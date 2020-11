Lenscorrectie gebruiken voor de iPhone 12-camera

Lenscorrectie voor de iPhone-camera

Sinds de iPhone 11-serie vind je een ultragroothoeklens op de toestellen van Apple. Hiermee kun je zorgen dat grote objecten toch in beeld passen. Het is een uitkomst als je een grote groep wilt fotograferen en iedereen in beeld wilt hebben. Door de eigenschappen van de lens ontstaat er wel een vervorming, waarbij alles aan de randen bol lijkt te lopen. Gelukkig kun je dat met lenscorrectie op de iPhone 12 voorkomen. Naast lenscorrectie zijn er nog andere manieren om grote objecten op de foto te krijgen, bijvoorbeeld met bekijken en fotograferen buiten het kader of door een verticale panoramafoto te maken van een hoge toren of een lange persoon. Ook dan kan vervorming langs de randen optreden.

Lenscorrectie inschakelen voor de ultragroothoeklens

De ultragroothoeklens heeft een kijkhoek van 120 graden, waardoor je veel meer van de omgeving ziet. Door lenscorrectie in te schakelen worden je foto’s en video’s automatisch gecorrigeerd, waardoor ze minder bol lijken langs de randen en er minder lensvervorming optreedt. De lijnen langs de randen lopen strakker.

Standaard staat de lenscorrectie ingeschakeld op de nieuwste toestellen. Je kunt als volgt controleren of dat zo is:

Open de Instellingen-app op je iPhone 12. Tik op Camera. Zet de schakelaar aan bij Lensorrectie.

Lenscorrectie uitschakelen op de iPhone

Deze functie maakt gebruik van de Neural Engine in recente iPhones. Dit is een geavanceerde chip die heel veel bewerkingen per seconde kan uitvoeren. Mocht het toch geen betere foto opleveren voor de situatie die jij wilt fotograferen, dan kun je lenscorrectie uit zetten. Het kan namelijk best zo zijn dat je het bolle effect met opzet in je foto wil hebben, om bijvoorbeeld een soort fisheye-effect te krijgen. Ook kan lenscorrectie soms ongewild wat vreemde vervormingen geven, terwijl dat juist niet de bedoeling is. Soms werken de automatische functies niet zoals je wilt en kun je het beter uitschakelen.

Bij foto’s met veel rechte lijnen, zoals een zebrapad of bij het fotograferen van meubels, kan het rechttrekken van de lijnen er veel beter uit zien.

