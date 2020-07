Wetenschappelijke rekenmachine op de iPhone gebruiken

Wetenschappelijke rekenmachine op de iPhone

De iPhone is standaard voorzien van een rekenmachine-app. Maar wist je dat er ook een wetenschappelijke rekenmachine aanwezig is op je iPhone? Zoek je meer rekenmachine-apps, dan hebben we een handig overzicht met de beste rekenmachine-apps voor iPhone en iPad.



In portretweergave zie je op de iPhone een simpele rekenmachine. Draai je de iPhone echter 90 graden, dan verandert de indeling en wordt het een uitgebreide wetenschappelijke rekenmachine. Hiermee kun je logaritmes, machten, hoekberekeningen (sinus, cosinus, tangens), inversen en nog veel meer uitrekenen.

Complexe berekeningen in de iOS-rekenmachine

De meeste functies op de wetenschappelijke rekenmachine spreken voor zich, als je wat thuis bent in wiskunde. Wel is het handig om te weten wat je met de toets 2nd kunt doen. De toets 2nd verandert de trigonometrische knoppen (sin, cos, tan, sinh, cosh en tanh) naar hun inverse functies (sin-1, cos-1, tan-1, sinh-1, cosh-1 en tanh-1). Het verandert ook de logaritme (ln) naar log2 en de exponent (ex) naar 2x. Tik nogmaals op de toets 2nd om terug te gaan naar de originele functies.

De toetsen (: en ): openen en sluiten een expressie tussen haakjes. Je kunt expressies eventueel ook genest maken.

Met de toets % bereken je percentages, bijvoorbeeld om een korting te berekenen. Wil je bijvoorbeeld 8% van 500 berekenen, dan toets je in:

500 x 8 % =

De uitkomst daarvan is 40.

Om een toeslag of korting te berekenen gebruik je de toetsen plus (+) en min (-). Om bijvoorbeeld een toeslag van 8% te berekenen toets je in:

500 + 8 % =

De uitkomst hiervan is 540.

Met de toets xy bereken je machten. Wil je bijvoorbeeld 3 tot de 4e macht uitrekenen, dan toets je in:

3 xy 4 =

Het resultaat hiervan is 81.

De toets Ο€ staat natuurlijk voor het getal pi, oftewel 3.141592653589793…

Nog een leuke functie: de toets Rand levert een willekeurig getal tussen 0 en 1 op.

Wist je dat er ook een wetenschappelijke rekenmachine op de Mac aanwezig is? Hoe die werkt lees je in onze aparte tip.

