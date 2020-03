Wist je dat je kunt samenwerken aan bestanden die opgeslagen staan in iCloud Drive? In deze tip lees je hoe dit werkt vanaf je iPhone, iPad en Mac.

Bestanden die opgeslagen staan in iCloud Drive, kun je eenvoudig delen met vrienden. Hierdoor hebben zij niet alleen een kopie, maar je kunt op deze manier ook tegelijk aan een document werken. Zo werkt het samenwerken aan bestanden in iCloud Drive.



Samenwerken aan bestanden in iCloud Drive

iCloud Drive is Apple’s opslagdienst voor al je bestanden. Door ze in iCloud Drive te zetten, heb je al je documenten altijd bij de hand, welk apparaat je ook bij je hebt. Je kan ook samen aan bestanden werken, zodat iedereen altijd de meest recente versie heeft. Als je onderstaande stappen volgt, kun je eenvoudig bestanden delen.

Uitnodiging voor samenwerken in iCloud Drive vanaf iPhone en iPad

Wil je vanaf je iPhone of iPad bestanden delen en eraan samenwerken met anderen, dan doe je het volgende:

Open de Bestanden-app. Zoek het juiste bestand op en open deze. Tik op het deelicoontje en selecteer onderaan Voeg personen toe. In het volgende scherm kun je mensen uitnodigen. Voordat je dit doet, kun je onderaan instellen wie toegang heeft en wat ze kunnen doen. Tik op Opties voor delen om dit in te stellen. Keer na het aanpassen van de instellingen weer terug naar het vorige scherm en tik op een deeloptie, bijvoorbeeld Berichten, Mail of WhatsApp. Voer daar de juiste contactgegevens in.

Nadat de uitnodiging gestuurd wordt, moet de ontvanger deze accepteren en bevestigen dat zijn of haar Apple ID gekoppeld wordt aan het bestand. Wil je het delen weer stoppen, volg dan bovenstaande stappen tot en met stap 3. Daarna kies je voor de optie Stop delen. Je kan hier ook de toegang tot een individueel persoon stopzetten.

Uitnodiging voor samenwerken in iCloud Drive vanaf Mac

Als je het samenwerken wil starten op je Mac, dan kan dat ook. Volg daarvoor deze stappen:

Open de Finder en klik in het zijmenu op iCloud Drive. Zoek het juiste bestand op en klik hierop met je rechter muisknop. Ga vervolgens naar Deel > Voeg personen toe. Klik op Delingsopties om de toegang in te stellen. Kies daarna een methode om de uitnodiging te verzenden en voer de desbetreffende personen in.

Om het delen vanaf je Mac te stoppen, volg je de eerste twee stappen en kies je Deel > Toon personen. Daarna kies je Delingsopties en klik je op Stop delen.

Nadat de ontvanger de uitnodiging geaccepteerd heeft, wordt het bestand toegevoegd aan zijn of haar iCloud Drive. Veranderingen die gemaakt worden, zijn daarna zichtbaar voor alle deelnemers. Het maakt niet uit of je een document aanpast op je Mac, iPhone of iPad: zolang je met hetzelfde account ingelogd bent, zie je de aanpassingen op elk toestel.

Met de Notities-app kun je op een soortgelijke manier samenwerken, maar dan aan notities. Met iOS 13.4 en nieuwer kun je ook complete mappen delen in iCloud Drive. In onze aparte tip lees je hoe je dat doet.

