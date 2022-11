Beste Apple TV-accessoires

Met een Apple TV kun je vrijwel meteen aan de slag: aansluiten maar en afspelen. Maar met een aantal handige accessoires maak je het gebruik van de Apple TV nog net even wat prettiger. In deze gids bespreken we de beste accessoires voor de Apple TV: voor de hand liggende accessoires, maar ook wat minder voorspelbare. Sommige accessoires gelden voor alle recente modellen van de Apple TV, maar we hebben ook wat handige accessoires die alleen voor de nieuwste modellen gelden.

Hdmi-kabel: de eerste stap

Bij een Apple TV krijg je een stroomkabel geleverd, maar er zit helaas geen hdmi-kabel bij om hem aan te sluiten op je televisie. Je kunt daar in principe elk type hdmi-kabel voor gebruiken, maar we adviseren om voor de beste beeldkwaliteit te kiezen voor een hdmi 2.0-kabel of met een High-Speed-label. Een hdmi-kabel hoeft helemaal niet duur te zijn, maar kies ook niet voor de allergoedkoopste kabel. Je wil natuurlijk wel dat hij lang mee gaat.

Usb-c-kabel voor afstandsbediening

Bij de nieuwste Apple TV 4K 2022 is een Siri Remote met usb-c-poort inbegrepen. Je krijgt er echter geen kabel bij om de afstandsbediening op te laden. Maar gelukkig voldoet nagenoeg elke usb-c-kabel, dus er is keuze genoeg. Misschien heb je al ergens een usb-c-kabel liggen, bijvoorbeeld van een iPad of MacBook. Heb je nog helemaal niks van usb-c, dan zul je er toch nog eentje op de kop moeten tikken. Je kan voor €25,- een gevlochten usb-c-kabel van Apple kopen, maar dat is helemaal niet nodig. Er zijn al kabels van iets meer dan een tientje.

HomePod mini: voor mooier geluid

Als je bij je televisie geen externe speakers hebt, bijvoorbeeld van Sonos, zou je ook kunnen kiezen voor de HomePod mini. Je kan de HomePod of HomePod mini koppelen met de Apple TV 4K om die speakers te gebruiken als tv-speakers. En met de 2021- en 2022-versies van de Apple TV 4K kun je ook álle audio van je televisie via de HomePod-speakers laten lopen. Met de HomePod mini profiteer je niet van groots Dolby Atmos-kwaliteit (ook niet als je een stereopaar gebruikt), maar het levert desalniettemin beter geluid op dan wat er standaard uit je tv-speakers komt.

AirPods: privé luisteren zonder anderen te storen

Over audio gesproken: ook de AirPods komen goed van pas in combinatie met de Apple TV. Het voordeel van luisteren via de AirPods is dat je anderen niet stoort. Een slapende baby, een thuiswerkende partner of een studerende huisgenoot: je kan zonder iemand anders te storen genieten van goed geluid. Met de AirPods 2021, AirPods Pro en AirPods Max geniet je zelfs van ruimtelijke audio en dynamische hoofdtracking, voor de beste geluidskwaliteit.

Hoes voor de Siri Remote: meer grip

Voor de Siri Remote zijn ook nog diverse andere accessoires beschikbaar. Je kunt bijvoorbeeld een siliconen hoes rondom de afstandsbediening doen, zodat je meer grip hebt en hij niet zo makkelijk tussen de kussens van de bank glipt. Een voorbeeld is de elago R1 Case, geschikt voor zowel de nieuwste zilverkleurige Siri Remote als de oudere zwarte versie. Bij deze hoes is zelfs een polsbandje geleverd, zodat je hem niet zomaar uit je handen laat vallen.

Gamecontroller: voor af en toe een spelletje

Als je bijvoorbeeld geabonneerd bent op Apple Arcade, dan kun je alle games op Apple’s gamedienst ook op je televisie spelen via de Apple TV. Maar je hebt daar het liefst wel een fatsoenlijke controller voor nodig. Gelukkig kan je de meest gangbare controllers voor de traditionele spelcomputers gebruiken, zoals die van PlayStation en de Nintendo Switch. Maar er zijn ook speciale MFi-controllers die geoptimaliseerd zijn voor Apple-apparaten. Oftewel: keuze genoeg.

Montagebeugel voor de Apple TV

De Apple TV is een klein kastje, dus je kunt hem altijd wel ergens naast of onder je televisie kwijt. Maar hij hoeft helemaal niet in het zicht te staan om goed te kunnen werken. In dat geval komt een montagebeugel voor de Apple TV goed van pas. Je kan zelf iets maken, maar er is ook een kant-en-klaar-oplossing van Innovelis. De TotalMount Pro bestaat uit een beugel voor de Apple TV, die je vervolgens achter je televisie kan hangen. Er zit ook een houder bij waar je de afstandsbediening in kan stoppen. Als je daar je eigen kabel in verwerkt, kun je hem altijd eenvoudig opladen, helemaal uit het zicht. Er zitten ook kabelgeleiders bij zodat het geen kabelspaghetti wordt.

Thread-accessoires (als je Apple TV Thread heeft)

In het Wi-Fi + Ethernet-model van de 2022 Apple TV 4K en beide uitvoeringen van de Apple TV 4K 2021 is ondersteuning voor Thread toegevoegd. Dit is een verbindingsmethode voor smart home-accessoires die eveneens met Thread werken. Het voordeel van Thread is dat de verbinding een stuk stabieler is dan Bluetooth en dat accessoires ook sneller reageren. Er zijn inmiddels al diverse Thread-accessoires beschikbaar en er komen er met de maand meer bij. Als je de Apple TV als basis voor je HomeKit-huis wil gebruiken, zijn Thread-accessoires aan te raden. Hofleverancier van Thread is fabrikant Eve, waarvan we hieronder enkele geschikte accessoires met Thread voor je verzameld hebben.