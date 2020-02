Carnaval apps voor je iPhone

Onder de rivieren worden de maskers en kostuums weer van stal gehaald en stroomt het bier doorlopend uit de kraan. Het Zuiden van het land mag zich verheugen op een paar dagen carnaval en alle bombarie die daarbij hoort. Voor iPhone en iPad zijn er allerlei carnaval apps voor het feestgedruis, waar je misschien niet zoveel mee kunt als je de polonaise loopt, maar die je wel helpen bij de voorpret. iCulture zet vrolijke en nuttige carnaval-apps voor je op een rij.

Kielegat app

Ga je carnaval in Breda vieren, dan moet je deze app hebben. De Kielegat-app is helemaal nieuw en geeft je alle informatie die je op gedurende het feest nodig hebt. Je vindt er evenementen, nieuws, foto’s en typische Bredase carnavalsmuziek. Ook tijdens de activiteiten in de stad kun je de app gebruiken. Met de plattegrond weet je precies hoe de grote optocht gaat en je leert ook meer over de achtergrond van de stad. De app is daardoor geschikt voor zowel ervaren carnavalvierders als nieuwelingen.

Vastenavend

In Bergen op Zoom heet carnaval Vastenavend. Zo snap je meteen waar deze app vandaan komt en waar hij op doelt. De app gaat al een tijdje mee maar biedt nog altijd voldoende actuele carnavalsinformatie over de Berregse Vastenavend. Hij is helemaal aangepast voor de iPhone X en biedt via 3D Touch een ‘spiekbriefske’ met handige data. Zo weet je meteen voor wanneer je vrij moet vragen. Er zijn ook nieuwe icoontjes toegevoegd en een handige deelfunctie. In de app lees je de laatste ontwikkelingen in het tabblad Nuuws (ja, nieuws ja), geeft een Kelender (kalender) aan waar je wanneer moet zijn, kan je een livestream van Vastenavend.FM opzetten en je kan je foto’s uploaden en terugkijken in de sectie Fotokes (foto’s). Nieuw in de 2019-update is dat je ook reacties kunt achterlaten op het nieuws. Een bijzonder knusse app, alles bij elkaar opgeteld. Via het archief kun je het dweibendfestival bekijken.

Ge Wit ‘t Mar Nooit

Een app in dialect! Deze app bevat nieuws, looproutes en je kunt zelfs een geinige Snapchat-achtige functie gebruiken voor een leuke selfie. De app bevat allerlei dierlijke filters, zodat je eruit ziet als een varken, haas of olifant. Het is de bedoeling dat je deze selfie deelt met je vrienden, zodat zij ook in de carnavalsstemming komen. Via de nieuwssectie weet je waar de dweilband Ge Wit ‘t Mar Nooit precies uithangt en je loopt met de looproutes eenvoudig mee. Vorig jaar zijn weer nieuwe filters toegevoegd, die nog gekker zijn. Ook kun je sinds deze update je route delen.

Zangbuukske Carnaval

Het Zangbuukske is een ideaal naslagwerk voor de carnavaller die dolgraag meezingt, maar de teksten van sommige carnavalskrakers nog niet uit zijn hoofd kent. Dit zangboekje staat vol met YouTube-video’s van populaire carnavalsmuziek met daaronder de songtekst. Iedere carnavalsstad heeft deze dagen zo zijn eigen nummers, en daarom is het Zangbuukske vooral een uitkomst voor inwoners van Oeteldonk (Den Bosch), Lampegat (Eindhoven), Kielegat (Breda), Kruikenstad (Tilburg) en Mestreech (Maastricht). De app heeft een indrukwekkend aanbod van meer dan 200 oude en nieuwe feestkrakers, die variëren van André van Duin tot De Deurzakkers. Met een handige schuifbalk kun je zelf aangeven vanaf en tot welk jaar je nummers wilt vinden. Ook deel je een nummer met een druk op de knop met je vrienden, zodat jij straks niet de enige bent die uit volle borst mee staat te blère. De app is in 2018 voor het laatst bijgewerkt met nieuwe hits, maar hij kan ook nu nog prima mee.

Boetezitting

De Boètegewoeëne Boètezitting is een begrip in carnavalvierend Limburg. Jaarlijks stroomt de binnenstad van Venlo vol met tienduizenden feestvierders om op zaterdag gezamenlijk het carnavalsseizoen te openen. Daar hoort natuurlijk een app bij. De voornaamste functie is het bieden van een programmaoverzicht van de verschillende podia (bijgewerkt voor 2020) en een plattegrond van het stadscentrum. Nieuws en informatie over het evenement en de Brand Beer Express, de trein die door heel Limburg feestgangers oppikt en afzet, is ook aanwezig. Kortom, alles wat je moet weten over dit jaarlijkse evenement is terug te vinden in deze eenvoudige app. Helaas is ook deze app nog niet bijgewerkt voor de iPhone X en nieuwer.

Oeteldonk

De OetelApp bestaat niet meer, maar gelukkig is er een alternatief voor de inwoners van ‘s-Hertogenbosch. De app geeft je alle informatie over Oeteldonk en de Oeteldonksche club van 1882. Wil je weten waarom de inwoners van het dorp Oeteldonk allemaal gekleed zijn in een boerenkiel, die uitbundig versierd is met kikkers? En wat de kleuren rood-wit-geel te betekenen hebben? Je ontdekt het in deze eenvoudige app. Ook is een agenda ingebouwd met alle evenementen met informatie zoals toegangsprijzen en beschrijvingen. De app biedt ook in 2020 nog de recentste informatie.

Radio Vastelaovend

Wil je alvast in de stemming komen of tijdens carnaval non-stop genieten van je favoriete krakers? Dan is deze app iets voor jou. Doormiddel van een simpele weergave kun je luisteren naar Radio Vasteloavend. Tijdens het luisteren verschijnt in beeld welk nummer er op dat moment wordt afgespeeld. Verder beschikt de app over een standaard volumeregelaar, mute-knop en de mogelijkheid om de muziek direct vanuit de applicatie te streamen via AirPlay. Weinig mogelijkheden dus, maar hij voorziet je wel van de beste Limburgse carnavalshits.

Omroep Brabant en L1

Wil je op een afstandje alles rondom carnaval volgen, dan kan dat met de apps van de twee omroepen van de provincies Noord-Brabant en Limburg. Tijdens carnaval houden deze apps je op de hoogte. De Omroep Brabant-app is het meest recent bijgewerkt met een hedendaags design en duidelijke informatie. Via het Meer-menu ga je naar het speciale Carnaval-onderdeel van de app. Helaas wordt er simpelweg een aparte webpagina geladen, maar je hebt desalniettemin alles binnen handbereik. De L1-app is al een paar jaar niet meer bijgewerkt en ziet er op de nieuwste iPhones daardoor gedateerd uit. Wel kun je nog steeds live kijken en luisteren naar de uitzendingen van het station.

Apps voor openbaar vervoer

Met de auto naar je favoriete carnavalsfeest afreizen is niet altijd de handigste optie. Parkeren is soms niet mogelijk en wegen zijn soms helemaal afgesloten. Daarom is het handig om met de trein en de bus te gaan, zodat je makkelijk en zonder veel gedoe overal komt. Wij hebben een aparte gids met de beste apps voor het openbaar vervoer. Keuzes genoeg dus!

Weer-apps

Als je van plan bent om carnaval te vieren en de straat op te gaan, dan is het goed om de weersvoorspellingen in de gaten te houden. Het is natuurlijk zonde als het kostuum waar je al weken aan gewerkt hebt straks helemaal doorweekt is van de regen. Een goede app voor dit soort dagen is Buienalarm, die erg nauwkeurig aangeeft wanneer en hoe hard het gaat regenen. Check ook onze lijst van weer-apps voor iPhone om op de hoogte te blijven van het weer.