegevoegd aan zijn of haar iCloud Drive. Veranderingen die gemaakt worden, zijn daarna zichtbaar voor alle deelnemers. Het maakt niet uit of je een document aanpast op je Mac, iPhone of iPad: zolang je met hetzelfde account ingelogd bent, zie je de aanpassingen op elk toestel.

Met de Notities-app kun je op een soortgelijke manier samenwerken, maar dan aan notities. Je kunt ook complete mappen delen in iCloud Drive. In onze aparte tip lees je hoe je dat doet.

Bekijk ook Zo deel je mappen in iCloud Drive op iPhone, iPad en Mac In deze tip lees je hoe je een map met iemand anders kunt delen in iCloud. Het gaat om mappen die je op de iPhone en iPad in de Bestanden-app vindt. Op de Mac zijn het mappen in Finder.

Bekijk ons complete iPhone tipsoverzicht. Met honderden iPhone tips bespreken we bijna elke instelling en mogelijkheid!