Fietsen met je Apple Watch

Met de Apple Watch heb je een uitgebreid sporthorloge om je pols. De Apple Watch kan tientallen sporten meten, waaronder binnenshuis en buitenshuis fietsen. Of wielrennen, als je het liever nog iets sportiever aanpakt. Of je nu op de fiets naar je werk gaat of in je vrije tijd gaat een rondje rijdt: met onderstaande apps achterhaal je precies de afstand en verzamel je allerlei andere nuttige statistieken. Rechtstreeks op je pols, zonder dat je je iPhone erbij hoeft te pakken. Dus geen kans op een bekeuring.

In dit artikel lees je over:

Welke wielren- en fietsapps voor de Apple Watch zijn goed?

Wil je nog meer technologie op de fiets, dan zou je ook de fietscomputers van Garmin of Polar kunnen monteren. Of als je nog een stap verder wilt gaan: een vermogensmeter. Deze kun je vervolgens laten communiceren met je iPhone, zodat je een nog nauwkeuriger inzicht in je prestaties krijgt. Wij gaan eerst aan de slag met de Apple Watch en de apps die je daarop kunt gebruiken.

Fietsapps op de Apple Watch moeten aan een aantal eisen voldoen. Het is niet altijd lekker weer, dus een app moet goed te bedienen zijn, ook met natte handen of met handschoenen aan. De Digital Crown is daarbij je vriend, maar lang niet alle apps zijn met draaien en tikken te bedienen. Apple’s eigen Workout-app werkt bijvoorbeeld met vegen, waarbij je tussen het pauzeerscherm, het sportdashboard en de muziekknoppen kunt vegen. Gelukkig kun je het starten en stoppen van de workout wel met stemcommando’s via Siri regelen.

Een ander probleem is dat je tijdens het fietsen in de stad niet continu kunt doorfietsen, dus als je je prestaties nauwkeurig wilt meten moet de app automatisch pauzeren als je bij een stoplicht staat. Strava kan dat wel, Apple’s eigen Workout-app niet. Ook is het handig als je je fietsrondjes in de stad kunt onderscheiden van je langere toerritten in het weekend. Bij Strava kan dat wel, bij Apple’s eigen Workout-app niet. Het loont dus de moeite om even goed te kijken welke app bij jou past.

Hoe dan ook: met de juiste apps heb je met de Apple Watch een prima fietscomputer om je pols, die nauwkeurig is en achteraf een mooi kaartje laat zien waar je bent geweest.

#1 Workout-app

Eigenlijk heb je geen aparte app nodig om te fietsen. Een van de beste apps is standaard al aanwezig: de Workout-app van Apple zelf. Het is ideaal omdat het zo gemakkelijk te bedienen is. Met de snelle startfunctie kun je meteen wegfietsen en tijdens het fietsen krijg je alle noodzakelijke info.

Eventueel kun je het mini-dashboard van de Workout-app aanpassen. Heb je een Apple Watch met ingebouwde GPS (vanaf de Series 2) dan kun je ook de afgelegde route vastleggen, zonder dat je je iPhone hoeft mee te nemen. Tijdens het fietsen kun je op elk moment pauzeren, bijvoorbeeld om de muziekfunctie te starten.

Bekijk ook Zo kun je workout-data op de Apple Watch aanpassen Op de Apple Watch kun je zelf bepalen welke workout-data je tijdens het sporten op het scherm ziet. Deze tip legt uit hoe je dit aanpast, afhankelijk van het type sport of workout.

Je kunt de Workout-app ook voor indoor ritten gebruiken. Er is namelijk een speciale Binnen fietsen-workout beschikbaar. Hierbij wordt rekening gehouden met andere omstandigheden, zodat ook voor binnenritten de meting nauwkeurig wordt gedaan.

Bij het doen van een workout kun je kiezen of je een open doel wilt, een tijd, afstand of calorieëndoel. Wij kiezen meestal een open doel, omdat je dan gewoon kunt blijven doorfietsen en op het display toch wel te zien krijgt welke afstand of tijdsduur al is verstreken.

#2 Strava voor fietsen met de Apple Watch

Strava is de bekendste app onder wielrenners en fietsers en is uiteraard te vinden op de Apple Watch. De app kan zelfstandig metingen doen, zonder dat je een iPhone nodig hebt. Je zult daarvoor wel eerst op de iPhone een aantal stappen moeten doorlopen om bijvoorbeeld toestemming te geven voor je locatie en notificaties. Het mooie is dat Strava enkele gaten opvult die de standaard Workout-app laat liggen. Zo krijg je hoorbare aanwijzingen, pauzeert de app automatisch als je even afstapt en krijg je ook op de Apple Watch voldoende data te zien. Voor Apple’s eigen Workout-app kun je het beste de iPhone erbij pakken als je alle statistieken wilt zien.

Tijdens het fietsen zie je uiteraard alle relevante gegevens: afstand, tijd, hartslag, snelheid, hoogteverschillen en verbrande calorieën. Ben je lid van Strava Premium, dan krijg je ook je Suffer Score gezien, die aangeeft in elke hartslagzone je hebt getraind. Je kunt deze hartslagdata nog verder analyseren.

Zit er een vermogensmeter op je fiets, dan kun je met Strava ook nog de Power Zone-analyse bekijken. Je krijgt daarmee meer informatie over je trainingsbelasting en intensiteit, maar je kunt die data pas achteraf zien. Groot pluspunt van Strava is de community. Terwijl je met de Activiteit-app wel je workouts kun delen met anderen, valt er toch niet veel onderling te kletsen en je krijgt de prestaties van anderen ook niet gedetailleerd te zien. Je krijgt alleen te zien dat je vrienden een workout hebben gedaan of hun doel hebben gehaald. Wil je meer ervaringen uitwisselen, dan ben je beter af met Strava.

#3 Cyclemeter

Bij de meeste apps moet je achteraf je iPhone erbij pakken om flink wat statistieken te zien. Cyclemeter doet dat niet: die toont op de Apple Watch zelf allerlei nuttige cijfers. Je kunt meer dan 200 waarden bekijken op de Apple Watch, waaronder hartslag, cadans, snelheid en vermogen. Die gegevens kun je over meerdere schermen verdelen, zodat je heel veel informatie onder handbereik hebt. Met Force Touch kun je de app starten, stoppen en rondetijden vastleggen. Ook kun je notificaties krijgen over de tijd, afstand, intervallen en andere doelen die je voor jezelf hebt gesteld. Via de bijbehorende app kun je nog veel meer data zien dan op de Apple Watch. Verder heb je de mogelijkheid om trainingsschema’s en routes te gebruiken. Voor mensen die alle details over hun fietsritten onder handbereik op de Apple Watch willen hebben, is dit een heel erg complete app. Wil je alle functies van de Apple Watch-app gebruiken, dan is de Elite-upgrade van €10,99 vereist.

#4 WorkOutDoors

Ben je niet zo’n fan van app-abonnementen? Dan zou je de app WorkOutDoors kunnen overwegen, want je koopt de app in één keer voor €6,99. Vervolgens houdt de app precies bij waar je je rondje hebt gefietst en hoe je hartslag zich onderweg heeft ontwikkelt. Achteraf kun je ook precies je gemiddelde snelheid, hoogtemeters en calorieën inzien. De app laat je ook van alles zelf bepalen. Zo kun je zelf intervaltrainingen vormgeven en bepalen hoe de layout van de gegevens op je Apple Watch eruit ziet. Zo heb je altijd je ogen op wat voor jou belangrijk is. Als je wil kun je de app ook gebruiken om een routebeschrijving te volgen, eventueel van een geïmporteerde GPX-route. Het grootste voordeel van deze app is toch wel je privacy. De ontwikkelaar claimt namelijk géén gegevens van je te verzamelen.

#5 Aaptiv

Ben je beginner of baal je dat je altijd in je eentje moet gaan fietsen en zoek je wat aanspraak? Dan kan Aaptiv timeeen aantrakkelijke optie zijn. Deze app biedt meer dan 2500 audio-workouts en werkt dus vooral een soort personal trainer. Via AirPods of draadloze oordopjes ontvang je de aanwijzingen in je oor. Die trainingsschema’s zijn op allerlei sporten gericht, van hardlopen tot roeien tot krachttraining en yoga. Elke week komen er 30 nieuwe lessen bij. Om er gebruik van te maken moet je wel een betaald abonnement afsluiten. De fietsworkouts zijn bijvoorbeeld bedoeld voor binnenshuis fietsen, maar er zitten ook workouts bij voor mensen die op de triatlon het fietsen willen verbeteren. De workouts zijn ingesproken door gediplomeerde personal trainers. Al deze workouts kun je ook op de Apple Watch beluisteren, maar je moet ze dan wel eerst toevoegen aan je favorieten.

De workouts zijn gebaseerd op intensiteit en je kunt tijdens het sporten naar muziek luisteren (die je ook op het Apple Watch-scherm kunt bedienen). Via de Apple Watch hoor je de afstand, verbrande calorieën en andere informatie. Ook kun je via de bijbehorende app terug zien welke lessen je al hebt gedaan. Verwacht alleen niet te veel als het om statistieken gaat, want op dat punt heeft Aaptiv gewoon wat minder te bieden. Voor elk niveau zit er wel wat in. Wil je anderen enthousiast maken, dan kan dat ook: je kunt vrienden en familie een Guest Pass sturen, zodat ze een maand lang ongelimiteerd gebruik kunnen maken van Aaptiv.

Waarom staat Garmin er niet in?

Eén bekende naam ontbreekt in dit overzicht en dat is Garmin, een van de bekendste techmerken onder fietsers en wielrenners. Dat komt omdat de Garmin Connect-app niet op de Apple Watch werkt en ook dat heeft een reden: Garmin verkoopt namelijk liever de eigen Edge-fietscomputers voor aan het fietsstuur, met ANT-technologie. Deze kun je met de Garmin Vector-vermogensmeters en andere accessoires koppelen. En uiteraard ziet Garmin ook liever dat je Garmin-sporthorloges zoals de Fenix om je pols doet. Redenen genoeg voor Garmin om geen Apple Watch-app te ontwikkelen die concurreert met de eigen producten en diensten.

Stap je liever met de iPhone op de fiets of wil je een leuke fietstocht plannen voor je plezier? We hebben ook een applijst met de beste fietsapps voor de iPhone, die ook geschikt zijn voor mountainbikers.

Bekijk ook De beste iPhone-apps voor fietsvakanties, mountainbiken en recreatief fietsen Fietsvakantie? Of je nou gaat mountainbiken, wielrennen of rustig wil fietsen in Frankrijk: iCulture zet de beste iPhone-apps voor recreatieve fietser op een rij. We hebben apps voor als je mooie fietstochten wilt maken en als je je fietsprestaties wilt vastleggen met een app.

Andere tips en gidsen voor fietsers vind je hier: