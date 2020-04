Met Snelle Taken (Quick Actions) kun je vanuit de Finder snelle bewerking op bestanden uitvoeren, zonder dat je hiervoor een apart programma hoeft te starten. In deze tip leggen we uit hoe Quick Actions werken en hoe je ze kunt gebruiken op de Mac.

Quick Actions (Snelle Taken)

Snelle Taken zijn beschikbaar in macOS Mojave en nieuwer. Hiermee kun je snelle bewerkingen op bestanden toepassen, meteen vanuit de Finder op de Mac. Bij een foto zijn bijvoorbeeld andere snelle taken beschikbaar dan bij een tekstbestand. Apple heeft een aantal standaard taken beschikbaar gemaakt en afhankelijk van je geïnstalleerde apps of Apple-scripts zijn meer acties toe te voegen. Het is ook mogelijk om je eigen snelle taak te maken via Automator. Beide mogelijkheden leggen we hieronder uit, waarbij we verderop in dit artikel stap voor stap een simpele taak gaan creëren.

Snelle taken activeren en beheren

Om je snelle taken zichtbaar te maken moet je in Finder de voorvertoningskolom weergeven. Dit doe je als volgt:

Open een Finder-venster op de Mac. Kies in de menubalk voor Weergave. Kies vervolgens Toon voorvertoning (Shift+Command+P als snelkoppeling)

Snelle taken kun je ook activeren door met de rechtermuisknop op een bestand te klikken.

Na het activeren van de voorvertoning in Finder zie je per bestand verschillende taken onder de voorvertoning.

Kies je hier voor Meer… en vervolgens Pas aan…, dan kom je terecht in het Extensies-onderdeel van Systeemvoorkeueren. Dit is ook te openen via Systeemvoorkeuren -> Extensies. Hier kun je aanvinken welke snelle taken je in Finder tot je beschikking wilt hebben. Je kunt tevens aanpassen welke snelle taak als eerst wordt weergegeven. Verander simpel de volgorde van deze Quick Actions door deze naar boven en naar beneden te slepen.

Snelle Taken voor verschillende bestandstypen

Per bestandstype verschillen de beschikbare Quick Actions. Standaard is het mogelijk een afbeelding te roteren of hierop direct markeringen aan te brengen. Video- en audiobestanden kunnen bijvoorbeeld direct worden ingekort.

Je eigen Snelle Taak maken: snel het formaat van een afbeelding wijzigen

Je kunt ook zelf een Snelle Taak of Quick Action maken. Als voorbeeld leggen we uit hoe dit werkt als je het formaat van een afbeelding wilt wijzigen. Dit is in macOS gemakkelijk uit te voeren via de Voorvertoning-app. Deze optie bevindt zich trouwens onder de markeringsknoppenbalk.

In sommige gevallen kan het echter makkelijker zijn om deze taak te automatiseren. Dit komt van pas als je bijvoorbeeld meerdere afbeeldingen nodig hebt van hetzelfde formaat. Met behulp van het programma Automator leggen we stap voor stap uit hoe we deze taak zullen creëren:

Open Automator, te vinden in de folder Programma’s of direct te openen met Spotlight (Command+Spatie of via het vergrootglas in in de menubalk) door te zoeken naar Automator. Klik op Nieuw document. In het venster dat vervolgens opent, kies je voor Snelle taak als type voor je document.

Kies uit het keuzemenu na ‘Takenreeks ontvangt huidige’ voor afbeeldingsbestanden. Selecteer uit de linkerkolom ‘Bestanden en mappen’ en sleep ‘Haal geselecteerde Finder-onderdelen op’ naar het werkblad.

Kies hierna uit de takenkolom voor ‘Foto’s’ en sleep vervolgens ‘Vergroot/verklein afbeelding’ naar het werkblad. Er verschijnt een waarschuwing en Automator stel voor om de taak ‘Kopieer Finder-onderdelen’ toe te voegen, zodat het origineel niet wordt aangetast. De gewijzigde afbeelding zal in een aparte folder worden geplaatst. Wij kiezen ervoor deze taak toe te voegen.

Stel in het paneel voor de actie van ‘Vergroot/verklein afbeelding’ de gewenste breedte in. Wij hebben gekozen voor 1200 pixels. Met deze twee acties hebben we al een werkende taak om een afbeelding te wijzigen van formaat.

Tevens lijkt het ons een goed idee om de gewijzigde afbeelding te voorzien van een stuk extra tekst in de bestandsnaam. Kies voor ‘Bestanden en mappen’ uit de actiekolom en sleep ‘Wijzig naam Finder-onderdelen’ naar het werkblad. Opnieuw verschijnt de melding of de taak ‘Kopieer Finder-onderdelen’ moeten worden toegevoegd. Aangezien we deze handeling al in ons werkschema hebben staan kiezen we deze keer voor Voeg niet toe. In het actievenster voor ‘Wijzig naam Finder-onderdelen’ kiezen we uit het keuzemenu voor ‘Voeg tekst toe’. Kies hier een stukje tekst dat zal worden toegevoegd aan de originele bestandsnaam. Wij hebben gekozen voor: _gewijzigd.

Nu moeten we de snelle taak nog wel even opslaan. Kies uit de menubalk voor Archief en selecteer Bewaar. Wij hebben gekozen deze taak ‘Afbeelding wijzigen’ te noemen.

Nu de snelle taak is aangemaakt is deze direct beschikbaar voor gebruik. Hiervoor hoef je deze dus niet eerst aan te vinken binnen de Extensies. Navigeer simpel binnen Finder naar een afbeelding en onder de voorvertoning vindt je wanneer je op ‘Meer…’ klikt de Quick Action: Afbeelding wijzigen. Selecteer de taak en je afbeelding is direct gewijzigd van formaat.

De mogelijkheid bestaat ook deze taak uit te voeren wanneer meerdere afbeeldingen geselecteerd zijn. Natuurlijk is de snelle taak ook beschikbaar via het secundaire menu door middel van een rechtermuisklik.

Deze taak kan je eventueel uitvoeren met een snelkoppeling. Je kunt dit instellen onder de sectie Toetsenbord van Systeemvoorkeuren. Kies hier voor het tabblad Toetscombinaties en zoek onder Voorzieningen naar ‘Afbeelding wijzigen’ (te vinden onder Afbeeldingen). Klik de taak aan en stel hier je eigen snelkoppeling in.

Je kunt dus door middel van Automator je eigen Snelle taken maken. Dit voorbeeld is natuurlijk redelijk simpel, maar je kunt dit zo uitgebreid maken als dat je zelf wilt.

