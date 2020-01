Night Shift, de functie om het beeldscherm minder blauw te laten kleuren, is er ook op de Mac. Zo zorg je ervoor dat het beeldscherm in de avond rustiger is voor je ogen. In deze tip lees je hoe je Night Shift op de Mac gebruikt.

Als je ‘s avonds nog vaak op je Mac werkt, dan kan het felle blauwe licht vervelend zijn voor je ogen. Daarom heeft Apple Night Shift naar de Mac gebracht. Met Night Shift kun je het scherm van je Mac geler laten kleuren, wat in de avond prettiger en rustiger is voor je ogen. Hoe stel je Night Shift op de Mac in, op welke Macs werkt het en wat zijn de mogelijkheden?

Night Shift op de Mac

Om Night Shift op de Mac te kunnen gebruiken, heb je minimaal macOS Sierra 10.12.4 nodig. Maar er is meer nodig dan alleen de juiste software om deze functie te kunnen gebruiken. Night Shift op de Mac werkt namelijk alleen op onderstaande modellen:

Night Shift werkt daarnaast op deze ondersteunende externe schermen:

Apple LED Cinema Display

Apple Thunderbolt Display

LG UltraFine 5K-display

LG UltraFine 4K-display

Apple Pro Display XDR

Bekijk ook Night Shift: zo werkt de nachtmodus op je iPhone en iPad Dankzij Night Shift in iOS en iPadOS kleurt het scherm van je iPhone en iPad minder blauw, wat in de avonduren beter is voor je ogen. In deze tip leggen we uit hoe je dit in kunt stellen en gebruiken.

Night Shift op de Mac gebruiken

Om Night Shift op de Mac te gebruiken, doe je het volgende:

Open Systeemvoorkeuren. Klik op Beeldscherm. Klik op de knop Night Shift. Bij het kopje Schema kies je uit twee opties: Aangepast of Zonsondergang tot zonsopkomst. Bij de eerste optie vul je een tijdstip in, terwijl bij de tweede optie Night Shift automatisch in- en uitgeschakeld wordt op basis van zonsondergang en zonsopkomst. Je kunt Night Shift ook handmatig inschakelen door de optie Handmatig aan te vinken. Night Shift zal dan tot zonsopkomst geactiveerd blijven of tot je het zelf uitschakelt. Met de regelaar in dit scherm bepaal je de sterkte van Night Shift. Hoe meer de schuifknop naar rechts staat, hoe warmer/geler het beeld wordt.

Let op dat de nachtmodus problemen kan opleveren bij het scannen van bijvoorbeeld QR-codes. Sommige apps kunnen moeite hebben met de geeltinten.

Wil je snel Night Shift in- of uitschakelen zonder te moeten navigeren naar de instellingen, dan kan dat ook. Je doet dit via het berichtencentrum van de Mac:

Klik rechtsboven in de menubalk op de drie streepjes. Ga naar het Vandaag-tabblad. Scrol naar onderen. Hier staan twee schakelaars: één voor Niet storen en één voor Night Shift. Zodra je die van Night Shift aan zet, wordt de nachtstand tot en met 07:00 de volgende ochtend geactiveerd.

Behalve op de Mac, werkt Night Shift ook op de iPhone, iPad en iPod touch. Meer over hoe je Night Shift op iOS inschakelt, lees je in onderstaande tip. Wil je meer weten over de werking en het nut van Night Shift, dan lees je meer achtergrondinformatie is ons uitgebreide verhaal over Night Shift.

Bekijk ook Het nut van Night Shift: slaapdeskundigen aan het woord F.lux, GoodNight en binnenkort Night Shift; het is een trend geworden om je ogen te beschermen tegen het blauwe licht van je iPhone-scherm. Hoe denken slaapdeskundigen over deze schermdimmende apps, en hoe werken ze precies?

Een andere manier om je ogen wat extra rust te geven, is de donkere modus op de Mac. Daarmee zijn apps als Berichten, Kaarten, Safari en meer in het donker in plaats van een lichte interface. In onze tip over de donkere modus in macOS lees je hier meer over.