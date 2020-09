Welke Nederlandse treinapps zijn het beste: NS-app, of toch een van de alternatieve treinapps? We hebben het aanbod van treinapps voor je op een rijtje gezet!

De beste treinapps voor iPhone en iPad

Dagelijks stappen honderdduizenden Nederlanders in de trein. Het vroegere gele spoorboekje is al jaren vervangen door apps, die veel sneller en actueler zijn. Storingen en werkzaamheden, gewijzigde perrons of uitgevallen treinen: je bent altijd meteen op de hoogte en weet wanneer de eerstvolgende trein gaat. Maar welke apps zijn nou de beste? Tegenwoordig zijn de meeste treinapps geschikt voor zowel dagelijkse forenzen als incidentele reizigers.



Als je incidenteel met de trein reist heb je een zo compleet mogelijk advies nodig, liefst van deur tot deur. Veel treinapps bieden uitgebreide informatie van je vertrekpunt tot je aankomstplek en vertellen je waar je moet zijn. Reis je dagelijks met de trein, dan heb je weer meer behoefte aan de actuele informatie op het spoor, zoals vertragingen of wisselingen van spoor. Bijna alle apps in deze lijst bieden dergelijke functies.

Ook met Apple Kaarten kun je routes met het OV plannen, maar dat werkt nog niet in alle landen.

Bekijk ook Ov-routes in Apple Kaarten: route plannen, widget gebruiken en meer In Apple Kaarten kun je in Nederland, België en andere landen een route plannen via het openbaar vervoer. In deze tip lees je alles over hoe je een ov-route kunt plannen in Apple Maps. Ook lees je hoe je vervoermiddelen instelt en de widget gebruikt.

NS-app

De officiële reisplanner-app van de NS is de afgelopen tijd steeds verder uitgebreid met nieuwe functies. Je kunt er treinreizen mee plannen, vertrektijden opzoeken en storingen raadplegen. Daarbij kun je de reis zo instellen als je zelf wilt, bijvoorbeeld of je gebruik wilt maken van hogesnelheidstreinen. Je kunt een adres of postcode gebruiken om de reis uit te rekenen en je kunt favorieten aanmaken om veelgemaakte reizen sneller te plannen. Ook krijg je extra informatie zoals storingen, werkzaamheden en prijzen van treinreizen te zien. De app kan bovendien aansluitende reizen met bus en tram laten zien, zodat je van deur tot deur kunt plannen. Met de treinradar zie je precies waar je trein nu rijdt. Je kunt ook zien hoe druk het in de trein is op een bepaald tijdstip, zodat je kunt proberen om op een rustig tijdstip de trein te nemen.

De app heeft ook een live-functie, die je met meldingen van minuut tot minuut op de hoogte houdt van jouw reis. Deze werkt ook samen met de Apple Watch-versie, zodat je vanaf je pols kan volgen naar welk perron je moet lopen. Je kan in de NS-app ook je eigen vaste traject instellen.

NS Perronwijzer

Voor mensen met een beperking heeft de NS de aparte NS Perronwijzer-app uitgebracht. Deze app geeft informatie over de eerstvolgende trein, maar presenteert dit op een manier waarop het ook voor mensen met een visuele beperking goed te lezen is. De app is geoptimaliseerd voor schermlezers en de app leest voor wat er op het scherm staat. Je bekijkt de vertrektijd, het juiste spoor, de eindbestemming en het type trein. Ook je tussenliggende stations vind je in deze app.

Bekijk ook De NS Perronwijzer-app helpt mensen met een beperking de trein in Ben je slechtziend of heb je een andere beperking waardoor je de borden boven de perrons niet kunt lezen? Dan is er nu de NS Perronwijzer-app. Die geeft informatie over de eerstvolgende trein en meer.

Trein app

De ooit immens populaire Trein-app van Dennis Stevense bestaat niet meer. De originele Trein-app was zeer eenvoudig qua opzet, maar was vooral een succes omdat de treintijden vaak beter klopten dan wat er op de NS-borden te zien was. In 2013 werd de app voor het laatst bijgewerkt en verdween uiteindelijk uit de App Store. In 2016 werd het idee van app weer opgepakt door een nieuw team en kreeg de naam Trein 2. Elk knopje en elk icoontje werd nagemaakt uit het origineel, maar erg veel nieuwe functies werden er niet aan toegevoegd. In onze Trein 2 review van destijds lees je er meer over. Inmiddels heet de app nu gewoon Trein app en heeft hij een behoorlijke schare fans opgebouwd én een mooie beoordeling in de App Store. De app geeft advies per reisdeel en verzamelt de vertrektijden van jouw favoriete stations in één overzicht.

9292

Als je niet zo vaak met de trein reist is een algemene reisplanner handiger, zodat je van deur tot deur reisinstructies nodig hebt. Er wordt zelfs rekening gehouden met de tijd die nodig is om naar de bushalte of het station te lopen. De app 9292 kan ook openbaar vervoerroutes met de bus, tram, metro en veerboot plannen. Moet je een stuk lopen? Dan toont de app je een kaart waarop je alle haltes, stations en toeristische herkenningspunten staan. Je krijgt de informatie real time te zien, zodat je al van tevoren kunt zien of en hoeveel vertraging je gaat oplopen. In 2020 is de 9292-app helemaal vernieuwd met een nieuwe indeling en nog meer geavanceerde opties.

Bekijk ook 9292-app volledig vernieuwd: nieuw design en veel meer reisopties Het was een flinke tijd stil rondom de 9292-app, maar nu staat er een compleet nieuwe versie klaar. Versie 2.0 van de app is in een geheel nieuw jasje gestoken, maar heeft ook allerlei nieuwe functies. Zo kun je reizen en locaties toevoegen aan het startscherm.

Citymapper

Een andere alles-in-één app is Citymapper. Sinds 2020 biedt Citymapper landelijke dekking, nadat het eerder alleen in de Randstad werkte. Citymapper werkt met de trein, bus, tram, metro en pont en brengt je zo precies waar je moet zijn. De app heeft heel veel functies, maar door het sterke design is het geen bij elkaar geraapt zooitje. Citymapper vertelt je alles over vertragingen, op welk spoor of bij welke halte je moet zijn en hoe lang de reis duurt. Er is ook een aparte Apple Watch-app, zodat je vanaf je pols kunt zien waar je moet zijn. In onze review van Citymapper lees je meer over de functies.

Er zijn nog veel meer algemene openbaar vervoer-apps, die we in ons aparte artikel bespreken.

Bekijk ook De beste apps voor het openbaar vervoer Voor het openbaar vervoer zijn allerlei apps beschikbaar, zoals 9292. Welke apps mogen echt niet ontbreken als je met de bus, tram of trein gaat reizen? In dit artikel een overzicht.

Treingids

Van alle treinapps is dit de enige die exclusief op de Apple Watch werkt. Treingids is een Apple Watch-app waarmee je complete treinreizen kan plannen. Je selecteert een vertrek- en aankomststation, waarna je de actuele vertrektijden en vertragingen op je horloge krijgt. Het voordeel van Treingids is dat je niet telkens je iPhone uit je zak hoeft te halen om te kijken van welk spoor je trein ook alweer vertrekt. De app werkt razendsnel en ziet er goed uit.

Nog meer treinapps

Er zijn nog veel meer treinapps beschikbaar in de App Store. Sommige van deze apps bieden algemene informatie over het openbaar vervoer, maar er zijn ook nog apps die alleen op de trein focussen.

NS Lab - doe mee (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Wil je eens wat nieuws proberen? Deze app van de NS test allerlei experimentele functies.

Arriva (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - De app van Arriva heeft weinig fans, maar als je de informatie direct uit eerste hand wilt weten, kan het toch de moeite zijn om te installeren. Toont reizen met bus, trein en andere vervoermiddelen.

Google Maps (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Net als Apple Kaarten heft ook Google Maps de optie om je treinreis mee te plannen. Google krijgt live-data van de vervoersbedrijven (waaronder NS) en toont dit vlot op de kaart. Ook reizen naar het buitenland kun je plannen via Google Maps. De app houdt ook rekening met overstaptijden.

NS International (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - Met de standaard Reisplanner-app van de NS kun je geen internationale treinreizen plannen. Hiervoor heb je de app NS International nodig, waarin je alleen informatie vindt over de treinen van de NS en dus niet de treinen van de Deutsche Bahn.

Eurail/Interrail Rail Planner (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Dé app voor grensoverschrijdende treinreizen in Europa.

Omio: Trein, bus en vlucht (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Met deze app heb je alle reisopties voor bus, trein en vliegtuig handig bij elkaar. Je kunt makkelijk de vervoersmogelijkheden vergelijken binnen Europa en krijgt ook aanbiedingen te zien.

OVinfo (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Een simpele en overzichtelijke app. Je kunt er geen reizen mee plannen, maar wel zien wanneer de eerst volgende trein vertrekt. En niet alleen treinen, maar ook alle info over trams, metro’s en bussen is te vinden in de app. Ook kun je op de kaart kijken waar het dichtstbijzijnde station is zodat je weet welke richting je uit moet lopen.

, iOS 10.0+) - Een simpele en overzichtelijke app. Je kunt er geen reizen mee plannen, maar wel zien wanneer de eerst volgende trein vertrekt. En niet alleen treinen, maar ook alle info over trams, metro’s en bussen is te vinden in de app. Ook kun je op de kaart kijken waar het dichtstbijzijnde station is zodat je weet welke richting je uit moet lopen. Tranzer (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Tranzer is een complete reis-app die je niet alleen laat zien welke route je het best kunt nemen, maar ook wat qua prijs het voordeligst is. Ook de taxiprijs wordt meegenomen. Zo weet je precies wat je opties zijn en kun je zelf beslissen hoe je op je bestemming wilt komen. Ook reizen naar het buitenland kunnen gepland worden via de app. Via Tranzer kun je bij selecte reizen direct een kaartje kopen.

Nog meer handige treinapps nodig? In onze lijst met handige reisapps voor de Apple Watch vind je nog meer apps die ook treinreizen ondersteunen.

Bekijk ook Met deze reisapps voor de Apple Watch ga je zonder zorgen op reis De Apple Watch is ook op reis een prima hulpmiddel. Zowel tijdens je reis als aan het begin van je vakantie kan de Apple Watch goed van pas komen. Met deze reisapps voor de Apple Watch maak je je reis makkelijker.