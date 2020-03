Samen met een vriend, collega of familielid aan een notitie werken in de Notities-app: zo doe je dat. Hierdoor kan iedereen die bij een notitie aangemeld is, aanpassingen doen. Hoe stel je dit in? In dit artikel leggen we het uit.

Of je nu een boodschappenlijstje maakt, een belangrijke aantekening wil delen of en andere korte notitie van een vriend of collega aan wil vullen: samenwerken in de Notities-app kan in veel gevallen handig zijn. Je kan op de iPhone, iPad en Mac eenvoudig samenwerken in de Notities-app. Dat wil zeggen dat je een notitie kunt delen en er met meerdere mensen aanpassingen in kunt maken. In deze tip lees je hoe je dit instelt.

Samenwerken aan een notitie in de Notities-app

Samenwerken aan een notitie doe je onder andere in de standaard Notities-app. Als je iCloud gebruikt om je notities te synchroniseren, zie je ze automatisch verschijnen op al je apparaten, zoals je iPhone, iPad en MacBook. Het enige wat je verder nodig hebt is een iCloud-account en een vriend, vriendin, collega of familielid met een Apple-apparaat. Het samenwerken aan een notitie werkt als volgt:

Maak de nieuwe notitie aan. Typ de titel en de eerste zin van je notitie. Tik rechtsboven op de knop met het mannetje en het plusje. Via de knop Opties voor delen kun je kiezen uit twee opties: Kan wijzigingen aanbrengen of Alleen lezen. Kies de gewenste instelling Selecteer vervolgens de manier hoe je de uitnodiging wil versturen: via Berichten, WhatsApp, e-mail, Twitter of een andere manier.

De ontvanger krijgt een iCloud-link. Door die te openen wordt meteen de Notities-app geopend en de gedeelde notitie aan de app toegevoegd. Je kan de uitnodiging dus alleen accepteren als je gebruikmaakt van de standaard Notities-app.

Opties voor samenwerken aan notitie

Er zijn nog allerlei opties die je aan kan passen zodra je samenwerkt aan een notitie. Zodra je de notitie waaraan je samenwerkt opent, kun je weer rechtsboven op de samenwerkknop drukken. Je ziet hier alle deelnemers en de kleur die aan elke persoon toegewezen is. Aan de kleur kun je zien wie de aanpassing gedaan heeft. Met de optie Markeer alle wijzigingen blijven de wijzigingen duidelijk in beeld staan. Je krijgt ook een melding als iemand iets aan de notitie aangepast heeft. Wil je dit niet, schakel dan de knop Verberg meldingen in.

Met de optie Voeg personen toe kun je nog extra personen aan de notitie toevoegen. Wil je iemand juist verwijderen, tik dan op de naam en kies voor Trek toegang in.

Notitie delen stoppen

Wil je stoppen met delen, volg dan deze stappen:

Open de notitie waaraan je samenwerkt. Tik op de samenwerkknop. Kies vervolgens voor Stop delen.

Zodra je dit doet, wordt de notitie verwijderd van alle apparaten van degene waarmee je eerder aan de notitie samenwerkte. De notitie blijft nog wel behouden op de apparaten van de eigenaar. Wil je als deelnemer stoppen, verwijder dan simpelweg de notitie van je eigen apparaat. Je wordt dan automatisch als deelnemer verwijderd.