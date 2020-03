In deze tip leggen we uit hoe je anoniem kunt bellen, zodat degene die jij belt jouw telefoonnummer niet te zien krijgt. Er zijn verschillende manieren om dit te doen, en ze werken allemaal net even anders.

Anoniem bellen op de iPhone

De iPhone heeft instellingen om automatisch anoniem te bellen, maar je kunt ook bij specifieke personen je telefoonnummer afschermen. Daarnaast zijn er apps die dat tegen betaling voor je doen. In deze tip leggen we uit hoe het allemaal werkt, zodat je je nummer niet meestuurt bij een telefoontje. Zo kun je de nummerherkenning op de iPhone uitzetten.

Standaard anoniem bellen met je iPhone

Wil je iedereen anoniem bellen? Dat vereist een paar simpele handelingen in de instellingen van je iPhone.

Open de Instellingen-app. Ga naar Telefoon > Nummerherkenning. Staat de schakelaar op groen, dan kunnen anderen jouw nummer zien als je ze belt. Zet de schakelaar uit als je jouw telefoonnummer wil afschermen.

Let op als je voor deze instelling kiest. Je kunt namelijk geen uitzonderingen maken voor bijvoorbeeld je familie. Iedereen die je met deze instellingen belt zal zich kunnen afvragen wie hen probeert te bereiken en er zullen mensen zijn die niet meer opnemen, omdat ze denken dat een telemarketeer belt. Na het uitzetten van de nummerherkenning kun je dit op elk moment weer inschakelen om niet meer anoniem te bellen.

Specifieke personen anoniem bellen

Wil je eenmalig of bij een specifiek contact je telefoonnummer afschermen? Dat kan ook. Voor een eenmalig belletje typ je #31# in vóór het telefoonnummer. Dat zorgt ervoor dat de provider jouw zogeheten Caller ID afschermt. Dit werkt eenmalig en zal dus iedere keer opnieuw moeten worden ingevoerd.

Je kunt ook zorgen dat een specifiek contact altijd anoniem wordt gebeld. Om dit te doen ga je naar het contact in kwestie.

Tik rechtsboven op Wijzig. Tik op het telefoonnummer. Zet net zoals hierboven genoemd #31# vóór het telefoonnummer. Vervolgens tik je rechtsboven op Gereed. Je zult nu deze persoon altijd anoniem bellen.

Apps voor anoniem bellen gebruiken

Heb je geen zin om extra moeite te doen om een nummer aan te passen? Dan zijn er ook apps van derden die jouw probleem kunnen oplossen. Eén van deze apps is de Nederlandse app Private Phone Pro. Voor de app betaal je een eenmalig bedrag.

Private Phone Pro doet dienst als alternatief voor de ingebouwde Contacten-app van Apple. Je kunt favorieten toevoegen en zelf nummers intoetsen. De app importeert de contacten die je al hebt, dus je hoeft niet alle contacten opnieuw in te voeren. De app belooft geen gebruikersgegevens op te slaan op hun server. Wil je een soortgelijke app van een andere aanbieder gebruiken, controleer dan goed wat er met je privédata gebeurt, met name of je contactenlijst op een externe server wordt opgeslagen.

De vraag is ook, of je wel een dergelijke app wil gebruiken als er al een gratis ingebouwde mogelijkheid is.

