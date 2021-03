Wil je muziek herkennen met je iPhone? Dat kan: wij hebben de beste apps voor het analyseren en herkennen van muzieknummers voor je in een lijst gezet. Zo ontdek je nieuwe nummers tijdens een feestje of het luisteren naar de radio.

Liedjes herkennen

Muziek herkennen met een app is leuk om te doen. Binnen een paar seconden vertelt de iPhone (of de Apple Watch) je welk liedje er wordt gedraaid in een café of op een feestje. Zo hoef je je tijdens het radio luisteren of uitgaan nooit meer af te vragen hoe het nummer heet. Apps die muziek herkennen vertellen je de titel, de artiestennaam en vaak nog wat andere extra’s zoals albumhoezen en een linkje om het volledige nummer op Spotify te beluisteren. Er zijn meerdere apps die je hiervoor kunt gebruiken en in deze applijst zetten we de belangrijkste muziekherkenners voor je op een rijtje.

Muziek herkennen met apps

Al sinds het prille begin van de App Store gebruiken we de iPhone om muziek te ontdekken. De meeste apps in dit overzicht werken op een soortelijke manier: je geeft de app toestemming om de microfoon van de iPhone te gebruiken en laat deze vervolgens meeluisteren met de muziek. Dat duurt meestal een seconde of tien, waarna je de titel, artiest en andere informatie te zien krijgt. Vaak kun je het nummer meteen in de iTunes Store aanschaffen, toevoegen aan een lijst met herkende nummers of volledig beluisteren via streaming muziekdiensten zoals Spotify en Apple Music.

#1 iCulture adviseert: Shazam

Simpeler kan het niet bij Shazam. Als je deze gratis app hebt geïnstalleerd op je iPhone hoef je alleen maar op de Shazam-knop te drukken. Daarna luistert de app naar de muziek en vergelijkt de klanken met bekende muzieknummers. Hiervoor is wel een internetverbinding nodig. Vervolgens krijg je meteen de titel van het nummer en de naam van de artiest te zien. Je kunt de app echter ook zo instellen dat hij altijd luistert en muziek herkent terwijl je ondertussen wat anders aan het doen bent.

Een extra snelle manier om Shazam te starten is via Siri: vraag gewoon aan Siri ‘Hoe heet dit nummer?’ en Shazam komt in actie. Dit werkt zowel op de iPhone als op de Apple Watch (vanaf watchOS 6). Standaard werkt het met Apple Music, maar je kunt ook Shazam met Spotify koppelen.

Voorheen waren er twee versies van de apps: de gratis Shazam-app en de betaalde Shazam Encore zonder advertenties en zonder beperkingen. Sinds de overname van Shazam door Apple is Shazam voor iedereen gratis en reclamevrij, waardoor het geen zin meer heeft om de Encore-versie te gebruiken. – Lees meer over Shazam.

#2 SoundHound

SoundHound werkt praktisch hetzelfde als Shazam: open de app en druk op de SoundHound-knop om de muziek te analyseren en direct antwoord te krijgen. Overigens tonen deze apps je veel meer dan alleen de naam van het nummer en de artiest. Je krijgt er ook een link naar Apple Music, Spotify en naar video’s op YouTube bij. Je kan ook gebruikmaken van de LiveLyrics-functie, zodat je de tekst mee kan zingen met de muziek. SoundHound is verkrijgbaar in een gratis en betaalde variant, waarbij je tegen betaling onbeperkt kunt scannen.

Pluspunt van SoundHound is dat je bij deze app het liedje ook kunt neuriën of zingen. De andere apps beginnen daar niet aan; zij willen alleen originele nummers horen. SoundHound kan als een van de weinige apps ook klassieke muziek en covers herkennen. Lukt het niet om met Shazam een nummer te herkennen, probeer het dan zeker ook nog even met SoundHound. – Lees meer over SoundHound.

#3 Musixmatch

De app Musixmatch is vooral bedoeld voor het opzoeken van songteksten bij muzieknummers. Je kunt dit vervolgens regel voor regel met de muziek laten meelopen. Zo weet je niet alleen wie de artiest van het nummer is en hoe het nummer heet, maar kun je het liedje ook lekker meezingen. Tegen betaling raak je de advertenties kwijt, kun online songteksten lezen en je muziek op tv analyseren.

Musixmatch is ook geschikt om nummers te herkennen. Tik onderin het menu op Identificeren om de functie te activeren. Je houdt de iPhone in de richting van een speaker en Musixmatch levert je niet alleen de titel van het nummer, maar ook de songtekst. Weet je niet meer hoe een liedje heet maar herinner je je wel wat zinnetjes uit de songtekst, dan kan Musixmatch je ook verder helpen. Daarnaast kun je de app koppelen met de muziekdienst die je gebruikt, zoals Apple Music of Spotify. Er is ook een Apple Watch-app zodat je songteksten kan aflezen vanaf je horloge. Met het betaalde Musixmatch Premium heb je geen advertenties en zijn je songteksten offline beschikbaar.

Gaat het je alleen om nummers herkennen, dan vinden we Musixmatch de minst sterke keuze, omdat de app tijdens onze test lang niet alle nummers herkende. Ook is het verplicht om je aan te melden voordat je de app kan gebruiken.

We schreven eerder al een uitgebreider artikel over Musixmatch.

#4 Deezer SongCatcher

Streamingdienst Deezer heeft een eigen functie om muziek te herkennen met de naam SongCatcher. Daarbij wordt net als bij Musixmatch gebruik gemaakt van de ACRCloud-technologie. Het voordeel voor Deezer-gebruikers is dat de herkenning al zit ingebouwd in de app, zodat je liedjes die je ontdekt hebt meteen in een favorietenlijstje of speellijst kun tzetten. De SongCatcher werkt in zowel de gratis als betaalde variant van Deezer. Een nadeel is dat er geen geschiedenis bewaard wordt van je herkende nummers, tenzij je een nummer meteen aan je bibliotheek toevoegt.

Bekijk ook Deezer SongCatcher nu op iOS: muziek herkennen zonder Shazam Deezer heeft SongCatcher in de iPhone-app beschikbaar gesteld. Dit is een alternatief voor Shazam om muziek te herkennen en is te vinden in de bestaande app van Dezer. Je kunt gevonden nummers meteen afspelen of aan een favorietenlijst toevoegen.

#5 MusicID

Hou je niet zo van al die extra’s, dan is MusicID een goed alternatief om muziek te herkennen. Deze app is veel rustiger qua opzet en levert je snel de titel van een nummer. De werking is hetzelfde: laat de app luisteren naar de muziek en je krijgt meteen de titel van de song, de artiest, de link naar de iTunes Store en linkjes naar de muziekvideo. Je ziet ook meteen de albumhoes.

Bij elk herkend nummer kun je een notitie maken, zodat je weet waar je was en met wie. Je kunt in de app ook meer informatie over de betrokken artiest en soortgelijke artiesten opvragen. Zo kun je zien of een artiest in tv-series en films heeft opgetreden. De app functioneerde probleemloos tijdens het testen, al is de app al een tijdje niet meer bijgewerkt. Zo is er geen ondersteuning voor de schermren van de iPhones zonder thuisknop.

#6 Snapchat

Je zou het misschien niet zeggen, maar ook het populaire Snapchat heeft de mogelijkheid om muziek te herkennen. Terwijl de meeste mensen de app gebruiken om kunstwerken van hun selfies te maken, kun je met Snapchat ook liedjes opzoeken die je op de radio voorbij hoort komen. Het grote voordeel is dat veel mensen gebruik maken van Snapchat en daarom de app toch al op hun iPhone hebben geïnstalleerd.

Het opzoeken van een nummer werkt heel simpel. Zorg dat je de camera in Snapchat hebt geopend en houd vervolgens het scherm ingedrukt met één vinger. Je ziet allerlei muzieknootjes door het beeld heen vliegen. Snapchat zoekt het liedje via Shazam op, waarna je de mogelijkheid krijgt om het af te spelen via Apple Music of Spotify.

