We hebben de beste Nederlandse iPhone-apps voor je bijeen gebracht in dit overzicht van iCulture. Of je nou beginnend of ervaren iOS-gebruiker bent: deze apps wil je op je iPhone hebben!

Beste Nederlandse apps

Wekelijk bekijken we op de iCulture-redactie tientallen nieuwe apps die in de App Store verschijnen. Welke Nederlandse apps moet je hebben, welke zijn de moeite waard? Dat vind je in dit overzicht met de beste Nederlandse apps, die we hebben ingedeeld per categorie. Bekijk ook ons maandelijkse overzicht van de beste Nederlandse apps met alle nieuwkomers die de moeite zijn om te bekijken! We hebben in deze lijst alleen apps opgenomen die zich richten op Nederlandse gebruikers. Er zijn ook apps die door Nederlanders worden gemaakt maar in hoofdzaak internationaal zijn gericht, zoals Halide en Darkroom. Omdat deze apps niet ‘typisch Nederlands’ zijn vind je ze in gespecialiseerde applijsten zoals voor de beste fotobewerkings-apps.

Alle apps staan in willekeurige volgorde. Het wil dus niet zeggen dat de eerstgenoemde ook de beste is.

Het gaat in onderstaande lijst om Nederlandstalige apps, gemaakt door Nederlandse ontwikkelaars en bedrijven. Daardoor kan jouw favoriete app niet in het lijstje staan. We noemen bijvoorbeeld wel Videoland (want dat is Nederlands), maar niet Netflix.

Wil je weten welke apps in een bepaald jaar het best waren? Kijk dan eens naar de iCulture Awards. Tot en met 2018 hebben we elk jaar prijzen uitgereikt voor de beste Nederlandse apps, de beste Belgische apps en de beste nieuwkomer!



Beste Nederlandse nieuwsapps voor iPhone

In deze categorie vind je de beste nieuwsapps, gemaakt door kranten, nieuwssites en door tv-organisaties zoals NOS en RTL.

NOS (gratis, iPhone/iPad/ Watch / TV , iOS 11.0+) - Veelzijdige nieuwsapp van de NOS met nieuws, sport, video’s en weer/verkeer. Vaak de snelste met meldingen van belangrijk nieuws. Vaak ook live-uitzendingen tijdens belangrijke sportevenementen.

/ , iOS 11.0+) - Veelzijdige nieuwsapp van de NOS met nieuws, sport, video’s en weer/verkeer. Vaak de snelste met meldingen van belangrijk nieuws. Vaak ook live-uitzendingen tijdens belangrijke sportevenementen. NU.nl (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Duidelijke categorieën en lekker korte artikelen, aangevuld met tv-gids en sportuitslagen, naast een snelle nieuwsselectie voor algemeen nieuws, economie, sport en tech.

iCulture.nl (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Dé app die iedereen op zijn iPhone moet hebben. In de iCulture-app lees je elke dag het laatste nieuws over iPhone, iPad en Apple. Alles wat je nodig hebt om op de hoogte te blijven.

NOS Teletekst (gratis, iPhone/iPad, iOS 10+) - Teletekst op je iPhone, inclusief apart toetsenbord om pagina’s mee op te vragen. Favoriete pagina’s kan je direct bezoeken.

De Correspondent (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Audioverhalen en podcast van deze bekende nieuws- en opiniewebsite.

AD (gratis, iPhone + IAP , iOS 12.0+) - Interface met veel foto’s. Geeft meldingen bij belangrijk nieuws en de menuknoppen leiden je meteen naar de meest gelezen berichten, sport, showbizz en fotoseries. Maar pas op: het AD waarschuwt voor ‘mild seksuele inhoud en naaktheid’ in de artikelen.

, iOS 12.0+) - Interface met veel foto’s. Geeft meldingen bij belangrijk nieuws en de menuknoppen leiden je meteen naar de meest gelezen berichten, sport, showbizz en fotoseries. Maar pas op: het AD waarschuwt voor ‘mild seksuele inhoud en naaktheid’ in de artikelen. de Volkskrant - Nieuws (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Uit dezelfde keuken als het AD, maar voor een wat meer intellectuele doelgroep. Er zijn aparte pagina’s voor politiek nieuws en opinie, met de columns waar Volkskrant bekend om staat. App Store-omschrijving waarschuwt voor ‘mild realistisch geweld’.

, iOS 11.0+) - Uit dezelfde keuken als het AD, maar voor een wat meer intellectuele doelgroep. Er zijn aparte pagina’s voor politiek nieuws en opinie, met de columns waar Volkskrant bekend om staat. App Store-omschrijving waarschuwt voor ‘mild realistisch geweld’. Blendle (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 11.0+) - Was ooit de meest innovatieve nieuwsapp van Nederland. Nu je niet meer de artikelen per stuk kan afrekenen is de drempel een stuk hoger geworden.

, iOS 11.0+) - Was ooit de meest innovatieve nieuwsapp van Nederland. Nu je niet meer de artikelen per stuk kan afrekenen is de drempel een stuk hoger geworden. Topics NL (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Nieuwsapp van de Persgroep, waarin je artikelen uit 13 verschillende kranten leest. Gratis voor abonnees van de aangesloten kranten. Krijgt niet meer zo vaak een update.

RTL Nieuws (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Multimediale nieuwsapp van RTL, met actuele nieuws- en sportberichten, een grote roddelsectie (RTL Boulevard), financieel nieuws (RTL Z), een livestream van RTL4, nieuwsuitzendingen en fragmenten uit nieuwsbulletins.

De Telegraaf nieuws (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 12.0+) - Overzichtelijke nieuws-app van De Krant van Wakker Nederland, met nadruk op entertainment, financieel nieuws, vrouwen en verschillende sporten. Je kan favoriet nieuws bewaren, populaire berichten bekijken en het nieuws in foto’s zien.

+ , iOS 12.0+) - Overzichtelijke nieuws-app van De Krant van Wakker Nederland, met nadruk op entertainment, financieel nieuws, vrouwen en verschillende sporten. Je kan favoriet nieuws bewaren, populaire berichten bekijken en het nieuws in foto’s zien. BNR Nieuwsradio (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - App van radiozender BNR met nieuws, live radio en file- en flitsinformatie. Ontvang pushberichten voor nieuwe programma’s, stel je eigen afspeellijst samen en luister die op elk moment (offline) terug.

Andere apps in de categorie nieuws zijn: NOS Jeugdjournaal, FD, NRC Handelsblad, NRC Next, Autoweek en Hart van Nederland. Er zijn ook diverse regionale nieuwsapps, onder andere van RTV Noord en Omrop Fryslan.

Nuttige Nederlandse apps voor je iPhone

Deze apps komen altijd van pas:

DigiD (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Onmisbaar als je dingen met de overheid wilt regelen.

CheckID voor DigiD (gratis, iPhone, iOS 13.1+) - Identificeren voor als er geen NFC in je paspoort zit.

Aangifte 2019 (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Voor je belastingaangifte.

Berichtenbox (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Bekijk berichten van de overheid.

KopieID (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Veilige kopie maken van je ID-bewijs.

CoronaMelder (gratis, iPhone, iOS 13.5+) - Help het coronavirus stoppen.

BeterDichtbij (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - Altijd in contact met je arts of zorgverlener.

Stilte (€4,49, iPhone/iPad, iOS 13.0+) - Blokkeert meldingen en afleidingen van sociale media.

Tuinvogelgids (gratis, iPhone/iPad, iOS 14.0+) - Ontdek tuinvogels bij jou in de buurt.

Kenteken Check (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 11.0+) - Kenteken checken, zodat je geen miskoop begaat.

Beste Nederlandse weerapps voor iPhone

Hieronder vind je de belangrijkste Nederlandse weerapps. Er zijn ook andere bekende apps zoals Weather Pro, maar die worden gemaakt door buitenlandse aanbieders.

Buienalarm (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 9.3+) - Stel maximaal drie locaties in om een melding voor verwachte regen te ontvangen. Toont de buienverwachting voor komende uren in een handige grafiek.

+ , iOS 9.3+) - Stel maximaal drie locaties in om een melding voor verwachte regen te ontvangen. Toont de buienverwachting voor komende uren in een handige grafiek. Weerplaza - complete weer app (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Weerapp met bijna live informatie en veel aandacht voor cijfers en statistieken, bijvoorbeeld hoogste windsnelheid, de snelheid van de hoogste windstoot, de neerslagsom en de sneeuwdikte. Toont ook uitgebreide wintersportinformatie.

Buienradar - weer (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - De bekendste Nederlandse weersite doet zijn ding ook op de iPhone. Ontvang meldingen bij verwachte regen en weerwaarschuwingen. Zie waar het wanneer regent/sneeuwt en bekijk satellietbeelden van de bewolking. Kan niet inzoomen op de kaart, maar bevat wel file-informatie als extra.

, iOS 12.0+) - De bekendste Nederlandse weersite doet zijn ding ook op de iPhone. Ontvang meldingen bij verwachte regen en weerwaarschuwingen. Zie waar het wanneer regent/sneeuwt en bekijk satellietbeelden van de bewolking. Kan niet inzoomen op de kaart, maar bevat wel file-informatie als extra. Regenmelding (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 9.0+) - Weten wanneer er een bui valt doormiddel van meldingen en inzoomen op een kaart. In een vloeiende animatie zie je wanneer de regen aan je voorbij trekt. De volwassen broer van Buienradar.

, iOS 9.0+) - Weten wanneer er een bui valt doormiddel van meldingen en inzoomen op een kaart. In een vloeiende animatie zie je wanneer de regen aan je voorbij trekt. De volwassen broer van Buienradar. Weeronline (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 12.0+) - Een buienkaart, de temperatuur, het weerbeeld per dagdeel, het weer per drie uur inclusief temperatuurindicatie, weercijfers op allerlei gebieden en een vooruitblik voor de komende 14 dagen: Weeronline biedt het allemaal.

Zoek je nog meer Nederlandse weerapps voor je iPhone of iPad? Bekijk dan ook eens onderstaande lijst:

Beste Nederlandse reisapps voor iPhone

Bij de apps voor reizen vind je een breed aanbod, van trein- tot vakantie-apps.

9292 reisapp & route planner (gratis, iPhone, iOS 11.0+) - De bekendste app voor het openbaar vervoer.

Yellowbrick Parkeren (gratis, iPhone/iPad, iOS 8.0+) - Makkelijk parkeren op basis van je locatie, zonder dat je kleingeld nodig hebt.

VakantieVeilingen - Dagje uit (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Bieden op dagjes uit.

OVinfo (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 10.0+) - Een OV-app met actuele reisinformatie voor het openbaar vervoer.

, iOS 10.0+) - Een OV-app met actuele reisinformatie voor het openbaar vervoer. NS (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 10.0+) - Onmisbaar als je met de trein reist.

Schiphol Amsterdam Airport (gratis, iPhone, iOS 13.5+) - De app van Schiphol, met vertrek- en aankomsttijden en informatie op welke band je koffer ligt.

ANWB Vakantiehulp (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Deze app helpt je met alles rondom je vakantie.

Douane reizen (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Handige app om te weten wat je in je koffer mag meenemen.

Reisapp Buitenlandse Zaken (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Kijk naar welke landen je veilig kunt reizen.

GGD Reist mee (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Kijk welke vaccinaties je nodig hebt.

Kijk voor allerlei reis-apps rondom je vakantie ook in onze Vakantiespecial. Verder hebben we round-ups voor openbaar vervoer-apps in het algemeen en trein-apps.

Beste Nederlandse financiële apps voor iPhone

Hier vind je de apps van bekende Nederlandse banken, maar ook apps die met budgetten en uitgaven te maken hebben.

ING Bankieren (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.4+) - De app van ING is op iPhone, iPad, iMessage en Apple Watch aanwezig. Handig afrekenen door het scannen van een QR-code.

, iOS 12.4+) - De app van ING is op iPhone, iPad, iMessage en Apple Watch aanwezig. Handig afrekenen door het scannen van een QR-code. Rabobank (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Allerlei bankzaken regelen, zoals pas blokkeren en geld overboeken.

ABN AMRO (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.3+) - Saldo en bij- en afschrijvingen checken, geld overboeken, betalen met iDEAL en meer.

Tikkie (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - De bekendste app om betaalverzoeken te doen.

bunq (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.3+) - Innovatieve bank, die alleen met een app werkt.

iDEAL (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - iDEAL-codes aanmaken en scannen om een betaling te doen.

ASN Mobiel Bankieren (gratis, iPhone/iPad/ Watch , iOS 12.0+) - App van deze milieubewuste bank.

, iOS 12.0+) - App van deze milieubewuste bank. BTW Pro (€1,09, iPhone/iPad/ Watch , iOS 14.0+) - Handige app voor je BTW-berekeningen.

Meer ideeën voor financiële apps vind je in ons overzicht van apps om geldzaken te beheren.

Beste Nederlandse navigatie-apps voor iPhone

Je vindt in deze categorie allerlei apps om de weg te vinden in de auto, in het water en op de fiets,

ANWB Onderweg (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Alles voor verkeer, parkeren en tanken.

ANWB Wegenwacht Pechhulp app (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Voor als je onderweg pech hebt.

TomTom GO Navigation (gratis, iPhone + IAP , iOS 13.0+) - De enige bekende navigatie-app die in Nederland wordt gemaakt.

, iOS 13.0+) - De enige bekende navigatie-app die in Nederland wordt gemaakt. benzine-Jip (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Brandstofprijzen opzoeken.

Flitsmeister (gratis, iPhone + IAP , iOS 11.0+) - Waarschuwt je voor flitspalen en andere vervelende zaken onderweg.

Voor meer navigatie-apps, kijk ook eens bij ons overzicht van de beste fietsapps, de beste watersport-apps en de beste wandelapps voor je iPhone. We hebben ook een overzicht met de beste navigatie-apps voor iPhone.

Beste Nederlandse entertainment-apps voor iPhone

Lees of luister digitale boeken op je iPhone, luister podcasts of radio.

Bekijk ook onze lijst met de beste podcast-apps voor je iPhone of de beste podcast- en radio-apps voor CarPlay.

Beste Nederlandse sportapps voor iPhone

Van voetbal tot sportzenders: hier vind je allerlei sportieve apps.

Voetbal International (gratis, iPhone/iPad, iOS 9.0+) - Bekendste voetbalblad en -site van Nederland.

Golf.nl app (gratis, iPhone, iOS 10.0+) - Dé app voor liefhebbers van golf. Bekijk ook onze lijst met de beste golfapps.

VISplanner (gratis, iPhone, iOS 9.0+) - Voor mensen die graag sportvissen.

Wedstrijdzaken (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - App van de KNVB voor voetbalwedstrijden.

NextMatch (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Bekijk wanneer de eerstvolgende wedstrijd van jouw favoriete voetbalclub is.

Bekijk ook onze lijst met de beste tennisapps voor iPhone.

Beste Nederlandse apps voor televisiekijken

Voor het kijken van televisieprogramma’s kun je terecht bij apps van tv-aanbieders, maar er zijn ook algemene apps waarmee je tv-programma’s kunt terugkijken.

NPO (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 9.0+) - Programma’s van de Publieke Omroep terugkijken, live televisie kijken en de tv-gids raadplegen via deze iOS-app. Je kan zoeken op laatste uitzendingen, populaire programma’s en de database van programma’s die je kan terugzien.

, iOS 9.0+) - Programma’s van de Publieke Omroep terugkijken, live televisie kijken en de tv-gids raadplegen via deze iOS-app. Je kan zoeken op laatste uitzendingen, populaire programma’s en de database van programma’s die je kan terugzien. RTL XL (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Recente programma’s van alle RTL-zenders terugkijken en je eigen afspeellijst samenstellen. Biedt ook toegang tot het complete archief van programma’s als Goede Tijden Slechte Tijden, VI en Expeditie Robinson, en bevat speciale modus gericht op kinderprogramma’s.

NLZIET (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 10.0+) - Programma’s terugkijken van de publieke omroepen en enkele commerciële zenders.

, iOS 10.0+) - Programma’s terugkijken van de publieke omroepen en enkele commerciële zenders. Ziggo GO (gratis, iPhone/iPad, iOS 11.0+) - Televisiekijken waar je maar wilt, tot 7 dagen terug. Je moet wel klant zijn bij deze kabelaanbieder.

T-Mobile TV Anywhere (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 9.0+) - Overal tv-kijken met T-Mobile Anywhere.

De volledige lijst voor televisiekijken op je iPhone en iPad vind je in onderstaand artikel.

Nederlandse apps voor shoppen op iPhone en iPad

Apps van supermarkten, om boodschappen te doen of om korting te krijgen.

Reclamefolder (gratis, iPhone/iPad, iOS 10.0+) - Bladeren door folders van vrijwel alle bekende winkels en winkelketens, nationaal en lokaal. Ingedeeld in handige categorieën en een handige alfabetische lijst met alle winkels. Biedt ook locaties en prikbord.

Albert Heijn (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - De iPhone-app van de Albert Heijn toont aanbiedingen, het productassortiment en duizenden recepten. Je kan ingrediënten toevoegen aan je boodschappenlijst en zelfs direct bestellen.

Jumbo Foodcoach (gratis, iPhone, iOS 12.0+) - Jumbo helpt je op weg met gezonde maaltijden.

Bekijk nog meer supermarkt-apps in onze round-up.

Marktplaats - koop en verkoop (gratis, iPhone/iPad, iOS 12.0+) - Nederlands’ grootste online handelsplaats heeft ook een iPhone-app waarmee je uitgebreid kan zoeken en bladeren door het assortiment. Ook een advertentie met foto’s plaatsen is geen probleem.

Scoupy (gratis, iPhone, iOS 10.2+) - Een app met honderden digitale kortingsbonnen die je kan inleveren bij allerlei winkels, restaurants en diensten in de buurt.

Thuisbezorgd.nl (gratis, iPhone/iPad/ TV , iOS 12.0+) - Geen zin om de deur uit te gaan? Bestel chinees, turks, grieks, pizza of snackfood vanuit je luie stoel. Alle deelnemende bezorgers hebben hun menukaarten keurig in Thuisbezorgd.nl staan.

Nederlandse apps van telecomproviders op iPhone en iPad

Met je telecomprovider heb je dagelijks te maken. Bekijk hier welke providers een goede app hebben.