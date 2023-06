Powerbanks zijn er in vele soorten en maten. Waarop moet je letten bij het kopen van zo'n powerbank? We kijken niet alleen naar capaciteit, maar ook naar aansluitingen en gewicht.

We zijn afhankelijk geworden van onze smartphones. Als de iPhone-batterij leeg gaat kun je opeens geen muziek meer luisteren, met vrienden kletsen of laten weten dat je later thuiskomt. Maar waar moet je op letten bij de aanschaf van een powerbank? Daarover lees je in dit artikel!

Ben je op zoek naar de beste powerbanks? We hebben een round-up gemaakt van onze favoriete merken.

Bekijk ook De beste powerbanks voor iPhone, iPad en MacBook Er zijn talloze powerbanks waarmee je je iPhone of iPad kunt opladen. De extra zware varianten zijn zelfs geschikt voor je MacBook. In deze gids bespreken we enkele goede powerbanks voor onderweg, vakantie en festivals, waarmee je nooit meer met een lege accu zit. Zorg dat je altijd een reservebatterij bij je hebt!

#1 Powerbank kiezen: formaat en gewicht

Als een powerbank te groot of te zwaar is zul je ‘m niet zo vaak meenemen en grijp je mis op het moment dat je er echt eentje nodig hebt. Kies daarom een powerbank met een goede afweging tussen gewicht en capaciteit (zie verderop). Wil je de powerbank in je broekzak kunnen meenemen, dan moet hij uiteraard niet te groot zijn. Stop je de powerbank in een rugzak, dan zal het formaat minder belangrijk zijn, maar het gewicht speelt nog steeds mee. Duurdere merken gebruiken vaak betere materialen zoals lichtgewicht aluminium. Maar ook een goedkope plastic powerbank kan licht van gewicht zijn.

#2 Capaciteit van de powerbank

De capaciteit van een powerbank wordt gemeten in milliampere-uur, oftewel mAh. Dit geeft aan hoe vaak je je iPhone ermee kunt opladen. De capaciteit ligt meestal tussen de 2.000 mAh en 20.000 mAh. De heel grote zijn vaak ook geschikt om je MacBook mee op te laden, maar of dit lukt is mede afhankelijk van de output (in Watt). Een normale stroomadapter voor een MacBook levert vaak 30 Watt of meer en de powerbank moet dit wel kunnen leveren. Er zijn powerbanks die 60 Watt of meer kunnen leveren. Als je echter gelijktijdig nog andere devices gaat opladen, zal het wattage over meerdere poorten worden verdeeld en gaat het opladen langzamer.

Bij het kiezen van een powerbank is een hoge capaciteit niet altijd beter. Misschien heb je alleen een powerbank nodig om in noodgevallen even te kunnen bijladen en dan heeft het geen zin om geld uit te geven aan een powerbank waarmee je je iPhone drie keer volledig kunt opladen. Een voorbeeld van een powerbank met lage capaciteit is Apple’s eigen MagSafe Battery Pack: die is niet erg krachtig maar is compact en kan eenvoudig achterop de iPhone worden geklikt waardoor je geen last hebt van kabeltjes.

Prijzen Apple MagSafe Battery Pack

Bij het kiezen van de capaciteit speelt ook mee hoe vaak en hoeveel apparaten je ermee wilt opladen. Ga je vaak met z’n tweeën op stap, dan is een powerbank met twee aansluitingen en een capaciteit voor twee keer opladen aan te raden.

Zo heeft de iPhone 14 een accu-capaciteit van 3.279 mAh. Wil je twee toestellen tweemaal kunnen opladen, dan moet je dus een capaciteit hebben van 4 x 3.000 = 12.000 mAh. Liefst nog iets meer, want er treden ook wat verliezen op.

Deze tabel geeft een algemene indruk:

iPhone Kleine tablet Laptop of grote tablet 5000 mAh 1x 0,5x – 10.000 mAh 2x tot 3x 1x 0,5x 20.000 mAh 2x tot 4x 2x 1x 30.000 mAh 3x tot 5x 3x 1x tot 2x

#3 Poorten van de powerbank

Als je kijkt naar de poorten van de powerbank, dan gaat het niet alleen om het aantal, maar ook om het type.

Veel powerbanks hebben tegenwoordig een usb-c-poort die zowel voor input als output gebruikt kan worden. Je gebruikt dan dezelfde poort voor het opladen van de powerbank zelf, maar kunt via dezelfde poort ook een iPhone opladen. Uiteraard lukt dit niet tegelijkertijd.

Ook hebben powerbanks vaak een normale en een extra snelle oplaadpoort. Dit is te herkennen aan de aanduiding 1,0 Ampère (langzaam) of 2,1 Ampère of meer (snel). Bij usb-c-poorten wordt ook gesproken over Power Delivery-ondersteuning, waarmee je extra snel kunt opladen. Zo’n snelle laadpoort biedt meer gemak als je iPads en andere grote apparaten wilt opladen. Je kunt dit ook doen via een minder krachtige poort, maar dan duurt erg lang.

Het aantal poorten hangt ook weer samen met de grootte. Als je voor 4 of meer poorten kiest, zal de powerbank ook wat groter zijn.

Let ook op de aansluiting waarmee je de powerbank weer moet opladen. Kies bij voorkeur voor usb-c, want dit gaat het snelst. Eventueel zou je ook kunnen kiezen voor opladen via usb-a of het (inmiddels verouderde) micro-usb, maar dit zie je alleen nog maar bij heel goedkope producten.

Er zijn ook allerlei powerbanks waar al standaard een Lightning-kabel aan vast zit. Het voordeel van deze powerbanks is dat je dan geen eigen kabel meer hoeft te gebruiken om je iPhone of iPad op te laden. Check dus of dit het geval is bij de powerbank die jij op het oog hebt.

#4 Voltage

Bij het kiezen van een powerbank hoef je meestal niet na te denken over het voltage. Bij de meeste powerbanks is dit 5 Volt. Bij een te hoog voltage kan de batterij opzwellen en te heet worden, maar dit wordt door de interne beveiligingen meestal goed opgevangen. In uitzonderingsgevallen kan een powerbank te heet worden en kapot gaat. Dit is de reden waarom je een powerbank nooit in een koffer mag inchecken, omdat je er dan geen zicht meer op hebt bij eventuele rookontwikkeling.

Bij Power Delivery of Quick Charge kun je je iPhone bij een veel hogere spanning opladen, waardoor het opladen sneller gaat. Op de wat duurdere powerbanks is Power Delivery beschikbaar via de usb-c-poort.

#5 Prijs

Voor veel mensen is dit de doorslaggevende factor. Het mag niet duurder zijn dan zo’n 30 of 50 euro. Met prijzen die variëren van 10 euro tot meer dan 200 euro is er altijd wel iets te vinden in jouw prijsklasse. Duurder hoeft niet altijd beter te zijn. Zo betaal je bij fabrikant Mophie vaak een premiumprijs vanwege het design en de mooie afwerking, terwijl je bij Anker een no-nonsense powerbank in de standaardkleur zwart koopt voor veel minder.

Er zijn genoeg powerbanks van betrouwbare merken, waarbij je niet meebetaalt aan spannend design. Een batterij is immers een functioneel product en niet iets waarmee je wilt pronken. Powerbanks in grappige vormen zoals een teddybeer, Harry Potter of Baby Yoda zijn vaak van mindere kwaliteit.

#6 Stroomsterkte

De stroomsterkte heeft aan hoe snel de powerbank je apparaat zal opladen. Een normale reservebatterij heeft een stroomsterkte tussen de 1 en 3,5 Ampere. Hoe hoger, hoe sneller je toestel weer opgeladen is. Wil je snel opladen, dan kun je beter je iPhone snelladen via een stopcontact of een powerbank kiezen met Power Delivery of Quick Charge.

Een iPhone heeft minimaal 1 Ampere (5 Watt) nodig om te kunnen opladen, terwijl je voor een iPad 2,4 Ampere (12 Watt) nodig hebt. Je kunt wel op een lagere stroomsterkte opladen, maar het duurt erg lang en als je ondertussen op je apparaat video’s aan het kijken bent gaat de accu waarschijnlijk sneller leeg dan de powerbank ‘m kan opladen.

Bekijk ook Zo werkt iPhone snelladen: alles over de iPhone sneller opladen De nieuwste iPhones werken met snelladen, maar hoe werkt dit precies? Met deze tip halveer je de oplaadtijd van je geschikte iPhone, dankzij snelladen met een zwaardere adapter en een techniek met de naam USB Power Delivery. Je leest er hier alles over!

#7 Gebruik van je powerbank

Het gebruik van een powerbank kan heel verschillend zijn. Ben je student en heb je een powerbank nodig om onderweg in de trein muziek te kunnen luisteren, dan stel je andere eisen dan een bergbeklimmer die niet zeker weet of er de komende dagen een stopcontact te vinden zal zijn. In zo’n geval kan een rugged powerbank met zonnecellen en een ingebouwde zaklamp erg handig zijn, terwijl een student eerder voor een mooi design of een lage prijs zal kiezen.

Hier zijn wat punten om te overwegen:

Ga je de powerbank alleen gebruiken of met meerdere mensen? Hoe meer mensen, hoe groter de capaciteit.

Is de powerbank bedoeld voor noodgevallen? Dan is een kleine capaciteit voldoende.

Ga je af en toe een dagje naar een muziekfestival of pretpark? Of ga je dagenlang in de natuur kamperen?

Onderhoud: zorg goed voor je powerbank

Een powerbank heeft een lange standby-tijd als je ‘m niet gebruikt. Maar zelfs dan is het verstandig om regelmatig even op te laden. Ga je de powerbank na een paar maanden weer gebruiken, dan kun je het beste eerst even opladen. Zo hou je een langere levensduur.

Zeker als je een powerbank met een heel grote capaciteit hebt, bijvoorbeeld 20.000 mAh, zul je wat tijd moeten inplannen voor het opladen. Doe dat bij voorkeur ’s nachts, omdat het dan niet uitmaakt dat het opladen een paar uur duurt.

De kwaliteit van een powerbank hangt van meerdere factoren af, waaronder de kwaliteit van de accu’s die zijn gebruikt. Meestal zit er een Li-Ion-batterij in, maar Li-Polymeer is ook mogelijk bij powerbanks met een hogere capaciteit. Net als elke batterij heeft een powerbank een maximaal aantal oplaad- en ontlaadcycli, meestal 500 of 1000. Een powerbank van goede kwaliteit houdt de lading langer vast, tot meerdere maanden. Een goedkope powerbank loopt na een paar weken vanzelf leeg, ook als je ‘m niet gebruikt. Extreme hitte of kou is niet goed voor de levensduur van je accu. Lees ook onze round-up met de beste powerbanks voor je iPhone. Zo heb je nooit meer een lege accu!

Bekijk ook De beste powerbanks voor iPhone, iPad en MacBook Er zijn talloze powerbanks waarmee je je iPhone of iPad kunt opladen. De extra zware varianten zijn zelfs geschikt voor je MacBook. In deze gids bespreken we enkele goede powerbanks voor onderweg, vakantie en festivals, waarmee je nooit meer met een lege accu zit. Zorg dat je altijd een reservebatterij bij je hebt!