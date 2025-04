Filmpjes kijken terwijl je aan het autorijden bent is natuurlijk allesbehalve veilig, maar wat nou als je geparkeerd staat? Het gemiddelde CarPlay-scherm is vaak een stuk groter dan het scherm van de iPhone, dus het zou best van pas kunnen komen als je ergens (langdurig) geparkeerd staat en iedereen in de auto via het CarPlay-scherm een video kan kijken. Onlangs zijn er twee apps in de App Store verschenen die dat mogelijk maken, al is er eentje op verzoek van Apple alweer teruggetrokken.

Filmpjes kijken via CarPlay

De eerste app die de App Store gehaald heeft met deze functie, heet Sidecar. De app bestaat al lange ren laat je gegevens van je auto uitlezen via een OBD-scanner. De app kreeg echter een nieuwe (betaalde) functie waarmee je een webbrowser op je CarPlay-scherm kon gebruiken als je geparkeerd staat. Daardoor was het ook mogelijk om filmpjes op je CarPlay-scherm af te spelen.

Maar ondanks dat de update gewoon in de App Store stond, is deze nu toch weer verwijderd. Apple staat niet toe dat apps op deze manier het CarPlay-scherm gebruiken. Sterker nog: er is maar een beperkte categorie apps dat gebruik mag maken van CarPlay, waaronder communicatie-apps, muziekapps, navigatie-apps en parkeerapps. Het CarPlay-scherm mag dan ook alleen voor deze doeleinden gebruikt worden.

De maker van Sidecar laat via Threads weten dat hij een telefoontje van Apple kreeg met het verzoek om de functie weer te verwijderen. Hij heeft wel een verzoek bij Apple ingediend om dit toch mogelijk te maken. Het is onduidelijk

Maar er is nog een andere app die nagenoeg hetzelfde doet. Met TDS Video kun je je volledige scherm van je iPhone streamen naar allerlei apparaten, zoals een Mac. Maar de app werkt dus ook in combinatie met CarPlay. TDS Video maakt daarvoor gebruik van de functie voor het maken van een schermopname van je iPhone. Je gebruikt de app dan ook door eerst de schermopnameknop in het Bedieningspaneel ingedrukt te houden en te kiezen voor TDS Video. Vervolgens start je de opname en open je de app op CarPlay.

In de instellingen van de app kun je aangeven hoe je iPhone-scherm gespiegeld moet worden op je CarPlay-display. Omdat de YouTube-app het beeld bij een schermopname niet blokkeert, kun je op deze manier dus filmpjes afspelen op je CarPlay-scherm. Maar er is ook een optie om een video uit de Bestanden- of Foto’s-app rechstreeks naar het CarPlay-scherm te sturen.

Met de TDS Video-app uit de App Store werkt dit alleen als je met de auto stilstaat, maar met de Testflight-versie kun je het zelfs tijdens het rijden gebruiken. Dit raden we ten strengste af, omdat dit gevaarlijke situaties op kan leveren. Het is dan ook vooral bedoeld om te laten zien wat er nu eigenlijk mogelijk is met CarPlay. Op dit moment staat de TDS Video-app nog wel in de App Store, maar dat zal waarschijnlijk zeer snel veranderen.