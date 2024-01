Met tijdregistratie-apps voor je iPhone houd je eenvoudig bij hoeveel uur je aan een bepaalde taak of project werkt. Dat is een uitkomst voor freelancers en zzp'ers, maar kan ook handig zijn in andere situaties, bijvoorbeeld om bij te houden hoeveel uur je per week spendeert aan huishoudelijke klusjes of aan een hobbyproject. We zetten de beste tijdregistratie-apps voor iOS voor je op een rij.

Als je als freelancer of zzp’er werkt, is het belangrijk om bij te houden hoelang je aan welke opdracht of andere taak werkt. Niet alleen om je uren te factureren aan de klant, maar ook om te bewijzen dat je aan het urencriterium van de Belastingdienst voldoet en om na te gaan of je efficiënt werkt. Door dit bij te houden met een van de tijdregistratie-apps in de onderstaande lijst, heb je een goed beeld van het aantal uur dat je écht wekelijks besteedt in je bedrijf.

Tijd bijhouden met je iPhone

Sommige tijdregistratie-apps die in dit artikel voorbijkomen, richten zich uitzonderlijk op het bijhouden van de tijd. We noemen ook een aantal apps die je voor meer doeleinden kan gebruiken. Uiteraard kun je prima de timer in de Klok-app op je iPhone gebruiken en dit vervolgens noteren in Excel of Google Sheets, maar er zijn genoeg apps die je urenregistratie veel makkelijker maken.

Als je actief bent als freelancer of zzp’er, dan moet je waarschijnlijk ook een boekhouding bijhouden. Veel boekhoudprogramma’s en -apps bieden ook de mogelijkheid om je gewerkte uren te registreren. Denk bijvoorbeeld aan Moneybird, Exact Online, Tellow, en e-Boekhouden.nl. Om deze apps te gebruiken, moet je echter een abonnement hebben op de bijbehorende dienst. Regel je je boekhouding op een andere manier (of hoef je geen boekhouding bij te houden), dan zijn de volgende tijdregistratie-apps een uitkomst voor jou.

Clockify

Met Clockify houd je makkelijk bij hoeveel tijd je aan taken en projecten. De interface is simplistisch, maar er zijn genoeg functies te vinden. Zo kun zowel een timer aanzetten als achteraf je tijd registreren. Dat komt goed uit als je weleens vergeet om de timer in te schakelen als je begint met werken. Om een taak bij te houden, tik je simpelweg op de start- of pauzeknop.

Deze tijdregistratie-app biedt ook handige rapporten en analyses, zodat je jouw workflow kunt optimaliseren. In een handige taartdiagram zie je in een oogopslag hoeveel tijd je voor welke opdrachtgever bent bezig geweest. Het mooie aan Clockify is dat je ‘m volledig gratis kunt (blijven) gebruiken.

Harvest

Harvest richt zich specifiek op zakelijke gebruikers. Wil je (ook) andere activiteiten buiten je werk tracken, dan zijn andere apps beter geschikt. In de iPhone-app kun je diverse projecten aanmaken en deze koppelen aan verschillende klanten. Met een simpele tik houd je vervolgens bij hoelang je aan het project of een taak binnen het project werkt.

Bij het aanmaken van een nieuwe taak stel je meteen in of je de taak kunt declareren. Aan het einde van de dag weet je precies hoeveel geld het werk dat je die dag hebt verricht je oplevert. Je krijgt ook meteen inzicht in de hoeveelheid declarabele uren die je maakt, zodat je weet voor hoeveel van je tijd ook daadwerkelijk betaald wordt.

Verder biedt deze tijdregistratie-app de mogelijkheid om de kosten die je voor je klant maakt in te voeren op de pagina Expenses. Denk hierbij aan eventuele reiskosten of het inkopen van materialen. Op de pagina Reports vind je een compleet overzicht met je uren, je verdiensten en je uitgaven. Daarnaast kun je ook je facturen en betalingen beheren en inzien via de app.

Harvest is gratis te gebruiken, maar dan kun je slechts twee projecten invoeren. Wil je de app voor meer projecten gebruiken, dan kost je dat $12 per maand of $129,60 per jaar.

atWork

atWork heeft iets weg van Harvest, maar dan met een wat simpele interface. De app is eenvoudig te gebruiken en biedt een hoop mogelijkheden. Het grote voordeel is dat de app volledig in het Nederlands is, wat hem prettiger in gebruikt maakt. Je kunt per opdrachtgever bijhouden hoelang je aan taken besteedt. Aan iedere klant kun je verschillende projecten hangen, die weer taken bevatten.

Je kunt ook eenvoudig je uurtarief koppelen aan je taken voor een opdrachtgever, zodat je direct inzicht hebt in het bedrag dat je verdient met je gewerkte uren. De tijdregistratie-app biedt een compleet overzicht van de uren die je in de afgelopen dag, week, maand of jaar maakte.

De gratis functies zijn over het algemeen voldoende voor freelancers of zzp’ers, tenzij je aan meer dan 25 projecten per maand werkt. In dat geval kan je een extra module aanschaffen waarmee je onbeperkt opdrachten kunt toevoegen. Wil je de atWork gebruiken in loondienst, dan kun je ervoor kiezen om een werkroostermodule te kopen. Hiermee kun je je reguliere werkuren toevoegen, waardoor je eenvoudig bijhoudt hoeveel je overwerkt. Met een andere module is het mogelijk om vakantiedagen, ziekteverzuim en feestdagen toe te voegen aan de iPhone-app om het overzicht compleet te maken.

Deze tijdregistratie-app is dus volledig gratis te gebruiken, maar voor een klein bedrag kun je er veel meer uithalen. De prijzen van de betaalde modules van atWork bedragen eenmalig €2,50 per stuk, maar voor €8 kun je ze allemaal ontgrendelen.

Life Cycle

In vergelijking met de rest pakt Life Cycle het iets anders aan. De app presenteert de dagelijkse activiteiten in je leven gesorteerd in verschillende segmenten. Ook houdt het bij naar welke plaatsen je bent geweest en met wie je tijd doorbrengt. De app werkt op de achtergrond en registreert en sorteert je dagelijkse bezigheden automatisch. Het is dus niet echt bedoeld als app om je zzp-werkzaamheden mee bij te houden, maar meer een app die een soort tijddagboek van je leven bijhoudt. Je kunt echter wel eenvoudig zelf activiteiten toevoegen. Je moet alleen wel veel privacygevoelige data delen als je deze app enkel voor het bijhouden van je taken voor opdrachtgevers wil bijhouden.

ATracker

Met ATracker maak je makkelijk verschillende taken aan die je telkens opnieuw kunt gebruiken. De taken komen in een lange lijst terecht. Door op een taak te tikken, start de tijd. Als je klaar bent, stop je de tijd op dezelfde manier. Het handige aan ATracker is dat je ook achteraf taken kunt toevoegen. Ben je vergeten een taak te tracken, dan voeg je ‘m eenvoudig alsnog toe. ATracker is niet alleen te gebruiken voor het bijhouden van werkgerelateerde taken, maar ook om de rest van je leven bij te houden.

Als je de app een tijdje gebruikt, krijg je op een kalender al je activiteiten te zien. Dit geeft je goed inzicht in wat je precies op een dag doet. De app is gratis te gebruiken, maar er zijn ook extra functies beschikbaar. Voor eenmalig €6 krijg je toegang tot de app zonder reclame en kun je oneindig veel taken toevoegen. Kies je voor het Premium-abonnement, dan betaal je €3 per maand of €27,50 per jaar zodat je de ATracker ook op andere apparaten kunt gebruiken, zoals op je Apple Watch.

Andere tijdregistratie-apps voor de iPhone

Hours Tracker: Time Tracking (Gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 15.6+) – Een uitgebreide app die er op het eerste oog wat ingewikkeld uitziet, maar als je eenmaal door hebt hoe de app werkt, kun je niet meer zonder.

+ , iOS 15.6+) – Een uitgebreide app die er op het eerste oog wat ingewikkeld uitziet, maar als je eenmaal door hebt hoe de app werkt, kun je niet meer zonder. Timelines Time Tracking (Gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 15.0+) – Dit is een app met veel mogelijkheden. Vooral als het gaat om het analyseren van data heb je veel aan deze tijdregistratie-app.

+ , iOS 15.0+) – Dit is een app met veel mogelijkheden. Vooral als het gaat om het analyseren van data heb je veel aan deze tijdregistratie-app. Worktime Tracker Pro (Gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 13.0+) – Maak eenvoudig verschillende taken aan en start direct met het bijhouden van je uren. Achteraf krijg je inzicht in de uren die je hebt gewerkt via verschillende grafieken.

+ , iOS 13.0+) – Maak eenvoudig verschillende taken aan en start direct met het bijhouden van je uren. Achteraf krijg je inzicht in de uren die je hebt gewerkt via verschillende grafieken. Timely Automatic Time Tracking (Gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) – Een simpele app die je een goed overzicht geeft van de uren die je hebt gewerkt. Ook je vrije tijd kun je er in bijhouden.

, iOS 14.0+) – Een simpele app die je een goed overzicht geeft van de uren die je hebt gewerkt. Ook je vrije tijd kun je er in bijhouden. Toggl Track: Hours & Time Log (Gratis, iPhone/iPad/ Watch /Mac, iOS 15.0+) – Vastleggen hoeveel tijd je aan bepaalde taken en projecten werkt. Door te analyseren kun je zien hoe je je tijd voortaan beter kunt besteden.

Wil je beter met je tijd omgaan? Bekijk dan ook ons overzicht van Mac-apps om productiever te werken.

