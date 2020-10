Sterrenkijken op de Apple Watch: dit zijn de beste apps

Sterrenkijk-apps voor de Apple Watch

Sterrenkijken is een leuke bezigheid, maar het wordt nog leuker als je ook de sterren en planeten herkent. Met apps voor de Apple Watch kun je ‘s nachts de straat op, zonder dat je je iPhone steeds in de hand hoeft te houden. De apps in onderstaande lijst laten zien wat er aan de sterrenhemel te zien is.



De apps in onderstaande lijst laten zien welke sterren en planeten er boven je hoofd te zien zijn. Sommige kunnen zelfs een notificatie sturen, vlak voordat bijvoorbeeld het International Space Station (ISS) over je hoofd vliegt, of als er een meteorenregen wordt verwacht. De apps kunnen je ook vertellen wanneer het volle maan is.

iCulture adviseert: Star Walk 2 voor Apple Watch

Star Walk is waarschijnlijk de bekendste app om sterren te kijken – en het is ook een van de beste. Om te voorkomen dat je namen van sterren en planeten moet invoeren op het kleine schermpje van de Apple Watch, kun je ze bij Star Walk 2 gewoon inspreken. De app laat vervolgens zien waar het betreffende hemellichaam zich bevindt.

Je heft je pols op naar de sterrenhemel en de gyroscoop in de Apple Watch weet in welke richting je zit te kijken, al gebruiken ze daar wel een extra trucje voor dankzij het kompas in de iPhone. Star Walk kan je ook waarschuwen als ISS langskomt, bij meteorenregens en als er bijzondere planeten te zien zijn.

Solar Walk 2 voor Apple Watch

Een andere bekende app, die regelmatig in de aanbieding is. Solar Walk 2 richt zich vooral op het zonnestelsel en helpt bovendien om je kennis uit te breiden. De Apple Watch-app bevat quizvragen en eenvoudige informatie over de sterren en planeten. Wil je meer weten, dan kijk je verder in de bijbehorende iPhone-app. Daar vind je een duizelingwekkende hoeveelheid informatie, voorzien van animaties en simulaties. Je leert alles over fenomenen zoals het Noorderlicht, asteroïdengordels en de zonneregen. De informatie is afgestemd op jouw positie op de aardbol.

SkyView voor Apple Watch

SkyView is weer wat meer gericht op mensen die willen weten wat er boven hun hoofd afspeelt. Met de Sightings Engine van SkyView weet je precies wanneer het de moeite waard is om naar buiten te gaan. Op de Apple Watch zie je een lijst van objecten die je kunt bekijken, gesorteerd op tijdstip. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zichtbare planeten, satellieten en maansverduisteringen. Notificaties houden je op de hoogte van bijzondere gebeurtenissen, zodat jij net op tijd naar buiten kunt rennen om die ene bijzondere meteorietenregen te zien.

Sky Guide voor Apple Watch

Met Sky Guide heb je een handige ‘plattegrond’ van de sterrenhemel op je pols. De app laat je op een makkelijke manier weten wat de moeite waard is om te bekijken, op het moment dat jij omhoog staat te koekeloeren. Met een snelle blik zie je welke sterrenstelsels en planeten zichtbaar zijn op het moment en op de plek waar jij wilt sterrenkijken. Je kunt ook notificaties krijgen bij meteorenregens en andere gebeurtenissen. Op basis van je locatie krijg je op het juiste moment te zien wanneer ISS langskomt. Vanuit de app kun je meteen een tweet sturen naar de astronauten die aan boord zijn.

Luminos voor Apple Watch

De duurste app uit deze lijst is Luminos, een app voor mensen die zijn uitgekeken op sterren en planeten. Luminos toont live kaarten van de satellieten op je Apple Watch en vertelt je tijdig wanneer er iets te zien is. Bijvoorbeeld als de Hubble-ruimtetelescoop te zien is of wanneer de ISS langskomt.

Sky Live voor Apple Watch

Met deze app krijg je te zien of de omstandigheden goed zijn om te gaan sterrenkijken: is de hemel helder genoeg om iets te zien, wanneer gaat de zon onder, in welke maanfase zitten we? Je krijgt met deze app ook te zien op welk tijdstip de planeten recht boven je hoofd staan, zodat je ze goed kunt zien. Op de iPhone vind je een overzichtelijk dashboard met alle informatie die je als sterrenkijker nodig hebt, terwijl je op de Apple Watch een wat compactere weergave vindt. Vooral handig voor mensen die van tevoren willen plannen.

Night Sky

Night Sky is een augmented reality-planetarium voor de iPhone en iPad. Maar er is ook een Apple Watch-app, die je op de hoogte houdt van sterrenstelsels, in welke richting je moet kijken en of de omstandigheden voor sterrenkijken goed zijn. Je kunt gemakkelijk sterren en planeten herkennen en zien wanneer het ISS over vliegt. De app is nog gratis ook.

Veel van deze apps kun je natuurlijk ook gewoon op de iPhone bekijken. Vaak kun je dan met augmented reality zien wat er te beleven valt aan de nachtelijke hemel.