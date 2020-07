Een reis plannen vraagt dit jaar meer voorbereiding

Het plannen van de vakantie verloopt dit jaar iets anders dan je gewend bent. Je moet op veel meer plekken reserveren, kunt niet zomaar spontaan ergens de grens over gaan en moet zorgen dat je alle documenten (zoals paspoorten) bij de hand hebt. Gelukkig zijn er speciale apps die het plannen van een vakantie makkelijker maken. Dit zijn onze favorieten!



Met deze apps kun je het beste je vakantie plannen:

Nieuw in iOS 14! Gidsen in Apple Kaarten

Gidsen in Apple Kaarten is een nieuw onderdeel in iOS 14 en iPadOS 14. Het kan je helpen als je op vakantie bent en niet goed weet waar je heen moet. Je kunt er ook inspiratie opdoen om zelf ideeën te bedenken. Het zijn dus een soort reisgidsen met tips voor attracties, uitjes en meer. Vanaf najaar 2020 kun je ze gebruiken.

Bekijk ook Zo gebruik je Gidsen in Apple Kaarten vanaf iOS 14 Met Gidsen in Apple Kaarten krijg je de beste locaties voor jouw wensen op bijvoorbeeld een vakantie. Samen met bekende merken zoals Lonely Planet maakt Apple handige reisgidsen en overzichten voor bijvoorbeeld wandelingen en restaurants.

Vakantie plannen met iPhone-apps

In reisgidsen kun je lekker wegdromen over verre vakantieoorden, exotische drankjes of een geweldige camping waar de kinderen zich lekker kunnen uitleven. Maar om ervoor te zorgen dat de vakantie net zo succesvol verloopt als in de folders, zul je aan de slag moeten met een planning. Wat ga je eigenlijk doen, wat moet je nog regelen? Als je graag georganiseerd op reis gaat, helpen deze apps je orde in de chaos van het reizen te scheppen en ga je met een duidelijke planning onderweg. Bekijk ook onze lijst met apps voor koffers inpakken.



iCulture adviseert: TripIt – Travel Organizer

Met TripIt kun je reizen plannen en het handige daarbij is dat de app allerlei informatie automatisch kan inlezen. Stuur de reserveringen van vluchten, hotels, autohuur en restaurants gewoon door naar TripIt en de app maakt een duidelijke planning. Na aanmelding is TripIt een verademing voor reizigers die ingewikkelde reizen gaan maken. De makers willen vooral ervoor zorgen dat je niet verzuipt in boekingen en reserveringen. Informatie zoals je reserveringsnummers en de geboekte stoelnummers kun je onderweg maar moeilijk terugvinden.

Met TripIt verzamel je alle informatie voor je reis op één plek. Zo’n bundeling van informatie wordt Itinerary genoemd. Stuur bijvoorbeeld een e-mail van je vliegmaatschappij door naar TripIt en je weet meteen dat deze netjes opgeslagen wordt om later te raadplegen. Gebruik je Gmail, dan kun je er met de functie Auto Import voor zorgen dat de juiste e-mails vanzelf in je Itinerary terechtkomen. TripIt gebruikt hiervoor een set handige filters. Naast gegevens van je hotel en vlucht kun je ook kaarten, informatie over huurauto’s, openbaar vervoer en evenementen raadplegen.

TripIt werkt erg handig, ook al oogt het ontwerp wat ouderwets. Informatie delen met andere TripIt-gebruikers is een groot voordeel. Door alles met je agenda te synchroniseren lukt het om een uitgekiend reisplan te maken, dat je makkelijk met anderen kunt delen.

Er is via een in-app aankoop ook een Pro-abonnement van TripIt beschikbaar, voor mensen die het hele jaar reizen. Dit is alleen de moeite voor veelreizigers. Je krijgt hiermee bijvoorbeeld realtime waarschuwingen als je vlucht is vertraagd, je kunt je stoelnummers makkelijk registreren en krijgt een waarschuwing als je recht hebt op een refund. – Lees meer over TripIt in onze appbespreking.

TripCase

TripCase lijkt in veel opzichten op TripIt. In een Itinerary verzamel je allerlei reisinformatie, zodat je niet op meerdere plekken naar bijvoorbeeld vluchtinformatie of hotelboekingen hoeft te zoeken. Nieuwe items in de lijst voeg je handmatig in of stuur je door via e-mail.

Erg veel verschillen tussen TripCase en TripIt zijn niet qua insteek: beide apps bundelen reisinfo en laten je meerdere reizen plannen. Hoewel het een kwestie van smaak is, bevalt wat ons betreft de vormgeving met kaarten waarop items vermeld staan, iets beter. Op een kaart staan bijvoorbeeld snelkoppelingen naar de kaart, de telefoonfunctie en navigatie naar de gekozen locatie. Wordt de lijst van activiteiten wat langer, dan biedt de Timeline View uitkomst, waarin de activiteiten kort onder elkaar staan vermeld. De app is volledig gratis, inclusief meldingen over vluchten en werkt ook op de Apple Watch.



Tripsy

Alsof er nog niet genoeg apps zijn met ‘trip’ in de naam: ook Tripsy doet een gooi naar een plekje op jouw iPhone. Deze app bevat alle informatie die je nodig hebt op reis, zoals de boekingsbevestiging van hotel, vlucht en kaartjes van bezienswaardigheden en evenementen waar je naartoe wilt. Met het plusje voeg je je eerste trip toe, voorzien van een afbeelding van jouw bestemming. Vervolgens kun je bezig gaan met het toevoegen van details over reis en verblijf. Eventueel kun je hier handige details noteren, zoals de deurcode van de Airbnb, het stoelnummer in het vliegtuig of het boekingsnummer van een activiteit.

Je synchroniseert alle info met iCloud, zodat je ook op andere toestellen zoals de iPad en Apple Watch toegang hebt tot de informatie. Reisgenoten kunnen ook de trip bewerken en activiteiten toevoegen, maar hiervoor moet je wel betalend gebruiker zijn. Ook moet je betalen als je reisdocumenten wilt opslaan. Daardoor is Tripsy alleen interessant voor mensen die vaak op vakantie gaan en daarbij veel te regelen hebben.

Culture Trip

Culture Trip is een website waarop je allerlei nuttige informatie vindt over je volgende trip. Je kunt hiermee artikelen en video’s bekijken, gemaakt door lokale schrijvers, fotografen en filmmakers. Je kunt ook aanbevelingen delen met je vrienden. Zo ontdek je musea, clubs, stranden en activiteiten zoals wandelingen. De app biedt inspiratie en probeert te zorgen dat je als een local je bestemming kunt ontdekken. Je kunt in de app ook een todo-lijst aanmaken van dingen die je wilt doen. Ook heb je offline toegang tot je reisschema en uiteraard krijg je hulp bij het boeken van je hotel, want dat is het verdienmodel van deze app.

Lonely Planet

Bij Lonely Planet denk je meteen aan de papieren gidsen, maar deze reisdienst heeft ook een uitstekende app waarmee je grote steden kunt gaan ontdekken. Ook in de gratis versie is veel nuttige informatie te vinden. Je krijgt aanbevelingen, kunt kaarten bekijken en hebt eventueel de mogelijkheid om een stadsgids offline te downloaden. Er zitten meer dan 40 steden in, waaronder favorieten als Barcelona en Parijs, maar ook minder gangbare bestemmingen zoals Kyoto en Montreal. Na het downloaden van een stadsgids krijg je een overzicht van de stad, een budgetplanner zodat je weet wat je kunt verwachten en een valuta-omrekentool. Bij elke stad is er een kaart met daarop de attracties aangegeven. Je ziet restaurants, hotels en shopping-bestemmingen. Dit kun je filteren, zodat je alleen de dingen te zien krijgt je jij leuk vindt, die bij je in de buurt zijn of die binnen je budget passen.

TripAdvisor

TripAdvisor verdient geld met hotelboekingen, maar biedt ook flink wat informatie over bestemmingen. Je krijgt lijsten van topattracties, restaurants en meer. Ook kun je reisschema’s maken door de plekken op te slaan die je interessant vindt. Je gebruikt hiervoor de Trips-functie in de app. Deze kun je privé houden of openbaar maken, zodat anderen ze ook kunnen zien.

TripAdvisor is onder andere handig vanwege de foto’s en ervaringen van andere reizigers. Terwijl het hotel vaak fraaie foto’s van riante hotelkamers publiceert is het natuurlijk veel interessanter om te zien hoe het er in werkelijkheid uit ziet. Zoek je naar een stad of bestemming, dan zie je trips, foto’s, reviews en andere info met ideeën en inspiratie. Er is ook een forum, voor als je specifieke vragen hebt.

Visit a City

Dit is een app voor mensen die van citytrips houden. Je hebt daarbij vaak het probleem: hoeveel tijd heb je nodig per bezienswaardigheid? En hoe haal je zoveel mogelijk uit de beperkte tijd? Want vaak blijf je maar een weekend in een bepaalde stad. De app helpt je met het groeperen van activiteiten die vlakbij elkaar liggen. Je vult een stad in en de app geeft je op basis van het aantal dagen een schema van wat je kan doen. Je hoeft zo weinig mogelijk te reizen. Je krijgt ook een schatting van hoeveel tijd je per plek gaat doorbrengen.

Je kunt het voorgestelde reisschema wijzigen door de dag aan te passen, of de hoeveelheid tijd die je ergens wilt doorbrengen. Ook kun je attracties helemaal uit de lijst halen. Ook moet je zelf lunch- en koffiepauzes inplannen. De app verdient geld met tours die je vanuit de app kunt boeken. Daarnaast vind je algemene toeristische informatie.



TripScout

TripScout combineert artikelen en video’s van lokale experts en bekende uitgevers op het gebied van reizen. Je krijgt volgens de app een persoonlijke reisgids die altijd up-to-date is. Het is geschikt voor bestemmingen wereldwijd. Ook kun je een reisschema bouwen op basis van de plekken die je wilt ontdekken. Misschien klinkt dat niet erg gepersonaliseerd, maar TripScout kan rekening houden met je reisdata, budget en interesses. Er wordt ook nog rekening gehouden met de grootte van je reisgezelschap. De app is offline te gebruiken, zodat je geen last hebt van roaming. Alleen voor iPhone.

We hebben ook een overzicht van apps om je koffer te pakken!

Bekijk ook Koffers pakken? Deze apps helpen je met inpaklijsten op iPhone en iPad Voordat je op vakantie kunt gaan, zul je eerst de koffer moeten inpakken. Vind jij dat ook zo vervelend en vergeet je altijd wel iets? Dan vind je hier de beste iPhone- en iPad-apps die je helpen met het maken van een inpaklijst.

Andere apps voor vakantie plannen

Er zijn nog veel meer apps die je kunnen helpen bij het plannen van je vakantie. Hier een greep uit nog wat andere apps:

Reisapp Buitenlandse Zaken (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Goed voorbereid op reis, met nuttige informatie voor als je je paspoort kwijt bent.

Roadtrippers - Trip Planner (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Deze app is bedoeld voor mensen die met de auto reizen. Vul je begin- en eindpunt in en de app berekent de route. Je kunt vervolgens op het tabblad Places zien welke eet- en slaapgelegenheden en bezienswaardigheden er onderweg zijn. Zo kun je makkelijk een autotrip met handige tussenstops maken. Zie foto.

, iOS 12.0+) - Deze app is bedoeld voor mensen die met de auto reizen. Vul je begin- en eindpunt in en de app berekent de route. Je kunt vervolgens op het tabblad Places zien welke eet- en slaapgelegenheden en bezienswaardigheden er onderweg zijn. Zo kun je makkelijk een autotrip met handige tussenstops maken. Zie foto. KAYAK: Tickets, Hotels, Auto's (gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV , iOS 12.3+) - Kayak is vooral handig voor vluchten, hotels en huurauto’s boeken, maar in de afdeling Trips kun je ook alle reisplannen per e-mail toevoegen.

/ , iOS 12.3+) - Kayak is vooral handig voor vluchten, hotels en huurauto’s boeken, maar in de afdeling Trips kun je ook alle reisplannen per e-mail toevoegen. PackPoint: Reisgenoot (gratis, iPhone + IAP , iOS 12.0+) - Niet zo zeer handig bij het plannen van een reis, maar voor bij het inpakken van je koffer. De app maakt een paklijst op basis van jouw bestemming en duur van de reis. Ook je activiteiten worden meegenomen.

, iOS 12.0+) - Niet zo zeer handig bij het plannen van een reis, maar voor bij het inpakken van je koffer. De app maakt een paklijst op basis van jouw bestemming en duur van de reis. Ook je activiteiten worden meegenomen. Rome2rio: Trip Planner (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Vertel tussen welke steden je wilt reizen en deze app geeft je een overzicht van de mogelijkheden. Geen gewone reisplanner, maar eentje gericht op de vakantieganger.

CityMaps2Go – Offline Maps (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Offline je reis plannen en kaarten raadplegen. We hebben een uitgebreidere lijst met offline kaartenapps voor je.