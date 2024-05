Sonos Roam 2: draagbare speaker nu sneller in gebruik te nemen

De Sonos Roam 2 is verschenen: een nieuwe draagbare speaker met wat verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Dit is er nieuw!

Sonos heeft vandaag niet alleen de Sonos Ace hoofdtelefoon aangekondigd, maar ook een vernieuwde versie van de Roam 2-speaker aangekondigd. Deze speaker heeft verbeterde Bluetooth-bediening, is eenvoudiger te installeren en heeft automatische Trueplay. Hij past de weergave van de muziek dus automatisch aan op de ruimte, zonder dat je met een iPhone of iPad rond hoeft te lopen. De Sonos Roam 2 is per direct verkrijgbaar bij Sonos en kost €199,-.

Hij is er in vijf verschillende kleuren: naast zwart en wit kun je ook kiezen uit Olive (olijfgroen), Sunset (koraalrood) en Wave (lichtblauw). De Sonos Roam 2 heeft een IP67-rating voor stof- en waterbestendigheid en is daardoor ook goed naast het zwembad te gebruiken. Hij hoort dan ook zeker thuis in onze lijst van waterbestendige Bluetooth-speakers voor op het strand. Wat opvalt is dat dit nieuwe model niet meer beschikt over microfoons, terwijl de vorige generatie verkrijgbaar was als in twee varianten: Roam (met microfoon) en Roam SL (zonder microfoon).

Makkelijker koppelen van de Roam 2

De belangrijkste verbeteringen zijn echter binnenin te vinden. Je kunt nu de Roam 2 uit de doos halen en meteen koppelen met Bluetooth, zonder dat je eerst de app moet installeren. Later kun je de Roam 2 thuis verbinden met wifi en toevoegen aan de rest van je speakersysteem. Thuis kun je streamen via Bluetooth, wifi en AirPlay. De batterij heeft een gebruiksduur van 10 uur.

Sonos Roam 2 in de nieuwe kleur Wave.

De Sonos Roam 2 is de meest draagbare speaker van Sonos en heeft ook wat kleine veranderingen in het design gekregen. Er is nu op de achterkant een extra knop voor Bluetooth toegevoegd. Ook is het Sonos-logo nu in dezelfde kleur als de Roam zelf. Daarnaast krijg je automatische Trueplay voor optimaal geluid in elke omgeving.

De Sonos Roam 2 is per direct verkrijgbaar voor €199,- in de vijf genoemde kleuren.

Vanaf vandaag is er ook een update van de Sonos-app beschikbaar. Daarin worden een aantal klachten opgelost. Na het verschijnen van de vernieuwde app was er veel kritiek over ontbrekende functies, onder andere op het gebied van toegankelijkheid. De app heeft nu een update gekregen om een aantal problemen aan te pakken. VoiceOver werkt weer correct, er zijn verbeteringen voor schermlezers en je kunt weer alarmen instellen voor je Sonos-systeem. Binnenkort komen er nog meer functies terug, zoals het toevoegen van nummers aan de wachtrij, slaaptimers, sluimerfunctie en meer. Meer details daarover lees je in ons artikel over de vernieuwde Sonos-app.